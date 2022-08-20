НОВОСТИ МИРА
Для медведицы Хатанги и её друзей-медведей сегодня торжественно открыли обновленный вольер в зоопарке Екатеринбурга
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Практически пересохла река Цзялинцзян (приток Янцзы) в Чунцине на юго-западе Китая
Фото: AP/ТАСС
В Бельгии проходит чемпионат по раллийным гонкам
Фото: Zuma/ТАСС
Кришна Джанмаштами, или Праздник рождения Бога Кришны, отмечают в Стринагаре
Фото: Zuma/ТАСС
Шторм со скоростью ветра до 224 км/ч обрушился накануне на Корсику
Фото: EPA/Vostock-photo
Бейсбольная команда Нью-Йорк Янкис крупно проиграла Торонто Блю Джейс: встреча завершилась со счетом 2-9
Фото: EPA/Vostock-photo
Южнокорейская армия снова проводит военные учения
Фото: EPA/Vostock-photo
Метаверс экспо — 2022 проходит в Бангкоке. На выставке посетители могут ознакомиться с новейшими достижениями виртуальных индустрий.
Фото: EPA/Vostock-photo
Концепт электромобиля Dodge Charger Daytona SRT представлен в США
Фото: АР/ТАСС
Анник Кейлин из Швейцарии участвует в соревнованиях по метанию копья среди женщин в Мюнхене
Фото: Zuma/ТАСС
Два человека погибли в результате торнадо на севере Тосканы в Италии
Фото: EPA/Vostock-photo
Робособака Unitree Robotics А1 в павильоне "Ластоногие" на территории Московского зоопарка
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Не менее 26 человек погибли в результате пожаров на северо-востоке Алжира
Фото: EPA/Vostock-photo
Австралийская бегунья Мина Гули пробежала по высохшему озеру Туз в центральной Турции, чтобы привлечь внимание к проблемам глобального водного кризиса
Фото: Serhat Cetinkaya/Anadolu Agency via Getty Images
Чемпионат Европы по водным видам спорта в Риме
Фото: EPA/Vostock-photo
Отдыхающие на пляже острова Майорка
Фото: Clara Margais/picture alliance via Getty Images
Чемпионат мира по покемонам 2022 года проходит в Лондоне
Фото: John Keeble/Getty Images
Четыре детеныша капибары представлены в зоопарке чешского Злина
Фото: Zuma/ТАСС
Индонезия отмечает День независимости
Фото: EPA/Vostock-photo
Песчаная буря накрыла город Цзюцюань в китайской провинции Ганьсу
Фото: Xu Haiyang/VCG via Getty Images
Подготовка к индуистскому фестивалю Джанмаштами в Бангалоре
Фото: EPA/Vostock-photo
Природные пожары бушуют в испанской провинции Валенсия
Фото: Rober Solsona/Europa Press via Getty Images
Соревнования по легкой атлетике на чемпионате Европы 2022 в Мюнхене
Фото: EPA/Vostock-photo
На военном полигоне "Алабино" в Московской области проходит "Танковый биатлон-2022"
Фото: EPA/Vostock-photo
Студенты Коста-Рики протестуют против возможного сокращения финансирования государственных университетов
Фото: EPA/Vostock-photo
Индонезийцы участвуют в конкурсе Панжат Пинанг, участникам которого необходимо добраться до призов, висящих на вершине смазанного жиром столба
Фото: EPA/Vostock-photo
Обмелевшее из-за засухи озеро Брене на границе Швейцарии и Франции
Фото: EPA/Vostock-photo
Забег с быками в деревне Фальсес, Испания
Фото: EPA/Vostock-photo
Сиднейский фестиваль Fringe Festival 2022
Фото: EPA/Vostock-photo
Соревнования по легкой атлетике на чемпионате Европы в Мюнхене
Фото: EPA/Vostock-photo
В Москве завершены основные работы по реставрации памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Протест против результатов президентских выборов в Кении
Фото: Ed Ram/Getty Images
Крупнейшее водохранилище Нью-Мексико заполнено всего на 3,8% из-за засухи на западе
Фото: Mario Tama/Getty Images
Лесной пожар в испанской провинции Кастельон
Фото: EPA/Vostock-photo
Акция протеста в Токио против предстоящих государственных похорон Синдзо Абэ
Фото: EPA/Vostock-photo
Восход солнца в Нью-Йорке
Фото: Gary Hershorn/Getty Images
В эстонском городе Нарва демонтировали советский танк-памятник Т-34
Фото: AP/ТАСС
Отражение в луже возле парламента во время ливня в Лондоне
Фото: EPA/Vostock-photo
В это воскресенье в Каугури (Латвия) прошел "Красочный забег"
Фото: EPA/Vostock-photo
Лесной пожар в Селорику-да-Бейра, Португалия
Фото: EPA/Vostock-photo
Детеныш тюленя учится плавать в Гейдельбергском зоопарке, Германия
Фото: Uwe Anspach/picture alliance via Getty Images
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Риме
Фото: Zuma/ТАСС
В Токио почтили память погибших во время Второй мировой войны
Фото: David Mareuil/Anadolu Agency via Getty Images
Индия отмечает 75-летие независимости
Фото: EPA/Vostock-photo
В Иерусалиме прошла акция протеста ультраортодоксальных евреев против решения полиции провести вскрытие тела 4-летнего мальчика, который, как утверждается, был убит родственником
Фото: EPA/Vostock-photo
Международный фестиваль воздушных змеев прошел в Тамилнаде, Индия
Фото: EPA/Vostock-photo
Не менее 41 человека погибли при пожаре в коптской церкви в египетской столице Каире
Фото: DPA/ТАСС
На пляже в турецком городе Адана вылупились детеныши зеленых черепах
Фото: Eren Bozkurt/Anadolu Agency via Getty Images
Источник:https://www.interfax.ru/photo/
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