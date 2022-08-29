Какие задачи выполняли советские воздушно-десантные войска и в чем их уникальность
Воздушно-десантные войска всегда были элитой отечественной армии. И это неслучайно: десантники выполняют сложнейшие боевые задачи, а не только умеют прыгать с парашютом. Более того, со времён основания ВДВ СССР как таковых аналогов этому роду войск так и не появилось, а подобные подразделения за рубежом не настолько знамениты.
Десантники РККА в годы Великой отечественной войны. /Фото: russian7.ru
История советских воздушно-десантных войск началась в 1930 году в виде авиамотодесантного отряда, после чего он постепенно стал разрастаться. В перечень задач этих солдат входит охват противника, выполнение задач во вражеском тылу с целью нарушения управления войсками, захват и уничтожение наземного высокоточного оружия, срыв выдвижения и развёртывания резервов противника, нарушение работы тыла и логистики, а также оборона отдельных направлений, блокирование и уничтожение высаженных воздушных десантов. Однако довольно часто их задания называют едва ли не самоубийственными.
Одни из первых советских десантников, 1930 год. /Фото: wikipedia.org
Самое поразительное, что это мнение транслировалось, прежде всего, командующим ВДВ Василием Маргеловым, который на официальном уровне заявлял, что десантник должен продержаться 15 минут в бою. Тем более, что ВДВ фактически также подходит под определения сил быстрого реагирования. Впрочем, высокая сложность выполняемых десантом задач только давала толчок к тому, чтобы армия максимально подготавливала будущие места десантирования за счёт снижения рисков. Например, предусматривалась предварительная защита от средств ПВО противника. Для этого осуществлялось отстреливание ложных целей, а также радиоэлектронная борьба с постановкой помех.
Советские десантники выполняли сложнейшие задачи. /Фото: livejournal.com
Учитывая наличие в военной доктрине закреплённой за десантом задачи захватывать и удерживать плацдармы до подхода основных сил, в советских ВДВ была введена практика десантирования больших воинских массивов, которые включают артиллерию и бронетехнику. Отдельно в списке задач стоят диверсионные операции. Десантники чаще всего захватывают узловые точки в ближнем тылу противника, уничтожают штабы, нарушают логистику и снабжение — все эти действия призваны максимально облегчить наступление основных сил.
Задачи ВДВ СССР расширились в Афганистане. /Фото: youtube.com
Некоторые изменения в перечне полномочий советских воздушно-десантных войск появились в результате войны в Афганистане. Например, теперь десантникам могли поставить задачу по подавлению локальных точек сопротивления, охране транспортных магистралей и трубопроводов, и даже ликвидации одиночных караванов с оружием и другим нелегальным грузом. Позднее аналогичные задачи выполнялись уже российскими десантниками в годы обеих Чеченских войн.
Сегодня десантники остаются элитой отечественной армии. /Фото: dic.academic.ru
На сегодняшний день отечественные воздушно-десантные войска рассматриваются в качестве элитных мотострелковых частей, с высоким уровнем мобильности и боеготовности, а бойцы — образцом дисциплинированности и мотивированности. Подразделения ВДВ чаще всего используют в локальных конфликтах, и уже реже — в традиционных армейских операциях. Интересно, что десант, который существует и в других странах, по функционалу значительно отличается от российского и советского.
Британские десантники сегодня. /Фото: wikipedia.org
Например, в Великобритании существует отдельный Парашютный полк, включающий 4 батальона, который представляет собой единственное воинское подразделение линейной пехоты Британской армии, который никогда не объединялся с другим формированием после окончания Второй мировой войны, а их задачи несколько уже по направленности, нежели у отечественных солдат. Французский Иностранный легион также называет парашютистов своей элитой, а используют их в разведывательной и диверсионной деятельности, а также когда нужно захватить и удержать плацдармы, в рамках контртеррористических и полицейских операций. Таким образом, столь широкий круг выполняемых задач они не выполняют.
Источник: https://novate.ru/blogs/260822/63962/
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