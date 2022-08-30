От детсадовцев до Генсека: 26 выразительных портретов советских людей, иронично и по-доброму рассказывающих о жизни в СССР

Рождение балерины, 1966 год. Автор: Юрий Абрамочкин.

За полвека легендарный советский фотограф-документалист Юрий Абрамочкин объездил с фотоаппаратом полпланеты, а в объективе его камеры побывали не только политические лидеры разных стран ХХ века, но и артисты, писатели, учёные и космонавты. Но помимо выдающихся деятелей прошлого столетия автор очень любил снимать простых людей, показывая их жизнь и характер как на ладони.

Переселенцы, 1964 год. Автор: Юрий Абрамочкин.

Экипаж «Три богатыря», 1980 год. Автор: Юрий Абрамочкин.

Ямал, 1964 год. Автор: Юрий Абрамочкин.

Регулировщик, Москва, Красная площадь, 1962 год. Автор: Юрий Абрамочкин.

Семейный ремонт автомобиля. Автор: Юрий Абрамочкин.

Юрию Абрамочкину удавались портреты, прежде всего потому, что ему всегда были интересны люди, независимо от их статуса, профессии и возраста. Так же он умел и любил снимать детей. Без слащавой сентиментальности, умиления и лирического сюсюканья, но зато – с юмором и сдержанной мужской теплотой. Созданные им снимки настолько живые, искренние и настоящие, что и по сей день, производят неизгладимое впечатление, как на зрителя, так и на современных фотографов. По словам автора, он всегда любил промежуточные кадры, когда все после протокольного позирования, начинали вести себя максимально естественно. Впрочем, каждый раз, глядя на работы Юрия, кажется, что люди совсем не умеют вести себя иначе. Даже когда он фотографировал двух легендарных авиаконструкторов – Туполева и Илюшина, облачённых в костюмы со звёздами Героев Соцтруда, сидящих на ступеньках трапа самолёта, ему удалось снять их так, что на фото видны не только характер каждого из них, но и груз жизни, а так же масштаб личности и эпоха.

Советские авиаконструкторы А. Н. Туполев и С. В. Ильюшин. Автор: Юрий Абрамочкин.

Женщины стирают бельё на реке. Автор: Юрий Абрамочкин.

Вячеслав Зайцев в молодости (слева). Автор: Юрий Абрамочкин.

Джигиты, Дагестан, 1968 год. Автор: Юрий Абрамочкин.

Леонид Брежнев и Устинов на трибуне Мавзолея Ленина 7 ноября 1982 года. Жить Брежневу оставалось менее трёх суток. Автор: Юрий Абрамочкин.

«Прежде всего, фотограф не должен хвататься за камеру в первый момент знакомства с человеком. Ему необходимо проявить выдержку, присмотреться к нему, создать непринуждённо-доверительную атмосферу и лишь тогда начинать съёмку. А после окончания съёмки с человеком надо расстаться по-доброму. Ведь если репортёр уважает себя, то он должен уважать и человека, которого снимает», — говорит мастер фотосъёмки.

Похороны Константина Черненко. Москва, 1985 год. Автор: Юрий Абрамочкин.

Очередь в Мавзолей, 1987 год. Автор: Юрий Абрамочкин.

Горбачёв и Рейган. Автор: Юрий Абрамочкин.

«Бони Эм» на Красной площади, 1978 год. Автор: Юрий Абрамочкин.

Юрий Гагарин, Гжатск, 1961 год. Автор: Юрий Абрамочкин.

«Я человек-непоседа, — говорит о себе Юрий. – Сегодня мне интересно одно, завтра – другое. Поэтому я считают наиболее интересной жанровую фотографию, отдавая предпочтение живости местности. Ведь главная задача состоит в том, чтобы «поймать» характерный момент для каждого случая», — рассказывает фотограф.

Целина молодела, Кустанайская область, 1962 год. Автор: Юрий Абрамочкин.

Рыбаки. Автор: Юрий Абрамочкин.

Зачёт по стрельбе. Автор: Юрий Абрамочкин.

Короткий перекус и школьные новости. Москва, 1965 год. Автор: Юрий Абрамочкин.

Уборка после парада, 1989 год. Автор: Юрий Абрамочкин.

Юрий Абрамочкин – один из самых известных фотографов-документалистов, чьи работы вошли в золотой фонд советской фотожурналистики. Среди множества наград, которыми он заслуженно гордится — премия «Золотой глаз» международного конкурса World Press Photo (1987 год). И совсем неудивительно, что его выставки, помимо России, проводились в Венгрии, Сирии, Чехословакии, Голландии, Индии, Франции и других странах. Ведь многие кадры, став классикой советской фотографией, служат наглядным пособием для современных фотографов, которые, изучая их, стараются видеть значимое в мелочах и повседневной жизни…

Леонид Ильич Брежнев среди пионеров. Автор: Юрий Абрамочкин.

Москва строится. Автор: Юрий Абрамочкин.

Лезгинка Махмуда Эсамбаева. Предгорье Грозного, 1971 год. Автор: Юрий Абрамочкин.

Эдита Пьеха зажигает. Автор: Юрий Абрамочкин.

Юрий Абрамочкин с Юрием Гагариным, 1961 год. Автор: Юрий Абрамочкин.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/290817/35778/?fbclid=IwAR2trh_twSfgJL2Ur4ISVgXf3qoUeTDSm_xV25cSb9CO9Go6K0jUEQlzCek