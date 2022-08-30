Яркие наряды на церемонии MTV Video Music Awards 2022.

Фото: Associated Press

В ночь на 29 августа в Prudential Center в Ньюарке (штат Нью-Джерси) состоялось одно из самых ярких музыкальных событий года – церемония вручения премий MTV Music Video 2022.

По традиции, певицы, модели и телезвезды появились на красной дорожке в привлекающих внимание нарядах.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/29aug2022/mtv_awards.html