Женщина-преступный босс, открывшая школу для начинающих бандитов

Женщина-воротила преступного мира Нью-Йорка, открывшая школу для будущих бандитов.

Организованная преступность Нью-Йорка обычно представляется как разборки мужчин, но одним из наиболее влиятельных криминальных авторитетов в истории города была иммигрантка Марм («Мамаша») Мандельбаум. Эта сильная и властная женщина стала одним из самых ярких криминальных деятелей своего времени. Она скупала краденое, проплачивала заказные преступления и даже организовала школу для малолетних преступников.

Карикатура на «Мамашу» Мандельбаум. Фото: atlasobscura.com.

Фредерика Мандельбаум (Fredericka Mandelbaum) вместе с мужем приехала в Америку в 1848 году. Они поселились в Нью-Йорке и стали работать уличными торговцами, сотрудничая с бродячими мальчишками и мелкими ворами, ищущими кому продать свою наживу. А уже через несколько лет супруги Мандельбаум открыли свой магазин.

Мандельбаум — женщина в расцвете сил. Фото: atlasobscura.com.

Перепродажа краденых вещей стала основным ремеслом Марм Мандельбаум. Нью-йоркский преступник легко мог украсть что-нибудь, от украшений до мебели, и продать это Мандельбаум. Та, в свою очередь, продавала краденое в своем магазине

Любимыми предметами Марм были шелка и бриллианты. И те, и другие она скупала по недорогой цене и продавала с огромной наценкой. Вообще, она брала все подряд. Однажды в ее магазине появился мужчина со стадом ворованных коз, и Марм их купила. По мере того, как власть Марм Мандельбаум росла, она стала финансировать грабежи банков, поддерживать преступные предприятия, от шантажа и до кражи со взломом.

Подростки в нью-йоркском квартале дешевых притонов. Фото: pinterest.com.

Марм Мандельбаум была внушительной женщиной высокого роста и весила до 140 килограмм. Но вовсе не силой эта женщина сделала себе имя.

Ее власть росла благодаря грозной преступной сети. Подкупались полицейские, местные политики и судьи. В какой-то момент Марм пришла к пониманию американской системы: «Вы получаете то, за что вы платите». Сама она не принимала участия в грязных делах, для этого у нее был целый круг грабителей и карманников.

Чтобы поддерживать свою бандитскую сеть, она даже открыла школу, где детей с улицы обучали преступному ремеслу. В те годы Нью-Йорк был наводнен беспризорниками, или «уличными крысятами», как их называли.

Беспризорники на улицах города чаще всего становились преступниками. Фото: oscarenfotos.com.

В этой школе детей и подростков сначала обучали мелкому воровству. Тех, у кого хорошо получалось, учили грабежам и мошенничеству. Самые способные постигали взлом сейфов и шантаж.

Лучшие «выпускники» преступной школы переходили на работу к самой Мандельбаум. Ее взаимодействие с преступной средой были взаимовыгодны: Марм требовались регулярные поставки ворованных товаров, а преступникам — надежное место для сбыта краденого.

София Лайонс, лучшая ученица Мандельбаум. Фото: atlasobscura.com.

Одной из лучших учениц Мандельбаум стала София Лайонс, мастер шантажа и грабительница. Она прославилась как «Принцесса преступности». В одной из своих афер она заманивала мужчин в гостиничный номер, затем крала одежду и вымогала деньги, чтобы ее вернуть.

Несомненно, школа «Мамаши» Мандельбаум давала старт не самой лучшей карьере девушек и женщин. Но благодаря Марм они могли работать меньше и получать больше, чем «убиваясь» на фабрике или горничными.

Преступная школа Мандельбаум действовала всего шесть лет, пока Марм не узнала, что в нее поступил сын полицейского, и поэтому закрыла, чтобы не рисковать и не ставить под удар весь свой незаконный бизнес. Но даже после закрытия школы преступная империя Мандельбаум процветала.

Мандельбаум в конце концов бежал в Канаду. Фото: atlasobscura.com.

Наконец, в 1884 году, агентам Пинкертона удалось положить конец ее преступному бизнесу. Марм погорела на шелке — один из рулонов краденой ткани был меченый. Не дожидаясь ареста и суда, Мандельбаум бежала в Канаду, прихватив с соой более миллиона долларов наличными и алмазами.

Преступная деятельность как Марм Мандельбаум, так и многих других иммигрантов, со временем привела к появлению американской мафии.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/270816/31103/?fbclid=IwAR1ufEQiVtnn5A4X93P5-zgtsFq-8arHVylaUH5CC79bFXyc49Pngp8u3WU