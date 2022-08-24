Художник-амбидекстр может рисовать обеими руками и ногами одновременно

Большинство художников проводят всю жизнь, оттачивая свои навыки рисования доминирующей рукой. Однако одна исключительно талантливая художница способна создавать реалистичные портреты как руками, так и ногами. 29-летняя Раджасенна Ван Дам из Нидерландов прославилась своими невероятными способностями к рисованию обеими руками. И она не только может рисовать обеими руками, но также может использовать обе руки и ноги, чтобы рисовать множество проектов одновременно.

В видео, размещенном в Интернете, вы можете увидеть Ван Дама, сидящей за стеклянным столом с четырьмя листами бумаги — два разложены поверх стола, а два — на полу под ним. В видео она начинает рисовать четыре портрета правой и левой рукой, время от времени чередуя разные страницы, чтобы иллюстрации развивались в одном темпе. Интересно, что она переворачивает каждую часть для себя, облегчая зрителям наблюдение за тем, как происходит волшебство, но, несомненно, усложняет ее многозадачность. Под прозрачной столешницей Ван Дам сжимает кисти между пальцами обеих ног, используя инструменты для создания больших портретов в градациях серого. Прозрачность стола позволяет ей время от времени поглядывать вниз и следить за тем, как рисуются ее картины. Прямо на наших глазах мы можем видеть, как этот одаренный художник одновременно создает четыре отдельных произведения искусства.

Хотя Ван Дам уже была хорошо известна своими навыками владения обеими руками, это был один из первых случаев, когда она использовала ноги одновременно. «Я люблю бросать себе вызов, поэтому я подумала, почему бы не попробовать впервые рисовать ногами, рисуя реалистично + вверх ногами, а также один рисунок в 3D», — говорит она. Только в этом видео она создает шесть портретов: Беллы Поарч, Гарри Поттера, Билли Айлиш, Чудо-женщины, Шакиры и Анджелины Джоли. «Меня удивило, насколько я мог контролировать свои ноги, чего я никогда раньше не осознавал. Все это время я рисовал, думая, что мои ноги бесполезны в искусстве, и теперь я обнаружила, что они могут делать гораздо больше, чем я думала! Я думаю, что если я буду чаще рисовать ногами, то смогу стать лучше. Я, конечно, лучше рисую руками, но рисовать ногами было так весело!», — говорит художниу.

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=OnBShpWJD44

https://www.youtube.com/watch?v=enZbw1j8-ZE

https://www.youtube.com/watch?v=UtpnZTbfR3I

https://www.youtube.com/watch?v=yUX95DEA9wc

Источник: https://animalworld.com.ua/news/hudozhnik-ambidekstr-mozhet-risovat-obeimi-rukami-i-nogami-odnovremenno