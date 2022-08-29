Наводнения в Пакистане: свыше тысячи погибших, десятки миллионов пострадавших….\ Наводнения в Пакистане
Фото: Associated Press
Национальное управления по борьбе со стихийными бедствиями в Пакистане уведомляет, что с начала сезона дождей (в июне) в этой стране из-за наводнений, оползней и селей погибли не менее 1033 человек.
Более 33 миллионов пакистанцев пострадали: лишились крова, были травмированы, были вынуждены эвакуироваться.
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/28aug2022/pak_116.html
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Наводнения в Пакистане
Пакистан столкнулся с самыми сильными за последние десятилетия проливными дождями, которые привели к крупным наводнениям. Жертвами стихии стали более тысячи человек.
Стихия достигла катастрофических масштабов, затронув все четыре провинции Пакистана
Фото: АР/ТАСС
Повреждено почти 3 тыс. км дорог и 129 мостов, что заблокировало доступ к районам, которым был причинен значительный ущерб
Фото: EPA/Vostock-photo
Наводнения затронули 33 млн жителей страны
Фото: EPA/Vostock-photo
По словам премьер-министра Пакистана, нынешняя ситуация с ливнями "беспрецедентна для последних 30 лет"
Фото: АР/ТАСС
Повреждено около 1 млн жилых домов
Фото: ЕРА/ТАСС
Свыше 330 тыс. человек эвакуировали в провинции Хайбер-Пахтунхва в связи с наводнениями
Фото: EPA/Vostock-photo
Власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение
Фото: АР/ТАСС
В страну начала поступать международная помощь
Фото: EPA/Vostock-photo
Согласно пакистанским властям, ситуация с наводнениями этого года хуже, чем в 2010 году, когда в результате стихии погибли 1,7 тыс. человек
Фото: Abid Zia/Anadolu Agency via Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5954/61552
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