Почему Надежде Крупской давали «рыбные» прозвища и чем это было вызвано

Надежда Константиновна Крупская всю жизнь получала от знакомых прозвища, к которым, впрочем, относилась весьма спокойно. Интересно, что фантазия друзей, коллег и родственников Надежды работала почти одинаково: ей всегда давали прозвища, которые были связаны с рыбой. Читайте в материале, почему же жене вождя так не везло и по какой причине ее постоянно звали «рыбными именами».

Рыба: внешность, характер или фамилия матери?

Крупская очень любила мужа и старалась во всем ему помогать. /Фото: u.9111s.ru

Писатели-исследователи, среди которых Виктор Пятницкий и Наум Синдаловский, отмечают, что очень часто Крупскую называли «рыбой». И не только, а порой даже «холодной рыбой». По их мнению, такая ситуация возникала из-за слишком скромной внешности и не очень общительного характера жены Ильича. Она была вся в себе. Учила немецкий язык, так как хотела изучать труды Маркса в подлиннике, отличалась организованностью, поражала своей трудоспособностью и целеустремленностью. И несмотря на это многие считали, что этой худой замкнутой девушке очень подходит «рыба». Если посмотреть юношеские портреты Наденьки, то на них можно увидеть очень миловидную, скромную девушку с прозрачными глазами и красивыми пухлыми губами. Конечно, с годами женщина стала менее привлекательной, набрала вес, и виной этому базедова болезнь.

Но есть и еще она версия, которой придерживается Валерий Шамбаров: все дело в предках Надежды. Ее отцом был Константин Игнатьевич Крупский, который скончался, когда Наденьке еще не исполнилось четырнадцати лет. За девушкой присматривала мама, Елизавета Васильевна. Она заботилась о дочери, а затем, когда та вышла замуж, и о зяте. Елизавета полностью взяла на себя ведение домашнего хозяйства и приготовление еды. Ведь дочку она так и не научила этим премудростям. Когда женщины не стало, Ленин и Крупская не обедали дома, а посещали столовую. Но мать Надежды не всегда была Крупской. Оказывается, в девичестве на была Фишман. Становится понятно, откуда взялась «рыба»: фамилия, скорее всего, произошла от слова "фиш", а оно обозначает ни что иное, как "рыба".

Селедка: почему сестра Ленина выбрала такое некрасивое прозвище для Надежды

Сестра Ленина, Анна, называла Надю Крупскую рыбой.

Прозвище «рыба» намертво прилипло к Надежде Константиновне. Даже соратники-революционеры звали женщину так, причем до конца жизни Крупской. Хотя, была и конкретика. Речь о «селедке» — именно такое «рыбное имя» получила Надежда, и вот почему: Анна Ильинична, сестра Владимира Ленина, однажды отметила, что Надя похожа именно на эту обитательницу водных глубин. Уж слишком худой была революционерка, а красивые глаза Наденьки уже тогда начинали становиться выпуклыми из-за заболевания, обусловленного гипертрофией и гиперфункцией важнейшей в организме щитовидной железы. У Крупской был тиреотоксикоз. Замечание Анны, пожалуй, это было не слишком тактично. В то время Крупская как раз направлялась в ссылку.

По мнению журналиста Леонида Млечина, таким прозвищем называли женщину те, кто относился к ней не слишком дружелюбно. Возможно, так произошло из-за базедовой болезни, которой страдала Крупская. Ее глаза, как у всех, кто страдает этим недугом, стали выпуклыми, и очень напоминали глаза рыбы. Историки, в частности Соколов, утверждают, что Ленин не обращал особого внимания на болезнь жены (а, собственно, ее надо было начинать лечит как можно раньше), иногда подшучивал, и достаточно часто звал Крупскую «рыбкой» и «селедочкой».

Но Надя любила мужа всей душой, старалась во всем помогать, делать его жизнь проще и комфортнее. Потому на прозвища она внимания не обращала. Или, может быть, просто делала вид, что ее это не задевает. Кстати, у Ленина тоже было прозвище — «старик». Так его звали даже тогда, когда будущий вождь был совсем молодым.

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Минога: прозвище или партийная кличка

Ленин называл жену «миногой». /Фото: tunnel.ru

Итак, Ленин нередко подшучивал над женой, называя ее «рыбными» именами. Больше всего Владимиру Ильичу нравилось другой прозвище, а именно «минога». В некоторых источниках можно найти информацию, что это слово было не только шутливым именем, но и партийной кличкой Надежды, но это не точно. А многие историки пишут, что так называли Крупскую не просто так. Ее черты лица не отличались тонкостью, глаза действительно были выпуклыми. Если добавить сюда патологическую застенчивость Надежды (а иногда она просто молча сидела рядом с мужем, словно живое дополнение), то можно предположить происхождение прозвища: некоторые миноги являются факультативными паразитами рыб, они способны присосаться к жертве, прогрызть кожу и питаться мышцами и кровью. Возможно, именно привычка Крупской замирать рядом с мужем и стала причиной, по которой женщине дали такое «рыбное» прозвище.

Да, обидно, когда на человека навешивают ярлыки. Ведь, не обладая выдающейся внешностью, Надежда была достаточно привлекательной девушкой. Современники, вспоминая о юной Крупской, отмечали, что она была очень милой: прозрачные изумрудные глаза, аристократическая бледность, шикарные волосы. Жаль, что сохранить красоту не удалось: помешало серьезное аутоимунное заболевание, которое буквально отравило жизнь Надежды. Базедова болезнь, к сожалению, передалась девушке по наследству. С юных лет Наденька нередко чувствовала себя неважно, испытывала слабость. А в 1898 году, когда Надя отбывала тюремное заключение, она простудилась в холодной камере и получила различные осложнения.

Увы, тогда не было действенных методов борьбы с такой болезнью (впрочем, и сегодня бороться с ней достаточно сложно). Стойкая Крупская страдала, но не показывала вида. Чем старше она становилась, тем больше становились отеки лица, шеи, появлялась одутловатость. Помочь ей не смогли даже в Европе. Так и осталась некогда очаровательная Надя «рыбой» и «миногой».

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/160822/54002/