Наводнения в Пакистане: свыше тысячи погибших, десятки миллионов пострадавших….\ Наводнения в Пакистане

Фото: Associated Press

Национальное управления по борьбе со стихийными бедствиями в Пакистане уведомляет, что с начала сезона дождей (в июне) в этой стране из-за наводнений, оползней и селей погибли не менее 1033 человек.

Более 33 миллионов пакистанцев пострадали: лишились крова, были травмированы, были вынуждены эвакуироваться.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/28aug2022/pak_116.html

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Наводнения в Пакистане

Пакистан столкнулся с самыми сильными за последние десятилетия проливными дождями, которые привели к крупным наводнениям. Жертвами стихии стали более тысячи человек.

Стихия достигла катастрофических масштабов, затронув все четыре провинции Пакистана

Фото: АР/ТАСС

Повреждено почти 3 тыс. км дорог и 129 мостов, что заблокировало доступ к районам, которым был причинен значительный ущерб

Фото: EPA/Vostock-photo

Наводнения затронули 33 млн жителей страны

Фото: EPA/Vostock-photo

По словам премьер-министра Пакистана, нынешняя ситуация с ливнями "беспрецедентна для последних 30 лет"

Фото: АР/ТАСС

Повреждено около 1 млн жилых домов

Фото: ЕРА/ТАСС

Свыше 330 тыс. человек эвакуировали в провинции Хайбер-Пахтунхва в связи с наводнениями

Фото: EPA/Vostock-photo

Власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение

Фото: АР/ТАСС

В страну начала поступать международная помощь

Фото: EPA/Vostock-photo

Согласно пакистанским властям, ситуация с наводнениями этого года хуже, чем в 2010 году, когда в результате стихии погибли 1,7 тыс. человек

Фото: Abid Zia/Anadolu Agency via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5954/61552