Победители конкурса природы Nature TTL Photographer 2022
В этом году в фотоконкурсе приняли участие более 8 000 работ в восьми различных категориях, посвященных миру природы.
Большая хохлатая поганка. (Фото Maksymilian Paczkowski / Nature TTL):
Снежный барс высматривает добычу на зубчатых пиках горного хребта Ладакх в Индии. Густой снег покрывает землю, но густая шерсть и пушистые лапы большой кошки согревают ее. (Фото Sascha Fonseca / Nature TTL):
Повалявшись в грязи, этот величественный африканский слон шел к нашему сафари-автомобилю в кратере Нгоронгоро в Танзании, Африка. (Фото Michael Snedic / Nature TTL):
Моль зубатая калужницевая покрыта золотыми шариками пыльцы цветка ползучего лютика. (Фото Tim Crabb / Nature TTL):
Каракал и фламинго. (Фото Dennis Stogsdill / Nature TTL):
Подводный мир на фоне заходящего солнца поздним вечером на знаменитом дайв-сайте «Фабрика тунца», расположенном недалеко от Мале, столицы Мальдивских островов. (Фото Andy Schmid / Nature TTL):
Победитель до 16 лет. Малабарские попугаи — замечательные создания. Их еще называют синекрылыми попугаями. Обычно они сбиваются в стаи и встречаются в огромных количествах. (Фото Achintya Murthy / Nature TTL):
Портрет лисы в Граубюндене, Швейцария. (Фото Matt Engelmann / Nature TTL):
Городской заяц. (Фото Jan Piecha / Nature TTL):
Гроза обрушивается на подсолнух, которому, вопреки всему, удалось выжить на свалке в полузасушливом регионе Кару в Южной Африке. (Фото Bertus Hanekom / Nature TTL):
Медведь гризли. (Фото Geoffrey Reynaud / Nature TTL):
Прекрасное северное сияние над лунной радугой и Годафосс — впечатляющий водопад в Исландии. (Фото Mauro Tronto / Nature TTL):
Путешествие мотылька в венгерском национальном парке Эршег. (Фото Tibor Litauszki / Nature TTL):
Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/pobediteli-konkursa-prirody-nature-ttl-photographer-2022.html
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