Супруги берут трёх кошек во все путешествия
Многим хозяевам жалко оставлять своих питомцев одних или отдавать кому-то другому, пока они путешествуют. Эта пара из Нью-Йорка пошла дальше — ребята решили взять своих трёх кошек с собой во все путешествия по миру. Кошки-везунчики побывали во многих странах и интересных местах — от площади Таймс-сквер в США до Лувра в Париже.
Американцы Дэн и Оливия Нгуен настолько любят своих кошек, что берут их с собой в путешествия по миру — а кошек у них целых три! Супруги взяли пушистиков из приюта в 2020 году, в разгар пандемии. С тех пор они начали постепенно приучать их к улице и поездкам.
Источник: mymodernmet.com
Сейчас, по словам хозяев, кошки прекрасно переносят все поездки, отлично себя чувствуют при передвижениях, и каждый раз заинтересованы новыми местами. У питомцев есть аккаунты в соцсетях, которые активно набирают популярность. Их можно узнать по красивым бантикам: "Мы постоянно видим улыбки на лицах прохожих. Многие с интересом подходят, здороваются и общаются с кошками. А еще, моя жена своими руками сделала для них бантики," — говорит хозяин.
Источник: mymodernmet.com
По словам хозяев, кошки без проблем переносят полёты на самолётах — за два года они уже привыкли к перелётам. Перед рейсами кошки проходят осмотры и необходимую вакцинацию, и хозяева готовят пакеты документов на своих любимчиков. Кроме того, кошки всегда в безопасности на улице — хозяева уверяют, что всегда держат их на поводках, и чутко следят за ними.
Источник: mymodernmet.com
Посмотрим на кадры из путешествий с котейками:
Источник: mymodernmet.com
Источник: mymodernmet.com
Источник: mymodernmet.com
Источник: mymodernmet.com
Источник: nypost.com
Источник: nypost.com
Источник: nypost.com
Источник: mymodernmet.com
Источник: nypost.com
Источник: https://petpop.cc/1728596-suprugi-berut-tryoh-koshek-vo-vse-puteshestvija.html?fbclid=IwAR03SoLH3CQe9yhYrCUM7NmfhbySQgK3t—oSmhA6siBJTNfagW-6sfACTM
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