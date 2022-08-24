Кем оказался белый шерстяной монстр, вступивший в схватку с косатками у берегов ЮАР в 1924 году
Описанное очевидцами сражение трунко с касатками
И снова о чудиках и монстрах. Эта история случилась 24 октября 1924 года. О ней прокричали местные газеты, бурно обсудили бабушки на лавочках и рыбаки, а затем она была забыта на долгие годы. Но ей суждено было отряхнуться от вековой пыли в 2010 году.
Южный морской белый медведь в одиночестве
Странность состояла в том, что, якобы, были очевидцы, которые видели, как неизвестный науке зверь боролся с двумя косатками, затем был выброшен на берег. Он был измерен жителями города Маргит и покинут в забвении на берегу.
Хищные, внешне милые косатки – не из пугливых
Возможно, это была их трапеза
Ему, правда, успели дать прозвище: «трунко», что означает «хобот». Ведь эта туша имела не только хвост, что неудивительно для морских обитателей, но еще и хобот. Говорят, что через 10 дней, так и не дождавшись учёных, зверюга вернулась в море.
Как выглядел монстр
Это нечто представляло собой белое мохнатое существо без головы, у которого прямо из туловища выходил массивный хобот, наподобие слонового. Также, оно имело хвост, как у кита. Кто-то его назвал морским белым медведем, а кто-то утверждал, что это южный морской слон-альбинос.
Сначала даже фото этого существа были потеряны, не говоря о других доказательствах его существования. Учёные вяло гадали: «что это было», попивая утренний кофе и изучая более интересные экземпляры. Подумаешь, многотонная туша с хоботом слона и хвостом кита.
Одно из четырех, найденных современниками фото трунко
Существо с хвостом и хоботом
Между тем, замеры очевидцев показали весьма солидные габариты. Хобот трунко был около 36 см в диаметре, хвост 3 метра длиной, шерсть – до 20 см. Длина и ширина составляли 14 и 3 метра, соответственно. В высоту неведомый зверь был не менее 1,5 метров.
Кто восстановит справедливость и не позволит чудищу кануть в лету в забвении
Изучением таких существ занимаются криптозоологи, которые, кстати, многими коллегами воспринимаются, как лжеученые, с некоторой иронией и насмешкой. Между прочем, незаслуженно. Ведь, если бы не интересующиеся люди, то Ваша Планета так и не узнала бы, что за полосатый шар плавает у берегов Банбери.
Эта наука изучает криптидов, то есть мифических существ, или тех, которые вымерли. В наш век уже никто не сомневается в существовании динозавров. В их изучение, к слову, весомый вклад внесли и криптобиологи.
Вот так, почти мифически, могло бы выглядеть семейство трунко, если бы не разоблачение феномена
Всего лишь ещё один глобстер на берегу
Итак, в сентябре 2010 года, Карл Шукер обнародовал фото трунко, которые были обнаружены немецким криптозоологом Маркусом Хемлером. Всего их оказалось четыре, из двух разных источников. Эти учёные мужи выдвинули логическую версию о существовании трунко. И вряд ли кто-то стал бы ее оспаривать.
Трунко, по мнению экспертов, был типичным глобстером. То есть, это – останки погибшего кита, оставшегося без скелета и черепа. Это, по сути, мешок с кожей и жиром. Белый «мех» – это разделенные тканевые волокна. И когда трунко «сражался» с косатками, он уже был, по всей видимости, мертв. Это косатки играли с бездыханной тушей, или ели ее. После чего, волнами останки кита, вынесло на берег. И неясно, почему так незаслуженно зоологические и криптозоологические сообщества, оставляли без внимания интересный экспонат целых 85 лет.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/vashaplaneta/kem-okazalsia-belyi-sherstianoi-monstr-vstupivshii-v-shvatku-s-kosatkami-u-beregov-iuar-v-1924-godu-62ff37f4cf35d45a1c8245b0?&
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