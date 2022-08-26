Трагическая судьба полевого повара и выдающегося историка Вильяма Похлебкина

Вильям Похлебкин — выдающийся российский историк и кулинар.

Вильям Похлебкин – одна из самых нетривиальных личностей в современной российской истории. За свою жизнь он прославился как талантливый кулинар и выдающийся историк. Он увлеченно исследовал кухни народов мира, восстанавливал старинные рецепты, знакомил россиян с традициями чаепития. Несмотря на, казалось бы, мирное увлечение кулинарией, Вильям приобрел немало врагов на профессиональном поприще, что в результате привело к его трагической гибели.

Портрет Вильяма Похлебкина. Фото: PostEat.

Само имя Вильяма Похлебкина часто вызывает у обывателей улыбку, уж слишком странным кажется такое сочетание. Однако удивляться не стоит: родители назвали ребенка в честь поэта Вильяма Шекспира, а фамилия отца – Похлебкин – была на самом деле подпольным псевдонимом. Будучи революционером, отец Вильяма выбрал себе такой псевдоним в честь деда, знатного повара, который кормил своих господ отменными похлебками. Так уж случилось, что правнук Вильям унаследовал этот талант.

Вильям Похлебкин — автор множества книг по кулинарии. Фото: e-Reading.

Несмотря на выдающиеся кулинарные способности, Вильяму действительно довелось готовить похлебки, когда он был на войне. 18-летним юношей он ушел на фронт, попал в разведроту, поскольку знал три иностранных языка и имел богатый кругозор и энциклопедические знания. Несмотря на свои основные занятия, Вильям охотно занимался приготовлением еды для солдат. В этом непростом деле он достиг успехов, ведь из самых обычных ингредиентов мог сварганить отменные блюда. За это солдаты были ему всегда благодарны. Чтобы разнообразить рацион, он умудрялся из скудного запаса овощей готовить первые и вторые блюда. Собирая ягоды, коренья, лебеду и крапиву, он умудрялся использовать все это в качестве приправ, так что блюда не теряли своей новизны.

Вильям Похлебкин готовил еду для солдат на фронте. Фото: topwar.ru.

После войны Вильям Похлебкин получил высшее образование — закончил обучение на факультете международных отношений в МГУ. Его интересовала история и политология, и он настолько углубился в изучение этих тем, что написал серьезное исследование о Хорватии и был удостоен ученой степени кандидата наук. Похлебкин устроился на работу в Институт истории АН СССР, правда, вскоре он вынужден был покинуть это место, поскольку выступил с резкой критикой того, как некоторые академики проводят впустую рабочее время. Многим Похлебкин был «неудобен», поэтому в институте создали для него такие условия, что пришлось уволиться.

Вильям Похлебкин работал в Инстите истории АН СССР. Фото: topwar.ru.

Оставшись фактически без работы, Вильям Похлебкин начал писать работы по кулинарии. В частности, он издавал книги о русской кухне, прославился отдельной монографией об истории и традиции чаепития, а также научно обосновал и доказал тот факт, что водка – это исконно русский напиток (а не польский).

Изданные монографии Вильяма Похлебкина.

Сам Вильям Похлебкин вел аскетический образ жизни, его рацион состоял из чая и черного хлеба. Он был резок в своих политических взглядах, принципиален в отстаивании своей жизненной позиции. Быть может, именно это и стало причиной, по которой неизвестный зверски убил Похлебкина в его собственной квартире. Ученый был найден мертвым со множественными ранами на теле в апреле 2000 года, выяснить, кто совершил преступление, правоохранители так и не смогли. Так закончился жизненный путь выдающего историка и кулинара.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/250817/35742/?fbclid=IwAR0Fu8grl2LG3bNAt4ggUTcb_rc-1UtCxynNQHZHLTTs8jJUNoLO0EDjhJA