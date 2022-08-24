Славянские женщины, которые прославились благодаря своим военным достижениям

Считается, будто военное дело создано исключительно для мужчин. Это они испокон веков воюют, отправляются в походы и разрабатывают планы по захвату мира. Удел женщин – это дом, семья, продление рода и воспитание детей. Однако во все времена были женщины, которых смело можно назвать воительницами. Они часто поднимались и сражались за правое дело. Если же муж погибал, то женщина считала своим долгом отомстить врагу.

Марфа Борецкая

Марфа Борецкая.

Она происходила из боярского рода Лошинских и дважды выходила замуж. Первым супругом аристократки стал боярин Филипп, от которого она родила двоих сыновей, Антона и Феликса. Судьба их была трагична – оба утонули в Белом море. Во второй раз Марфа Лошинская вышла замуж за новгородского посадника Исаака Борецкого. По мужу её стали именовать Марфой-посадницей, а после его смерти она получила в наследство много земель и денег, к уже имевшемуся собственному состоянию. Богатая вдова стала значимой фигурой в Великом Новгороде, она вместе с сыном от второго брака, степенным посадником Дмитрием, выступала за суверенитет самобытной республики и за отделение от Москвы. Марфа Борецкая ратовала за вхождение Новогорода в Великое Литовское княжество и даже лично вела переговоры с великим князем литовским и королём Польши Казимиром IV.

«Марфа Посадница. Уничтожение Новгородского веча», Клавдий Лебедев.

Когда вести об этом дошли до князя Ивана III, ярости его не было предела. Он тут же объявил войну Новгородской республике, армия которой была разбита, а сын Марфы был казнён, как политический преступник. Но Марфу это не остановило. Пользуясь сохраненным влиянием и богатством, она вновь собрала вокруг себя сторонников суверенитета, став, по сути, во главе второй власти в городе. Иван III должен был покончить с двоевластием. Столкновения между сторонниками и противниками Москвы происходили прямо на улицах, город пытались оборонять, но силы были слишком неравными. В результате Новгородская республика прекратила своё существование, а Марфу, боровшуюся вместе с новгородскими войсками, арестовали. Все её богатства конфисковали, а саму её постригли в монахини. Правда, дальнейшая судьба её осталась неизвестной. По одной из версий она скончалась в Зачатьевском монастыре, по другой была казнена по дороге в Москву.

Анастасия Слуцкая

Анастасия Слуцкая.

Эту женщину по праву называют белорусской Жанной д’Арк. Когда отряд её супруга, князя Слуцкого и Копыльского Семёна Михайловича Слуцкого, успешно отражал набеги татар в 1502 году, Анастасия выковала себе кольчугу. Спустя год, когда сыну Юрию был всего 12 лет, да к тому же Анастасия ждала появления на свет дочери Александры, враги атаковали город Слуцк. Жена князя надела доспехи и лично возглавила оборону города. Муж, успешно бившийся с врагами, не смог устоять перед холерой, скосившей в тот тяжёлый год множество народа.

Памятник Анастасии Слуцкой.

Анастасия, в силу того, что её сын до совершеннолетия управлять княжеством не мог, приняла на себя обязанности князя. Она сформировала настоящую профессиональную армию и сама лично вставала в строй, чтобы не просто руководить на словах. Она вела себя, как отважный воин, не позволяющий врагу отобрать у неё ни пяди земли. Отважная женщина привлекала к себе внимание и не раз получала предложения руки и сердца. Но сама она хотела, чтобы княжество её устояло перед внешним врагом, а сердце Анастасии Случкой было занято навсегда её безвременно почившим супругом. Когда сын Юрий встал у руля государства, она сама отошла от дел.

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Княгиня Ольга

Княгиня Ольга.

Первая женщина-полководец Руси не только смогла принять на себя управление государством, но ещё и отомстила целому народу, виновному в гибели её супруга князя Игоря. Княгиня Ольга, действуя хитро и мудро, фактически обезглавила народ древлян. Старейшины их пытались сосватать Ольгу за своего князя Мала, но воительница заманивала в свои земли старейшин и лучших мужчин-древлян, где безжалостно уничтожала их, закапывая заживо, сжигая и приказывая изрубить врагов. А после Ольга сожгла дотла и главный город древлян, отправив туда птиц, к лапам которых были привязаны тлеющие куски трута. Ольга правила Русью до совершеннолетия сына, но и после того, как он взошел на княжеский престол, от дел не отошла. Пока Святослав был в походах, она выполняла все обязанности правителя.

Алёна Арзамасская

Казачка Алёна Арзамасская.

Она родилась в простой крестьянской семье, родители рано выдали дочь замуж за пожилого крестьянина, но муж юной Алёны вскоре покинул этот мир. Сама девушка от безысходности и нищеты постриглась в монахини. В монастыре она научилась не только грамоте, но и секретам врачевания, да ещё и разработала мазь, спасавшую от гнойных ран. Когда началось восстание под предводительством Степана Разина, Алёна Арзамасская тут же покинула монастырь и примкнула к армии повстанцев.

Алёна Арзамасская.

Она собрала большой отряд числом около 400 человек, с ним и отправилась в город Темников. Там она воевала вместе с отрядом Фёдора Сидорова, с которым впоследствии объединилась и взяла Темников. Но впоследствии её войско, насчитывавшее порядка двух тысяч человек, было разбито царской армией, а саму Алёну Арзамасскую взяли в плен. Её пытали, а затем приговорили к казни через сожжение в срубе, как разбойницу и колдунью.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/240822/54069/