Известные фотографы со своими легендарными снимками

Эти легендарные снимки наверняка видел каждый из вас. Но согласитесь, мало кто интересовался о том, кто же является автором этих замечательных фотографий. Поэтому американский фотограф Тим Мантоани решил исправить эту несправедливость и познакомить весь мир с теми, кто снял эти кадры. Также, таким образом, он отдал дань людям, стоящим за великими фотографиями.

Стив Маккарри и его снимок, известный как «Афганская девочка» (1984). Девочку, кстати, зовут Шарбат Гула, и сейчас ей уже 50 лет.

Дэвид Дубиле и его «Круг барракуд» (1987)



Джефф Уайденер и его снимок «Неизвестный бунтарь» (1989). Изображение запрещено в Китае. Как и информация о событиях на площади Тяньаньмэнь, которые предшествовали дню, когда была сделана фотография.



Томас Д. Мэнгелсен и его снимок «Улов дня» (1988)



Гарри Бенсон, сделавший одну из самых известных серий фотографий группы The Beatles (1964). Сейчас Гарри Бенсону 92 года.



Дуглас Киркланд и знаменитый снимок из его фотосессии с Мэрилин Монро (1961)



Нил Лейфер и его фото «Али против Листона» (1965). Снимок запечатлел знаменитый нокаут, который Мохаммед Али нанёс Сонни Листону спустя лишь две минуты после начала поединка. После падения соперника Али склонился над ним, призывая вставать.



Мэри Эллен Марк и фотография дрессировщика Рама Пракашема Сингхома с его слоном Шьямой (1990)



Боб Груэн и его знаменитое фото Джона Леннона (1974)

Джон Леннон попросил меня зайти к нему в пентхаус на восточной стороне Нью-Йорка, чтобы сделать снимки для обложки его альбома Walls and Bridges. После того, как мы сделали серию портретов для обложки пластинки, мы сделали ещё несколько неформальных снимков для рекламы. Я спросил у него, осталась ли у него футболка «Нью-Йорк Сити», которую я подарил ему годом ранее. Он надел её, и мы сделали это фото.



Винсент Лафорет и его снимок «Я и мой человек». Винсент Лафорет — самый молодой среди всех его коллег в этом фотопроекте. Он любит снимать объекты с высоты.



Герман Леонард и его фотография саксофониста Декстера Гордона (1948)



Эллиотт Эрвитт и его снимок «Две собаки с хозяином» (1974).

Фотография, которую я держу в руках, была сделана в 1974 году, прямо через дорогу от моей квартиры в Центральном парке Нью-Йорка. С того события прошло 38 лет, и, к сожалению, я потерял контакт с его участниками.

Снимок отлично подчёркивает разницу между немецким догом и чихуахуа. Кстати, Эллиотту Эрвитту сейчас 93 года.



Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/35659-izvestnye-fotografy-so-svoimi-legendarnymi-snimkami-12-foto.html