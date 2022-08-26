16 шедевров городского стрит-арта, благодаря которым самые обыденные вещи выглядят потрясающе

Для нас стена — это просто стена, пустыня — огромные груды песка, а раковина — то место, где мы моем руки. Но для художников или просто творческих людей эти вещи больше, чем обычные предметы. Художник может смотреть на стену и видеть портал в совершенно новые реальности. Чтобы вы посмотрели на вещи по-новому, наша команда отобрала 16 фотографий, показывающих, как легко обычные вещи и места могут стать чем-то действительно невероятным, благодаря творческому взгляду и богатой фантазии.

Когда очень любишь своего кота

Миниатюра во Владимире

Где-то в Петропавловске-Камчатском. Да, в том самом, где полночь

Оградительный Рэмбо

Когда пустыня оживает

Запутанное дело

Балерины из древесных грибов

«А вот и Джонни!»

Отличная идея и превосходное исполнение

Граффити, так же как и стрит-арт, могут украшать стены, а не уродовать их

Екатеринбург, улица Максима Горького.

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«В конце октября 2021 года шел по Невском проспекту, и случайно краем глаза увидел эту красоту. Не мог не сфоткать».

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Источник: https://nubenews.net/2022/08/25/16-shedevrov-gorodskogo-strit-arta-blagodarya-kotorym-samye-obydennye-veshhi-vyglyadyat-potryasayushhe/