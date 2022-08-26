Стрижки для солидных дам, которые омолодят лицо и образ в целом

Женщины после 60 лет стремятся сохранить бодрый и моложавый облик. В ход идет сдержанный макияж, модная одежда и омолаживающие стрижки, которым отводится главная роль в борьбе за возраст. Ухоженные волосы и стильная прическа – отличный способ выглядеть моложе своих лет.

Каре

Разные вариации каре на волосы средней длины можно посоветовать дамам, которые сохранили структуру волос в относительно здоровом виде, а локоны густыми. Ровные пряди классического каре и рваные у градуированного варианта помогут скрыть дряблую шею, замаскировать возрастные недостатки лица.

Боб для дам 60+

Элегантная, но в то же время немного задорная стрижка поможет «сделать» правильный овал зрелого лица. Этому способствуют объемная макушка и удлиненные пряди ниже подбородка. Можно попробовать асимметричный боб, сделав одну сторону намного короче другой. Хорошо будет работать градуированный боб с косой удлиненной челкой.

Стрижка пикси

Дамы, которые и в возрасте после 60 лет, сохранили красивую длинную шею, могут позволить себе стильную и современную стрижку пикси. Она способна визуально убавить добрый десяток лет. Пикси преобразит зрелую модницу, добавит объема и ухоженности волосам. Для волнистых и кудрявых волос подойдет пикси с асимметрией.

Каскад на короткую или среднюю длину

Модная стрижка лесенкой подойдет как худым, так и полным зрелым дамам. Выбирая ее длину, стоит ориентироваться на состояние шеи и щек, нужна ли им маскировка.

Выбор омолаживающей стрижки в возрасте за 60 – дело ответственное. Лишний раз провести эксперимент не получится, так как в случае неудачи волосы будут отрастать слишком медленно. Впрочем, к этим годам женщины уже точно знают, что им идет, а от чего лучше отказаться.

Источник

Источник: https://medmafia.com/post/27642-strizhki-dlya-solidnyh-dam-kotorye-omolodyat-lico-i-obraz-v-celom/?fbclid=IwAR08T2Uw1HhnTQR3OfW6KtiSShzy5le7MkJqDeaz5x3ScyQjOIx8_FbbNVQ