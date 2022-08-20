Коты везде: художник воссоздает старинные картины, заменив сюжет кошками кошками
Наверное, мы все согласны с тем, что с кошкой нужно обращаться как с королевой или королем, иначе могут последовать ужасные последствия. Эти грациозные существа высоко ценились еще с древнеегипетских времен (если не раньше), недаром, и Галина Бугаевская, талантливый диджитал-творец, прекрасно об этом знает.
Галина воссоздает классические картины с изображением высокопоставленного лица, заменяя его котом. Таким образом она подчеркивает все великолепие, которое несут в себе эти животные.
«Мне пишут: «Сделай из моей любимой кошки королеву или принцессу!» И, конечно же, я делаю все, чтобы это произошло. Мне нравится думать, что мои картины будут висеть у кого-то на стене. В США, Германии, Австралии, а может, в Индонезии? Или в Японии? Очень приятно об этом думать», — делится художник.
Источник: insta
Источник: https://animalworld.com.ua/news/koty-vezde-khudozhnik-vossozdajet-starinnyje-kartiny-zameniv-sjuzhet-koshkami-koshkami
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