Художница показала, чем занимаются герои знаменитых картин ночью, когда их никто не видит

Быть героем известной картины не так уж и весело — постоянно приходится, замерев, стоять в одном положении, ежедневно собирая на вебе взгляды людей. Благо, по ночам галереи обычно не работают, и персонажи Да Винчи, Ван Гога, Пикассо и других художников могут отдохнуть.

Пермская художница Леся Гусева затеяла свою собственную «Ночь в музее», когда все экспонаты оживают по ночам и начинают заниматься своими делами. Она представила, как могла выглядеть ночная жизнь персонажей с известных полотен и как бы они взаимодействовали, если бы были соседями по галерее.

«Рождение Венеры» Сандро Боттичелли



«Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой» Ван Гога и «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи



«Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина и «Танец» Анри Матисса



«Неаполитанский залив» Ивана Айвазовского и «Богатыри» Виктора Васнецова



«Сын Человеческий» Рене Магритта



«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи



«Девочка с персиками» Валентина Серова и «Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева



«Неравный брак» Василия Пукирева и «Американская готика» Гранта Вуда



«Девочка на шаре» Пабло Пикассо и «Опять двойка» Фёдора Решетникова



Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35681-hudozhnica-pokazala-chem-zanimayutsya-geroi-znamenityh-kartin-nochyu-kogda-ih-nikto-ne-vidit-10foto.html