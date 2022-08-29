Победители конкурса природы Nature TTL Photographer 2022

В этом году в фотоконкурсе приняли участие более 8 000 работ в восьми различных категориях, посвященных миру природы.

Большая хохлатая поганка. (Фото Maksymilian Paczkowski / Nature TTL):

Снежный барс высматривает добычу на зубчатых пиках горного хребта Ладакх в Индии. Густой снег покрывает землю, но густая шерсть и пушистые лапы большой кошки согревают ее. (Фото Sascha Fonseca / Nature TTL):

Повалявшись в грязи, этот величественный африканский слон шел к нашему сафари-автомобилю в кратере Нгоронгоро в Танзании, Африка. (Фото Michael Snedic / Nature TTL):

Моль зубатая калужницевая покрыта золотыми шариками пыльцы цветка ползучего лютика. (Фото Tim Crabb / Nature TTL):

Каракал и фламинго. (Фото Dennis Stogsdill / Nature TTL):

Подводный мир на фоне заходящего солнца поздним вечером на знаменитом дайв-сайте «Фабрика тунца», расположенном недалеко от Мале, столицы Мальдивских островов. (Фото Andy Schmid / Nature TTL):

Победитель до 16 лет. Малабарские попугаи — замечательные создания. Их еще называют синекрылыми попугаями. Обычно они сбиваются в стаи и встречаются в огромных количествах. (Фото Achintya Murthy / Nature TTL):

Портрет лисы в Граубюндене, Швейцария. (Фото Matt Engelmann / Nature TTL):

Городской заяц. (Фото Jan Piecha / Nature TTL):

Гроза обрушивается на подсолнух, которому, вопреки всему, удалось выжить на свалке в полузасушливом регионе Кару в Южной Африке. (Фото Bertus Hanekom / Nature TTL):

Медведь гризли. (Фото Geoffrey Reynaud / Nature TTL):

Прекрасное северное сияние над лунной радугой и Годафосс — впечатляющий водопад в Исландии. (Фото Mauro Tronto / Nature TTL):

Путешествие мотылька в венгерском национальном парке Эршег. (Фото Tibor Litauszki / Nature TTL):

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/pobediteli-konkursa-prirody-nature-ttl-photographer-2022.html