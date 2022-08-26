16 шедевров городского стрит-арта, благодаря которым самые обыденные вещи выглядят потрясающе
Для нас стена — это просто стена, пустыня — огромные груды песка, а раковина — то место, где мы моем руки. Но для художников или просто творческих людей эти вещи больше, чем обычные предметы. Художник может смотреть на стену и видеть портал в совершенно новые реальности. Чтобы вы посмотрели на вещи по-новому, наша команда отобрала 16 фотографий, показывающих, как легко обычные вещи и места могут стать чем-то действительно невероятным, благодаря творческому взгляду и богатой фантазии.
Когда очень любишь своего кота
Миниатюра во Владимире
Где-то в Петропавловске-Камчатском. Да, в том самом, где полночь
Оградительный Рэмбо
Когда пустыня оживает
Запутанное дело
Балерины из древесных грибов
«А вот и Джонни!»
Отличная идея и превосходное исполнение
Граффити, так же как и стрит-арт, могут украшать стены, а не уродовать их
Екатеринбург, улица Максима Горького.
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Источник: https://nubenews.net/2022/08/25/16-shedevrov-gorodskogo-strit-arta-blagodarya-kotorym-samye-obydennye-veshhi-vyglyadyat-potryasayushhe/
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