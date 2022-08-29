Бои в Триполи: следствие двоевластия.

Фото: Associated Press

На минувшей неделе в столице Ливии, городе Триполи, произошли вооруженные столкновения, в результате которых десятки человек были убиты, около 150 получили ранения.

Судя по сообщениям СМИ, речь идет о противостоянии сил, лояльных главе правительства национального согласия Ливии Абдельхамиду Дбейбе и избранному парламентом премьер-министру Фатхи Башаге. Хотя и Дбейба, и Башага это отрицают. Оба они выступили с призывами к прекращению кровопролития, оба обвинили друг друга в эскалации.

В настоящее время в Триполи относительно спокойно.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/28aug2022/tripoli_124.html