Сибирский эласмотерий (лат. Elasmotherium sibiricum)

Сибирский эласмотерий (лат. sibiricum) Рисунок © Julio Lacerda с сайта paleoart.tumblr.com.

Огромный зверь, размером со слона, поднимает увенчанную длинным рогом голову и подслеповато щурится, осматривая раскинувшийся перед ним пустынный ландшафт. Надвигается зима, и большинство травоядных уже покинули свои летние пастбища, но старый эласмотерий всё медлит, жадно принюхиваясь к морозному воздуху. Когда-то давно, еще до прихода больших холодов и появления новых двуногих хищников, по этим степям бродили тысячи его сородичей и громогласно ревели сражающиеся осенью самцы, вызывая на поединок достойных соперников. Теперь же безжалостное время отсчитывает последние дни для последнего представителя этого вида — и, немного постояв живым памятником своим ушедшим соплеменникам, старый эласмотерий возвращается к меланхоличному пережевыванию жухлой травы.

Такая сцена вполне могла произойти около тридцати пяти тысяч лет назад в Центральной Азии, где доживал свой век сибирский эласмотерий (Elasmotherium sibiricum), неофициально прозванный палеонтологами «суровым сибирским единорогом». Что примечательно, сам рог до сих пор обнаружен не был, и о его наличии ученые судят только по куполообразному выросту на лбу животного. Этот вырост, диаметром до 35 сантиметров и с толщиной стенки около полутора сантиметров, покрыт крупными бороздами, возможно оставленными кровеносными сосудами, питавшими растущую ткань. А массивный мышечный «горб» на спине животного интерпретируется как средство поддержания головы с тяжелым рогом.

Скелет кавказского эласмотерия (Elasmotherium caucasicum), южного и более крупного родственника «сибирского единорога», в Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике. Обратите внимание на купол, находящийся прямо над глазами животного. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Тем нее менее существует альтернативное мнение, что на самом деле купол эласмотерия не подходил для поддержания массивного рога, и либо рог был существенно меньше и скорее напоминал рога полорогих, либо этот купол был покрыт обычной кожей и использовался, к примеру, для усиления издаваемых звуков. Последнее предположение основано на сходстве купола эласмотерия с куполом другого вымершего травоядного — русингорикса (Rusingoryx), африканского родственника антилопы гну (Connochaetes), а также причудливыми черепами утконосых динозавров. Предполагается, что все они использовали свои купола в качестве своеобразных рупоров.

Реконструкция внешнего вида самца эласмотерия согласно гипотезе об отсутствии у него рога. Изображение из статьи V. V. Titov, V. S. Baigusheva, R. S. Uchytel, 2021. The experience in reconstructing of the head of Elasmotherium (Rhinocerotidae)

Если это действительно так, то любопытными выглядят данные о наличии у эласмотериев полового диморфизма и меньшем куполе у самок. Получается, что самцы эласмотериев были «горластее» своих подруг, и во время гона скорее устраивали не рыцарские турниры, а состязания бардов, стараясь произвести на соперника впечатление громогласным ревом. Также у эласмотериев мог быть более типичный для носороговых рог на носу, но существенно меньших размеров: вероятно, он использовался в основном для добывания пропитания или защиты от хищников.

Эласмотерии, судя по очень высоким коронкам зубов, кормились какой-то грубой растительной пищей, а не щипали нежные листочки деревьев, то есть, скорее всего, были обитателями открытых травянистых ландшафтов, таких как степи или прибрежные низменности, изобилующие растительностью. С другой стороны, узкое рыло животного как будто противоречит его специализации на питании травой: скажем, у современного белого носорога (Ceratotherium simum) пасущегося в саванне, морда широкая, квадратная, а вот у его черного собрата (Diceros bicornis), обкусывающего ветки кустарников, рыло совсем как у эласмотерия — узкое и заостренное. Так чем же питался этот загадочный зверь?

Ученые предполагают, что его пищевые предпочтения отличались от предпочтений современных африканских носорогов, и животное с мордой любителя листьев, но зубами травоядного на самом деле паслось по берегам крупных водоемов, выкапывая из земли сочные клубни и корешки. Поскольку такой корм неминуемо смешивался с грязью и песком, по грубости он не уступал степной траве, что и вызывало истирание высоких коронок зубов, а узкая морда помогала эласмотерию вытягивать пищу из земли.

Несмотря на то что остатки эласмотериев обычно находят в приводных регионах вроде тугайных лесов или берегов озер, сам он вряд ли был хорошим пловцом: на это указывают пропорции тела и длинные «беговые» конечности. Вероятно, «единороги» были обитателями степей с многочисленными мелкими озерами, и поскольку одно пастбище не могло долгое время кормить пятитонное животное, эласмотерию неминуемо приходилось совершать переходы через сухие травянистые участки. Быть может, находить новое место кормежки ему помогал и купол на голове: соединенный с носовой полостью, он мог обеспечивать животному более тонкое обоняние и облегчать поиск пищи.

Грузный эласмотерий, разгуливающий по мелководью, — это могло быть вполне обычное зрелище в степных районах плейстоценовой Евразии. Рисунок © Peter Schouten с сайта maxs-blogo-saurus.com

Огромный размер делал это животное практически неуязвимым: вряд ли гигантская гиена пахикрокута (Pachycrocuta), размером с молодую львицу, или саблезубый кот гомотерий (Homotherium), чей вес едва достигал двух центнеров, могли представлять угрозу для травоядного размером с микроавтобус. И тем не менее «сибирский единорог», вероятно, не избежал судьбы многих других крупных млекопитающих, когда повстречался с самым опасным хищником, ходящим по нашей планете, — человеком. Кости эласмотериев изредка встречаются на палеолитических стоянках, а в одном из черепов кавказского эласмотерия (Elasmotherium caucasicum) даже было найдено пиковидное орудие, пробившее кость. Но точно сказать, что именно погубило последних эласмотериев — неумеренная охота или климатические изменения, — пока что нельзя.

Слева — фрагментированный череп кавказского эласмотерия с застрявшим в нем орудием из доломита (показано стрелкой). Справа — орудие, извлеченное из черепа. Фото из статьи В. Е. Щелинский, 2019. Об охоте на крупных млекопитающих и использовании водных пищевых ресурсов в раннем палеолите

Учитывая, что эти звери встречались с первобытными людьми, интересными выглядят некоторые наскальные рисунки, на которых изображены загадочные однорогие животные. Наиболее известен подобный рисунок из пещеры Руффиньяк во Франции:

Слева — изображение носорога из пещеры Руффиньяк. Рисунок с сайта de.wikipedia.org). Справа — реконструкция пасущегося эласмотерия. Рисунок Дмитрия Богданова с сайта ru.wikipedia.org

От другого крупного плейстоценового носорога, шерстистого (Coelodonta antiquitatis), французский отличается отсутствием второго рога. Впрочем, некоторые ученые не соглашаются с интерпретацией этих рисунков как изображений эласмотерия: во-первых, нельзя требовать от древних художников абсолютной анатомической реалистичности изображаемых объектов, во-вторых, нет никаких данных, что эласмотерии жили в Западной Европе и могли встречаться с обитателями пещеры Руффиньяк.

К сожалению, от эласмотерия не сохранилось ни одной туши, поэтому на многие вопросы об этом загадочном звере у палеонтологов до сих пор нет ответа. Последние «сибирские единороги» исчезли с лица нашей планеты не меньше тридцати пяти тысяч лет назад — слишком большой срок, чтобы хорошо запомнить образ этого редкого животного.

Первая опубликованная реконструкция головы эласмотерия, сделанная под руководством палеонтолога Александра Федоровича Брандта в 1878 году: уже тогда предполагалось, что купол на голове животного служит основой для рога. Рисунок Ивана Григорьевича Рашевского с сайта en.wikipedia.org

И до сих пор неясно, был ли прав российский зоолог Александр Федорович Брандт, полтора века назад назвавший эласмотерия прототипом легендарных единорогов, или же загадочный зверь тихо исчез как из родных степей, так и из памяти человечества, оставив после себя лишь голые кости.

