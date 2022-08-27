Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Визажистка превращает саму себя в жутковатые иллюзии

Есть люди для которых макияж — это не способ подчеркнуть природную красоту, а настоящее поле для творчества. Сегодня мы покажем вам работы визажистки из Ванкувера Мими Чой.

У девушки более 1,8 млн подписчиков, и признаемся, им есть за чем следить: визажистка так виртуозно владеет искусством макияжа, что может слиться с окружением или создать жутковатые иллюзии. Смотрите сами!
Натюрморт

Глаза и губы

Вглубь себя

В сеточку

Лицом к лицу

Картинная галерея

Не желаете картофель фри?

Скелет рыбы

Пальцы-морковки

Цветок

Выливай

Молоко

Перевёрнутый мир

Два лица

Под вдохновением от плитки из Португалии

Что у тебя в голове

У кого-то в голове лапша, а у шаров для боулинга внутри… мозг!
У цветов есть глаза

Посмотреть на себя

Скорпион

Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/35657-vizazhistka-prevraschaet-samu-sebya-v-zhutkovatye-illyuzii-20foto.html

27.08.2022 - Posted by | Креатив...

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