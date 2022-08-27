Столп Кацхи: церковь на неприступной скале в Грузии

Церковь на вершине Кацхийского Столпа.

Есть много различных церквей, которые по той или иной причине можно назвать уникальными. Церковь без единого гвоздя, церковь на острове, церковь из живых деревьев, церковь на обрыве скалы… однако церковь на столпе Кацхи в Грузии выделяется тем, что она стоит на 40-метровом монолите, взобраться на который много лет было просто невозможно.

Вид на Столп Кацхи издали.

Вид с подножия столпа.

Безусловно, как и любое сооружение в столь необычной местности, церковь на Кацхийском Столпе окружена легендами. Первое упоминание об этом монолите находится в записях грузинского принца Вахушти Багратиони (1695 — 1758), и уже тогда на нем стоял храм. О том кто и когда именно построил его, к сожалению, неизвестно, предполагается, что церковь была построена где-то между VI и VIII столетиями. Местные жители верили, что этот столп помогает приблизиться к богу, однако для них столп был олицетворением бога плодородия. Церковь же была построена уже после прихода христианства — в ней оправляли молитвы и религиозные обряды. Затем, вместе с вторжением Оттоманской империи, церковь была разрушена, однако ее фундамент дошел до наших дней.

40-метровый известняковый монолит.

Первым полномаштабным исследованием местности в наши дни было посещение столпа экспедицией во главе с альпинистом Александром Джапаридзе и писателем Леваном Готуа. Им удалось взобраться на самый верх столпа, где они и обнаружили руины храма. Эта новость была воспринята местными жителями с энтузиазмом, и к горе начались паломничество. В 1993 году к скале пришел монах Максим, который провел всю зиму у подножия столпа. Максиму стали приносить пожертвования на строительство нового храма. Однако начать строительно стало возможным только после финансирования государством: десять лет проходили археологические исследования, и только после 2009 года новая церковь наконец-то была построена.

Церковь наверху скалы.

Новая церковь названа в честь Максима Исповедника. Она полностью повторяет очертания первого храма. Это простой каменный зал, высотой 3,5 метров и шириной 4,5 метров. Немного в стороне находится небольшой склеп, который некогда был усыпальнцей. У подножия монолита установлен Болнисский крест.

Кацхийский Столп в Грузии.

Издали Кацхийский Столп по-прежнему выглядит непреступным, однако с одной из стороны сейчас находится подвесная лестница, которая хоть и выглядит опасной, но служит уже более 70 лет. Вверх можно подняться с помощью подвесной лестницы, которую установили после первой экспедиции 1944 года.

Крест у подножия скалы.

Монолит у реки Катскхура.

Столп у поселка Кацхи в Грузии.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/230816/31026/?fbclid=IwAR1hswS7QPLmrb6HBX1AmJs890c_GpPXot4BbqmorH74h68HdzRiP—uJj0