Чем прославились 10 самых знаменитых фонтанов Москвы: От исторических достопримечательностей до современных шедевров

В Москве можно найти больше шести сотен фонтанов — одно их перечисление составило бы целый путеводитель. Много новых, гораздо меньше — ветеранов с долгой историей, заставших времена, когда к фонтану подходили с чисто практической точки зрения: то был резервуар для забора воды. А поскольку находился такой резервуар в столичном городе, ему могли придать вид настоящего произведения искусства, да и строительством занимались мастера с именем. Какие фонтаны оставили москвичам скульпторы и архитекторы прошлого, и что нового смогли придумать и реализовать их последователи из XXI века?

Начало истории фонтанов

Впервые фонтан появился в Москве во дворце царя Алексея Михайловича, в тогда ещё подмосковном Коломенском. Идею подхватили – но только те, кто мог себе позволить такую прихоть: соорудить фонтан стоило немалых средств, а сделать его красивым – тем более; первые общественные фонтаны заработали в Москве в первой половине XIX века.

Никольский фонтан первоначально размещался на Лубянской площади. Источник: mos.ru

Все дело в том, что в те времена они не столько были призваны украсить город и удивить горожан и гостей Москвы, сколько служили вполне приземленной цели – обеспечить водозабор: вода из Мытищинского водопровода не попадала в каждый дом, и жители города отправлялись к ближайшему такому резервуару, чтобы наполнить из него емкости для снабжения водой своих домочадцев. А поскольку речь все-таки шла о Москве, создателям фонтанов поручалось продумать и воплотить нечто изящное и одновременно величественное.

Фонтан Витали. Источник: mos.ru

Самым старым из действующих московских фонтанов считается тот, что расположен на Театральной площади — Петровский, как его называли в начале его существования, или «фонтан Витали», как стал он зваться потом, по имени мастера. Фонтан установлен на Театральной площади неподалеку от главного входа в Большой театр. Скульптор Джованни Витали, переехав в Российскую империю, стал спустя некоторое время Иваном Петровичем и создал немало шедевров, включая и этот.

Некогда бассейн для забора воды, а потом – московская достопримечательность, фонтан представляет собой сооружение в виде чаши на постаменте, который держат четыре мальчика-путти, а в нижней части до сих пор сохранились ниши, предназначенные для того, чтобы напоить лошадей. О фонтане ходят легенды – якобы он стоит на том месте, под которым проходит секретный военный тоннель – легенды ничем не подтвержденные.

Фонтаны торжественные и фонтаны попроще

Самый же первый из общественных фонтанов был сооружен в XIX веке на Трубной площади около Богородице-Рожденственского монастыря. Потом появились еще несколько – из них до наших дней сохранился Никольский фонтан, украшающий собой двор Александринского дворца в Нескучном саду. Вскоре после создания в 1835 году – все тем же Витали – фонтан находился на Лубянской площади, а позже был перенесен.

Фонтан «Дружба народов». Источник: pinterest.com

ВДНХ можно смело назвать столичным лидером в негласном соревновании парков Москвы, выясняющем, чьи фонтаны эффектнее и «наряднее». Достаточно было бы и одного, «Дружбы народов» — раньше он носил название «Золотой сноп»; фонтан объединяет 2000 струй, которые бьют на высоту до 24 метров, а объем чаши превышает 4000 кубометров. Но кроме этого фонтана, ставшего символом Москвы, есть еще «Золотой колос», есть Аллея фонтанов, а еще – «Каменный цветок», украшенный мозаикой из самоцветов, а в темное время суток он и вовсе представляет собой сказочное зрелище. И этим списком фонтаны ВДНХ не исчерпываются.

Фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ. Источник: commons.wikimedia.org

Перед большими, шумными и эффектными московскими фонтанами совсем не теряются и маленькие, но полные смысла и даже загадок. В Лаврушинском переулке в 2006 году был установлен фонтан «Вдохновение», или «фонтан Искусств». Три рамы, прислоненные друг к другу, окружают деревце, омываемое струями. Для обычного прохожего этот фонтан – способ настроиться на спокойный утонченный день, а прохожий, знакомый с отечественной живописью, отыщет в узорах «картин» очертания знакомых по Третьяковке полотен.

«Вдохновение» и «Поющий журавль»

Фонтан «Поющий журавль», что на Чистопрудном бульваре, — тоже образец тихого, камерного искусства, был открыт в 1999 году. Чаша неправильной формы – как пруд, в котором «живет» журавль. Фигуру птицы придумал и создал скульптор-анималист А.М. Белашов. А фонтан «Похищение Европы», открытый в 2002 году, был построен вокруг скульптуры работы бельгийского скульптора Оливье Стребеля, преподнесенной в подарок российскому государству мэром Брюсселя.

Какой фонтан открывал сезон, какой его не закрывает, а какие «показывают» целое представление

Фонтаны Манежной площади включают в себя двенадцать отдельных фонтанов и считаются самыми посещаемыми в Москве. Главный из них – «Гейзер» — долгое время открывал летний сезон в Москве: 30 апреля каждого года, в 17 часов, мэр города символически выливал в чашу «Гейзера» воду со словами «Фонтаны – включить!». С этого момента запускались первые струи, и комплекс начинал работать.

Фонтан в Царицыно. Источник: pinterest.com

Московский парк «Царицыно» содержит один из самых больших фонтанов, который замечателен тем, что работает при музыкальном сопровождении и в вечернее время подсвечивается тремя тысячами подводных светильников. Светодинамический фонтан устроен на острове Подкова в Царицынском пруду. Менее эффектные, но вызывающие большой интерес публики – так называемые «сухие фонтаны», самый большой из который был построен в парке «Музеон». Такие фонтаны отличаются отсутствием чаши: распылители находятся под асфальтом, и когда струи выключаются, поверхность становится сухой.

Фонтан «Гейзер» и «сухой» фонтан

А вот фонтан в ГУМе, много десятилетий служивший местом встречи в столице, уникален тем, что не выключается с окончанием летнего сезона и работает круглый год. Он появился вместе с обновленным зданием Верхних торговых рядов в начале прошлого века. Впоследствии фонтан менял свою форму и внешний вид, но сохранял, в отсутствие мобильной связи, свою уникальную роль.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/150822/53996/