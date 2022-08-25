Извержение вулкана Фаградальсфьялль в Исландии

Прошло около восьми месяцев с момента последнего извержения вулкана Фаградальсфьялл, расположенного недалеко от Рейкьявика в Исландии. И вот, началось новое извержение.

Смотрим на красоту стихии.

Магма, выходя на поверхность, освобождается от газов и становится лавой. Скорость движения потока лавы может достигать нескольких метров в секунду. Температура лавы лежит в пределах от 1000 °С до 1200 °C. (Фото Marco Di Marco):

Фаградальсфьядль («гора красивой долины») — гора вулканического происхождения на юго-западе Исландии в центре полуострова Рейкьянес, в 30 км к юго-западу от Рейкьявика. (Фото Marco Di Marco):

Фаградальсфьядль является частью вулканического пояса Рейкьянес и представляет собой вулкан-туйю, образовавшийся около 100 000 лет тому назад во время последнего ледникового периода во время извержения под ледником. На вершине горы есть небольшой слой лавы, что указывает на то, что извержение немного вышло за пределы ледника. (Фото Muhammed Enes Yıldırım):

Вершина горы имеет высоту 385 метров над уровнем моря (или 224 метра над окружающей местностью) и является самой высокой точкой на полуострове Рейкьянес. (Фото Muhammed Enes Yıldırım):

Люди идут посмотреть, как лава течет из Фаградальсфьялля. (Фото Jeremie Richard):

Лава образуется при извержении вулканом магмы на поверхность Земли. Вследствие остывания и взаимодействия с газами, входящими в состав атмосферы, магма меняет свои свойства, образуя лаву. Многие вулканические островные дуги связаны с системой глубинных разломов. Центры землетрясений располагаются примерно на глубине до 700 км от уровня земной поверхности, то есть вулканический материал поступает из верхней мантии. (Фото Sergei Gapon):

Лава извергается в долине Мерадалир, 6 августа 2022. (Фото Sergei Gapon):

Местность, прилегающая к Фаградальсфьядль, малонаселена — плотность: 5 жителей на км2. (Фото Jeremie Richard):

Lava означает «падаю, ползу, скольжу, спускаюсь (вниз)», «затопляю» или «то, что спускается» в результате извержения вулкана. (Фото Jeremie Richard):

Человек поджаривает зефир на палочке рядом с текущей лавой. (Фото Jeremie Richard):

Основной тип лавы, извергаемый из мантии, характерен для океанических щитовых вулканов. Наполовину состоит из диоксида кремния, наполовину — из оксидов алюминия, железа, магния и других металлов. Эта лава очень подвижна и способна течь со скоростью 2 м/с. Имеет высокую температуру (1200—1300 °C). Для базальтовых лавовых потоков характерны малая толщина (метры) и большая протяжённость (десятки километров). Цвет горячей лавы — жёлтый или жёлто-красный. (Фото Ken Cedeno):

Наполовину состоит из карбонатов натрия и калия. Это самая холодная и жидкая лава, она растекается подобно воде. Температура карбонатной лавы всего 510—600 °C. Цвет горячей лавы — чёрный или тёмно-коричневый, однако по мере остывания становится светлее, а спустя несколько месяцев становится почти белым. (Фото Sergei Gapon):

Лава, вытекающая из вулкана Фаградальсфьялль в Исландии, 3 августа 2022. (Фото Marco Di Marco):

Источник: https://loveopium.ru/priroda/izverzhenie-vulkana-fagradalsfyall-v-islandii.html