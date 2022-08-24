Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Кем оказался белый шерстяной монстр, вступивший в схватку с косатками у берегов ЮАР в 1924 году

Описанное очевидцами сражение трунко с касатками

Описанное очевидцами сражение трунко с касатками

И снова о чудиках и монстрах. Эта история случилась 24 октября 1924 года. О ней прокричали местные газеты, бурно обсудили бабушки на лавочках и рыбаки, а затем она была забыта на долгие годы. Но ей суждено было отряхнуться от вековой пыли в 2010 году.

Южный морской белый медведь в одиночестве

Южный морской белый медведь в одиночестве

Странность состояла в том, что, якобы, были очевидцы, которые видели, как неизвестный науке зверь боролся с двумя косатками, затем был выброшен на берег. Он был измерен жителями города Маргит и покинут в забвении на берегу.

Хищные, внешне милые косатки – не из пугливых

Хищные, внешне милые косатки – не из пугливых

Возможно, это была их трапеза

Возможно, это была их трапеза

Ему, правда, успели дать прозвище: «трунко», что означает «хобот». Ведь эта туша имела не только хвост, что неудивительно для морских обитателей, но еще и хобот. Говорят, что через 10 дней, так и не дождавшись учёных, зверюга вернулась в море.

Как выглядел монстр

Это нечто представляло собой белое мохнатое существо без головы, у которого прямо из туловища выходил массивный хобот, наподобие слонового. Также, оно имело хвост, как у кита. Кто-то его назвал морским белым медведем, а кто-то утверждал, что это южный морской слон-альбинос.

Сначала даже фото этого существа были потеряны, не говоря о других доказательствах его существования. Учёные вяло гадали: «что это было», попивая утренний кофе и изучая более интересные экземпляры. Подумаешь, многотонная туша с хоботом слона и хвостом кита.

Одно из четырех, найденных современниками фото трунко

Одно из четырех, найденных современниками фото трунко

Существо с хвостом и хоботом

Существо с хвостом и хоботом

Между тем, замеры очевидцев показали весьма солидные габариты. Хобот трунко был около 36 см в диаметре, хвост 3 метра длиной, шерсть – до 20 см. Длина и ширина составляли 14 и 3 метра, соответственно. В высоту неведомый зверь был не менее 1,5 метров.

Кто восстановит справедливость и не позволит чудищу кануть в лету в забвении

Изучением таких существ занимаются криптозоологи, которые, кстати, многими коллегами воспринимаются, как лжеученые, с некоторой иронией и насмешкой. Между прочем, незаслуженно. Ведь, если бы не интересующиеся люди, то Ваша Планета так и не узнала бы, что за полосатый шар плавает у берегов Банбери.

Эта наука изучает криптидов, то есть мифических существ, или тех, которые вымерли. В наш век уже никто не сомневается в существовании динозавров. В их изучение, к слову, весомый вклад внесли и криптобиологи.

Вот так, почти мифически, могло бы выглядеть семейство трунко, если бы не разоблачение феномена

Вот так, почти мифически, могло бы выглядеть семейство трунко, если бы не разоблачение феномена

Всего лишь ещё один глобстер на берегу

Всего лишь ещё один глобстер на берегу

Итак, в сентябре 2010 года, Карл Шукер обнародовал фото трунко, которые были обнаружены немецким криптозоологом Маркусом Хемлером. Всего их оказалось четыре, из двух разных источников. Эти учёные мужи выдвинули логическую версию о существовании трунко. И вряд ли кто-то стал бы ее оспаривать.

Трунко, по мнению экспертов, был типичным глобстером. То есть, это – останки погибшего кита, оставшегося без скелета и черепа. Это, по сути, мешок с кожей и жиром. Белый «мех» – это разделенные тканевые волокна. И когда трунко «сражался» с косатками, он уже был, по всей видимости, мертв. Это косатки играли с бездыханной тушей, или ели ее. После чего, волнами останки кита, вынесло на берег. И неясно, почему так незаслуженно зоологические и криптозоологические сообщества, оставляли без внимания интересный экспонат целых 85 лет.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/vashaplaneta/kem-okazalsia-belyi-sherstianoi-monstr-vstupivshii-v-shvatku-s-kosatkami-u-beregov-iuar-v-1924-godu-62ff37f4cf35d45a1c8245b0?&

24.08.2022 - Posted by | Немного истории...

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