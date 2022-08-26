НОВОСТИ МИРА
Низкий уровень воды в реке Дунай из-за сильной засухи в Сербии
Фото: AP/ТАСС
Бейсбольный матч в Чикаго
Фото: AP/ТАСС
Открытие XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo
Арт-проект в Иерусалиме
Фото: EPA/Vostock-photo
Выступление ныряльщицы в аквариуме Cеула
Фото: EPA/Vostock-photo
Старт тыквенной выставки в немецком Людвигсбурге
Фото: Christoph Schmidt/picture alliance via Getty Images
Пастухи перегоняют рогатый скот с горных пастбищ
Фото: AP/ТАСС
Белухи в бухте острова Русский во Владивостоке
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В Индии празднуют 112-ю годовщину со дня рождения матери Терезы
Фото: EPA/Vostock-photo
Производство и переработка каменной соли в Турции
Фото: Omer Yasin Ergin/Anadolu Agency via Getty Images
Выставка японской художницы Яеи Кусамы в Вашингтоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Тропический шторм "Маон" приближается к Гонконгу
Фото: АР/ТАСС
Фермеры в Германии сталкиваются с последствиями летней засухи
Фото: Jens Schlueter/Getty Images
Озеро с талой водой возле ледника Стейндалсбрин в Норвегии
Фото: Sergei Gapon/Anadolu Agency via Getty Images
Сотни мигрантов провели ночь на улице возле центра регистрации беженцев в Тер-Апеле, Нидерланды
Фото: EPA/Vostock-photo
Жители Ливерпуля в костюмах Санта-Клауса собрались в центре города для фотосессии
Фото: Peter Byrne/PA Images via Getty Images
Сельскохозяйственная выставка в Уэст-Бей, Англия
Фото: Finnbarr Webster/Getty Images
Президент США Джо Байден вернулся в Белый дом после отпуска
Фото: АР/ТАСС
Гроза в Стамбуле
Фото: АР/ТАСС
В Непале отмечают фестиваль Панча Даан — буддийский фестиваль пяти летних подарков
Фото: Zuma/ТАСС
Египетские верблюжьи бега в Эль-Аламейне
Фото: EPA/Vostock-photo
Танцоры в роли ацтекских воинов принимают участие в ритуале на руинах храма в Мехико
Фото: Zuma/ТАСС
Рассвет в австралийском Квинсленде
Фото: EPA/Vostock-photo
Игровая конвенция Gamescom 2022 в Кёльне
Фото: EPA/Vostock-photo
Туристы в колумбийском аэрохостеле, расположенном в Андах
Фото: Luis Bernardo Cano/Anadolu Agency via Getty Images
Переполненные мусорные баки из-за забастовки уборщиков в Эдинбурге
Фото: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images
Аэрация польского озера Даби
Фото: EPA/Vostock-photo
Протестующие требуют отставки премьер-министра Таиланда
Фото: EPA/Vostock-photo
Первый полностью электрический седан Mercedes-AMG EQS 53 представлен в Мумбаи
Фото: EPA/Vostock-photo
Палестинские девушки изучают Коран в мечети в городе Газа
Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images
Сторонники приветствуют проигравшего президентские выборы бывшего премьер-министра Кении Раила Одинга
Фото: АР/ТАСС
Протесты против роста стоимости жизни проходят в Гаити
Фото: EPA/Vostock-photo
Сушка абрикосов в Малатье, Турция
Фото: Bayram Ayhan/Anadolu Agency via Getty Images
Ежегодное взвешивание животных в Уипснейдском зоопарке, Англия
Фото: Leon Neal/Getty Images
Кубок Азии по волейболу среди женщин в Пасиге, Филиппины
Фото: АР/ТАСС
В порту Бейрута обрушилась третья силосная башня
Фото: Marwan Tahtah/Getty Images
Купание лошадей в Карибском море в пригороде Бриджтауна, Барбадос
Фото: АР/ТАСС
Подготовка к фестивалю Ганеша Чатуртхи в индийском Ченнаи
Фото: EPA/Vostock-photo
Последствия оползня в горной деревне Гьермо, Северная Македония
Фото: EPA/Vostock-photo
Выставка ковров ручной работы в Тегеране
Фото: EPA/Vostock-photo
Ежегодный фестиваль де Грасия в Барселоне
Фото: Zuma/ТАСС
Празднования, посвященные Дню государственного флага России, в Москве
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Восход солнца в Германии
Фото: Moritz Frankenberg/picture alliance via Getty Images
Второй день рождения гигантской панды Сяо Ци Цзи отметили в Национальном зоопарке Смитсоновского института в Вашингтоне
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images
Более 115 йеменцев погибли в результате наводнений и ударов молнии
Фото: EPA/Vostock-photo
Накануне прошел 5-й фестиваль Pollera Congo в прибрежном городе Панамы Портобело
Фото: EPA/Vostock-photo
Два человека погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом в японском городе Нагоя
Фото: AP/ТАСС
Мероприятия в память о мексиканском певце Хуане Габриэле в шестую годовщину его смерти
Фото: EPA/Vostock-photo
Новый учебный год начинается на Филиппинах с соблюдением санитарных норм
Фото: EPA/Vostock-photo
Скаты в варшавском зоопарке
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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