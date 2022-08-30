Карнавал Notting Hill в Лондоне: впервые за три года.

Фото: Associated Press

В воскресенье, 28 августа, в Лондоне, в 56-й раз начался двухдневный карнавал Notting Hill. В костюмированных шествиях и разнообразных мероприятиях принимают участие сотни тысяч человек.

Карнавал в британской столице устраивается впервые за последние три года. В 2020-2021 годах он не проводился из-за эпидемии коронавируса.

Скотланд-Ярд выделил для обеспечения порядка на лондонских улицах тысячи сотрудников.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/29aug2022/notting_hill.html