Великая сушь: на реке Янцзы прекращено судоходство. Фоторепортаж из Китая…. \ Засуха в Китае
Фото: AP Photo
Китай столкнулся с самой тяжелой за последние шесть десятилетий засухой.
В провинции Сычуань зафиксирована рекордно жаркая погода для непустынных районов КНР – 42 градуса Цельсия. Сильно обмелели реки и другие водоемы. Из-за снижения уровня воды прекращено грузовое судоходство по Янцзы – главной транспортной артерии Китая. В провинциях, где основным источником энергии служат гидроэлектростанции, начали останавливать предприятия.
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/22aug2022/drought_china.html
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Засуха в Китае
Китай переживает самое жаркое лето за последние шесть десятилетий
Озеро Поянху в провинции Цзянси высохло до четверти от своего нормального размера для этого времени года
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images
19 августа власти КНР опубликовали первое в 2022 году предупреждение на национальном уровне об угрозе засухи на фоне масштабных лесных пожаров и появления угрозы урожаю
Фото: Shen Junfeng/VCG via Getty Images
До рекордной отметки снизился уровень воды в реке Янцзы
Фото: EPA/Vostock-photo
В Ухане — ключевой точке слежения за Янцзы — специалисты зафиксировали уровень реки на отметке в 17,54 м, то есть на шесть метров ниже, чем средние показатели за предыдущие годы
Фото: Getty Images
Также высохли около 66 рек в 34 округах муниципалитета Чунцин
Фото: EPA/Vostock-photo
Власти провинций Сыучань и Хубэй сообщали, что жара погубила тысячи гектаров сельскохозяйственных культур и нанесла ущерб урожаю на миллионах гектар
Фото: VCG/VCG via Getty Images
Высокие температуры держатся на юге Китая с июля
Фото: EPA/Vostock-photo
Власти КНР на фоне аномальной жары собираются сохранить урожай, вызвав искусственным образом дожди
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5946/61468
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