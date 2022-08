MTV Video Music Awards 2022

Вечером в воскресенье, 28 августа, в Нью-Джерси состоялась ежегодная церемония вручения премии MTV Video Music Awards 2022. Главный приз в категории "Видео года" был присужден певице Тейлор Свифт за клип на песню All Too Well. "Песня года" ушла певице Билли Айлиш за трек Happier Than Ever. Звание лучшего исполнителя 2022 года присуждено Bad Bunny.

Тейлор Свифт выиграла главный приз в номинации "Видео года" с клипом на песню All Too Well

Фото: AP/ТАСС

Ферги неожиданно появилась на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2022

Фото: Theo Wargo/Getty Images for MTV/Paramount Global

Голограмма Джонни Деппа в костюме талисмана шоу — лунного человека

Фото: MTV VMA 22/Getty Images

Ники Минаж выступает на сцене MTV VMA 2022

Фото: Kevin Mazur/Getty Images for MTV/Paramount Global

Райан Кастро и Джей Балвин на сцене в Ньюарке

Фото: Theo Wargo/Getty Images for MTV/Paramount Global

Snoop Dogg и Eminem совместно выступили на церемонии MTV

Фото: AP/ТАСС

Американская поп-рок-группа Panic! At the Disco

Фото: Kevin Mazur/Getty Images for MTV/Paramount Global

Выступление американской певицы Лиззо

Фото: AP/ТАСС

Халид и Маршмеллоу исполнили песню "Numb" на церемонии вручения наград

Фото: AP/ТАСС

Певица Аврил Лавин выступает на сцене Prudential Center

Фото: Jeff Kravitz/Getty Images for MTV/Paramount Global

Южнокорейская гёрл-группа Blackpink

Фото: Theo Wargo/Getty Images for MTV/Paramount Global

Вокалист группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис

Фото: AP/ТАСС

Рэпер Lil Nas X

Фото: Jeff Kravitz/Getty Images for MTV/Paramount Global

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5953/61544