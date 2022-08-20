НОВОСТИ МИРА

Для медведицы Хатанги и её друзей-медведей сегодня торжественно открыли обновленный вольер в зоопарке Екатеринбурга

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Практически пересохла река Цзялинцзян (приток Янцзы) в Чунцине на юго-западе Китая

Фото: AP/ТАСС

В Бельгии проходит чемпионат по раллийным гонкам

Фото: Zuma/ТАСС

Кришна Джанмаштами, или Праздник рождения Бога Кришны, отмечают в Стринагаре

Фото: Zuma/ТАСС

Шторм со скоростью ветра до 224 км/ч обрушился накануне на Корсику

Фото: EPA/Vostock-photo

Бейсбольная команда Нью-Йорк Янкис крупно проиграла Торонто Блю Джейс: встреча завершилась со счетом 2-9

Фото: EPA/Vostock-photo

Южнокорейская армия снова проводит военные учения

Фото: EPA/Vostock-photo

Метаверс экспо — 2022 проходит в Бангкоке. На выставке посетители могут ознакомиться с новейшими достижениями виртуальных индустрий.

Фото: EPA/Vostock-photo

Концепт электромобиля Dodge Charger Daytona SRT представлен в США

Фото: АР/ТАСС

Анник Кейлин из Швейцарии участвует в соревнованиях по метанию копья среди женщин в Мюнхене

Фото: Zuma/ТАСС

Два человека погибли в результате торнадо на севере Тосканы в Италии

Фото: EPA/Vostock-photo

Робособака Unitree Robotics А1 в павильоне "Ластоногие" на территории Московского зоопарка

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Не менее 26 человек погибли в результате пожаров на северо-востоке Алжира

Фото: EPA/Vostock-photo

Австралийская бегунья Мина Гули пробежала по высохшему озеру Туз в центральной Турции, чтобы привлечь внимание к проблемам глобального водного кризиса

Фото: Serhat Cetinkaya/Anadolu Agency via Getty Images

Чемпионат Европы по водным видам спорта в Риме

Фото: EPA/Vostock-photo

Отдыхающие на пляже острова Майорка

Фото: Clara Margais/picture alliance via Getty Images

Чемпионат мира по покемонам 2022 года проходит в Лондоне

Фото: John Keeble/Getty Images

Четыре детеныша капибары представлены в зоопарке чешского Злина

Фото: Zuma/ТАСС

Индонезия отмечает День независимости

Фото: EPA/Vostock-photo

Песчаная буря накрыла город Цзюцюань в китайской провинции Ганьсу

Фото: Xu Haiyang/VCG via Getty Images

Подготовка к индуистскому фестивалю Джанмаштами в Бангалоре

Фото: EPA/Vostock-photo

Природные пожары бушуют в испанской провинции Валенсия

Фото: Rober Solsona/Europa Press via Getty Images

Соревнования по легкой атлетике на чемпионате Европы 2022 в Мюнхене

Фото: EPA/Vostock-photo

На военном полигоне "Алабино" в Московской области проходит "Танковый биатлон-2022"

Фото: EPA/Vostock-photo

Студенты Коста-Рики протестуют против возможного сокращения финансирования государственных университетов

Фото: EPA/Vostock-photo

Индонезийцы участвуют в конкурсе Панжат Пинанг, участникам которого необходимо добраться до призов, висящих на вершине смазанного жиром столба

Фото: EPA/Vostock-photo

Обмелевшее из-за засухи озеро Брене на границе Швейцарии и Франции

Фото: EPA/Vostock-photo

Забег с быками в деревне Фальсес, Испания

Фото: EPA/Vostock-photo

Сиднейский фестиваль Fringe Festival 2022

Фото: EPA/Vostock-photo

Соревнования по легкой атлетике на чемпионате Европы в Мюнхене

Фото: EPA/Vostock-photo

В Москве завершены основные работы по реставрации памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Протест против результатов президентских выборов в Кении

Фото: Ed Ram/Getty Images

Крупнейшее водохранилище Нью-Мексико заполнено всего на 3,8% из-за засухи на западе

Фото: Mario Tama/Getty Images

Лесной пожар в испанской провинции Кастельон

Фото: EPA/Vostock-photo

Акция протеста в Токио против предстоящих государственных похорон Синдзо Абэ

Фото: EPA/Vostock-photo

Восход солнца в Нью-Йорке

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

В эстонском городе Нарва демонтировали советский танк-памятник Т-34

Фото: AP/ТАСС

Отражение в луже возле парламента во время ливня в Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

В это воскресенье в Каугури (Латвия) прошел "Красочный забег"

Фото: EPA/Vostock-photo

Лесной пожар в Селорику-да-Бейра, Португалия

Фото: EPA/Vostock-photo

Детеныш тюленя учится плавать в Гейдельбергском зоопарке, Германия

Фото: Uwe Anspach/picture alliance via Getty Images

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Риме

Фото: Zuma/ТАСС

В Токио почтили память погибших во время Второй мировой войны

Фото: David Mareuil/Anadolu Agency via Getty Images

Индия отмечает 75-летие независимости

Фото: EPA/Vostock-photo

В Иерусалиме прошла акция протеста ультраортодоксальных евреев против решения полиции провести вскрытие тела 4-летнего мальчика, который, как утверждается, был убит родственником

Фото: EPA/Vostock-photo

Международный фестиваль воздушных змеев прошел в Тамилнаде, Индия

Фото: EPA/Vostock-photo

Не менее 41 человека погибли при пожаре в коптской церкви в египетской столице Каире

Фото: DPA/ТАСС

На пляже в турецком городе Адана вылупились детеныши зеленых черепах

Фото: Eren Bozkurt/Anadolu Agency via Getty Images

Источник:https://www.interfax.ru/photo/