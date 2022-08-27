Визажистка превращает саму себя в жутковатые иллюзии

Есть люди для которых макияж — это не способ подчеркнуть природную красоту, а настоящее поле для творчества. Сегодня мы покажем вам работы визажистки из Ванкувера Мими Чой.

У девушки более 1,8 млн подписчиков, и признаемся, им есть за чем следить: визажистка так виртуозно владеет искусством макияжа, что может слиться с окружением или создать жутковатые иллюзии. Смотрите сами!

Натюрморт



Глаза и губы



Вглубь себя



В сеточку



Лицом к лицу



Картинная галерея



Не желаете картофель фри?



Скелет рыбы



Пальцы-морковки



Цветок



Выливай



Молоко



Перевёрнутый мир



Два лица



Под вдохновением от плитки из Португалии



Что у тебя в голове



У кого-то в голове лапша, а у шаров для боулинга внутри… мозг!

У цветов есть глаза



Посмотреть на себя



Скорпион



Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/35657-vizazhistka-prevraschaet-samu-sebya-v-zhutkovatye-illyuzii-20foto.html