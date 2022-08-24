Великая сушь: на реке Янцзы прекращено судоходство. Фоторепортаж из Китая…. \ Засуха в Китае

Фото: AP Photo

Китай столкнулся с самой тяжелой за последние шесть десятилетий засухой.

В провинции Сычуань зафиксирована рекордно жаркая погода для непустынных районов КНР – 42 градуса Цельсия. Сильно обмелели реки и другие водоемы. Из-за снижения уровня воды прекращено грузовое судоходство по Янцзы – главной транспортной артерии Китая. В провинциях, где основным источником энергии служат гидроэлектростанции, начали останавливать предприятия.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/22aug2022/drought_china.html

***********************

Засуха в Китае

Китай переживает самое жаркое лето за последние шесть десятилетий

Озеро Поянху в провинции Цзянси высохло до четверти от своего нормального размера для этого времени года

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

19 августа власти КНР опубликовали первое в 2022 году предупреждение на национальном уровне об угрозе засухи на фоне масштабных лесных пожаров и появления угрозы урожаю

Фото: Shen Junfeng/VCG via Getty Images

До рекордной отметки снизился уровень воды в реке Янцзы

Фото: EPA/Vostock-photo

В Ухане — ключевой точке слежения за Янцзы — специалисты зафиксировали уровень реки на отметке в 17,54 м, то есть на шесть метров ниже, чем средние показатели за предыдущие годы

Фото: Getty Images

Также высохли около 66 рек в 34 округах муниципалитета Чунцин

Фото: EPA/Vostock-photo

Власти провинций Сыучань и Хубэй сообщали, что жара погубила тысячи гектаров сельскохозяйственных культур и нанесла ущерб урожаю на миллионах гектар

Фото: VCG/VCG via Getty Images

Высокие температуры держатся на юге Китая с июля

Фото: EPA/Vostock-photo

Власти КНР на фоне аномальной жары собираются сохранить урожай, вызвав искусственным образом дожди

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5946/61468