НОВОСТИ МИРА

Низкий уровень воды в реке Дунай из-за сильной засухи в Сербии

Фото: AP/ТАСС

Бейсбольный матч в Чикаго

Фото: AP/ТАСС

Открытие XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве

Фото: EPA/Vostock-photo

Арт-проект в Иерусалиме

Фото: EPA/Vostock-photo

Выступление ныряльщицы в аквариуме Cеула

Фото: EPA/Vostock-photo

Старт тыквенной выставки в немецком Людвигсбурге

Фото: Christoph Schmidt/picture alliance via Getty Images

Пастухи перегоняют рогатый скот с горных пастбищ

Фото: AP/ТАСС

Белухи в бухте острова Русский во Владивостоке

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

В Индии празднуют 112-ю годовщину со дня рождения матери Терезы

Фото: EPA/Vostock-photo

Производство и переработка каменной соли в Турции

Фото: Omer Yasin Ergin/Anadolu Agency via Getty Images

Выставка японской художницы Яеи Кусамы в Вашингтоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Тропический шторм "Маон" приближается к Гонконгу

Фото: АР/ТАСС

Фермеры в Германии сталкиваются с последствиями летней засухи

Фото: Jens Schlueter/Getty Images

Озеро с талой водой возле ледника Стейндалсбрин в Норвегии

Фото: Sergei Gapon/Anadolu Agency via Getty Images

Сотни мигрантов провели ночь на улице возле центра регистрации беженцев в Тер-Апеле, Нидерланды

Фото: EPA/Vostock-photo

Жители Ливерпуля в костюмах Санта-Клауса собрались в центре города для фотосессии

Фото: Peter Byrne/PA Images via Getty Images

Сельскохозяйственная выставка в Уэст-Бей, Англия

Фото: Finnbarr Webster/Getty Images

Президент США Джо Байден вернулся в Белый дом после отпуска

Фото: АР/ТАСС

Гроза в Стамбуле

Фото: АР/ТАСС

В Непале отмечают фестиваль Панча Даан — буддийский фестиваль пяти летних подарков

Фото: Zuma/ТАСС

Египетские верблюжьи бега в Эль-Аламейне

Фото: EPA/Vostock-photo

Танцоры в роли ацтекских воинов принимают участие в ритуале на руинах храма в Мехико

Фото: Zuma/ТАСС

Рассвет в австралийском Квинсленде

Фото: EPA/Vostock-photo

Игровая конвенция Gamescom 2022 в Кёльне

Фото: EPA/Vostock-photo

Туристы в колумбийском аэрохостеле, расположенном в Андах

Фото: Luis Bernardo Cano/Anadolu Agency via Getty Images

Переполненные мусорные баки из-за забастовки уборщиков в Эдинбурге

Фото: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images

Аэрация польского озера Даби

Фото: EPA/Vostock-photo

Протестующие требуют отставки премьер-министра Таиланда

Фото: EPA/Vostock-photo

Первый полностью электрический седан Mercedes-AMG EQS 53 представлен в Мумбаи

Фото: EPA/Vostock-photo

Палестинские девушки изучают Коран в мечети в городе Газа

Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Сторонники приветствуют проигравшего президентские выборы бывшего премьер-министра Кении Раила Одинга

Фото: АР/ТАСС

Протесты против роста стоимости жизни проходят в Гаити

Фото: EPA/Vostock-photo

Сушка абрикосов в Малатье, Турция

Фото: Bayram Ayhan/Anadolu Agency via Getty Images

Ежегодное взвешивание животных в Уипснейдском зоопарке, Англия

Фото: Leon Neal/Getty Images

Кубок Азии по волейболу среди женщин в Пасиге, Филиппины

Фото: АР/ТАСС

В порту Бейрута обрушилась третья силосная башня

Фото: Marwan Tahtah/Getty Images

Купание лошадей в Карибском море в пригороде Бриджтауна, Барбадос

Фото: АР/ТАСС

Подготовка к фестивалю Ганеша Чатуртхи в индийском Ченнаи

Фото: EPA/Vostock-photo

Последствия оползня в горной деревне Гьермо, Северная Македония

Фото: EPA/Vostock-photo

Выставка ковров ручной работы в Тегеране

Фото: EPA/Vostock-photo

Ежегодный фестиваль де Грасия в Барселоне

Фото: Zuma/ТАСС

Празднования, посвященные Дню государственного флага России, в Москве

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Восход солнца в Германии

Фото: Moritz Frankenberg/picture alliance via Getty Images

Второй день рождения гигантской панды Сяо Ци Цзи отметили в Национальном зоопарке Смитсоновского института в Вашингтоне

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Более 115 йеменцев погибли в результате наводнений и ударов молнии

Фото: EPA/Vostock-photo

Накануне прошел 5-й фестиваль Pollera Congo в прибрежном городе Панамы Портобело

Фото: EPA/Vostock-photo

Два человека погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом в японском городе Нагоя

Фото: AP/ТАСС

Мероприятия в память о мексиканском певце Хуане Габриэле в шестую годовщину его смерти

Фото: EPA/Vostock-photo

Новый учебный год начинается на Филиппинах с соблюдением санитарных норм

Фото: EPA/Vostock-photo

Скаты в варшавском зоопарке

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/