Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Бои в Триполи: следствие двоевластия.

Фото: Associated Press

На минувшей неделе в столице Ливии, городе Триполи, произошли вооруженные столкновения, в результате которых десятки человек были убиты, около 150 получили ранения.

Судя по сообщениям СМИ, речь идет о противостоянии сил, лояльных главе правительства национального согласия Ливии Абдельхамиду Дбейбе и избранному парламентом премьер-министру Фатхи Башаге. Хотя и Дбейба, и Башага это отрицают. Оба они выступили с призывами к прекращению кровопролития, оба обвинили друг друга в эскалации.

В настоящее время в Триполи относительно спокойно.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/28aug2022/tripoli_124.html

29.08.2022 - Posted by | Я умерЪ...

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