24 РИСУНКА МЕКСИКАНСКОЙ ХУДОЖНИЦЫ, КОТОРАЯ ЦЕНИТ СВОЁ ОДИНОЧЕСТВО
В своей серии «Постмодернистское одиночество» художница Идалия Канделас подметила все то, от чего женщины получают удовольствие, находясь в одиночестве, пишет Veri-Art.
Эта мексиканская художница отвергает стереотипное предположение о связи одиночества с грустью.
По ее словам, человек может быть счастливым и расслабленным, даже если рядом никого нет.
1. Никто не помешает лениться.
2. Никто не возразит, когда готовишь только овощи.
3. Никто не помешает петь за рулем.
4. Никто не помешает любоваться красотой природы.
5. Можно слушать все что хочешь, и не только в наушниках.
6. Можно сидеть в туалете сколько хочешь.
7. Можно не набивать холодильник …и живот.
9. Вам не нужен кто-то, чтобы быть счастливой.
10. Хорошая книга и кофе — что еще нужно?
11. Можно лежать сколько вздумается.
12. Беспрецедентная радость от самой себя.
13. С собой можно приятно провести время.
15. Не надо слепо следовать любви.
16. Можно лежать на диване так, будто завтра его продадут.
17. Когда можно в тишине читать любимую книгу.
18. Можно побаловать себя всегда.
19. Можно разбросать вещи где-попало.
20. И посмотреть телевизор вместо уборки.
22. И просто принимать душ в любое время…
23. …и любить каждый сантиметр своего тела.
24. И просто быть лучшей версией себя.
Всем Добра и Позитива=)
Источник
Источник: http://happy.petshouse.club/?p=45947&fbclid=IwAR3GgWwg3vdqT0uI7RV__WLZAJ2UXdI0z7803SOky3F-pXAO5VZ2_N-vMbE
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