Большая конюга: Эта птица источает насыщенный аромат апельсинов. Но зачем пахнуть цитрусами на крайнем севере?

Если переборщить с провокационностью, то получится эпатаж. А если переборщить и с ним, то выйдет большая конюга. Эта птица привлекает внимание не только внешним видом, голосом и поведением. В ход идёт даже запах!

Выше нос, человеки!

На первый взгляд конюги требуют внимания слишком агрессивно. Живёт пернатая на севере Тихого океана. По своему функционалу она птичка-фильтратор. Её основная деятельность — плавать в холодном море и кушать планктон.

Какие странные у вас на севере уточки.

Чтобы выпендриться в этих серых краях хватит одной яркой детали. Вернее, хватало бы, не живи конюги так скученно. Их колонии на Сахалине, Курилах, Аляске и нескольких архипелагах достигают численности в миллион особей. Причём в одном месте могут жить сразу несколько видов конюг.

Большая конюга докапывается до конюг малых.

Птицы живут настолько компактно, что расстояние между гнёздами не превышает и 30 сантиметров — это как раз длина одной взрослой птицы. В такой толпе экстравагантность не излишество, а необходимость.

– Вокруг полно места, почему вы кучкуетесь? – Нам так комфортней.

Большие конюги атакуют органы чувств сразу на 3 уровнях. Хохолок, красный клюв и белёсые глаза придают им вид лихой и придурковатый. Увидишь птицу хоть раз — не забудешь до конца жизни. Только перед встречей ты познакомишься с её голосом. Крик большой конюги больше всего напоминает визгливый лай, находящейся на грани помешательства. Экстравагантно, необычно, громко — то, что нужно.

О нет, оно собирается кричать. Спасаемся врассыпную!

А в середине мая к яркой внешности и громким воплям добавляется запах… апельсинок? Каждая половозрелая птица имеет пучок перьев, которые способны производить насыщенный цитрусовый аромат. К началу брачного сезона сотни тысяч животин начинают благоухать на всю округу. Очевидцы рассказывают, что аромат чувствуется уже в километре от колонии.

Один из способов ухаживания у конюга – нюханье спины другой птицы. Там "апельсиновый" аромат сильнее всего.

С этого момента колония превращается в рай суетолога. Самцы носятся вокруг самок, а самки — вокруг самцов, и каждый старается урвать половинку посимпатичней. Это нетипичный случай, когда и парни, и дамы борются за внимание партнёра. Критерии красоты одинаковы для обоих полов: чем длиннее чуб, чем насыщенней пахнет мандаринами, тем привлекательней особь.

Любовь — это есть паразитов с перьев своей половинки.

Как только парочка образовалась, молодожены принимается строить гнёздышко. Там появится единственное яйцо. Дальше начинается классическая птичья бытовуха: один родитель следит за кладкой, второй улетает за вкусняшками. Единственное отличие — свободный птиц не стесняется общаться с другими жителями колонии и показывать, какой он классный. Иногда случаются даже кратковременные интрижки на стороне, но до такого опускается лишь 10% животных.

Прекрасный плод взаимной любви.

Ведь зачем изменять, если можно просто разбежаться? Формально конюги моногамны, но по факту 55% пар распадаются до начала следующего сезона размножения. Оно и неудивительно: вокруг столько экстравагантных красавцев и красавиц!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/knigajivotih/bolshaia-koniuga-eta-ptica-istochaet-nasyscennyi-aromat-apelsinov-no-zachem-pahnut-citrusami-na-krainem-severe-62f40f9fc39f110f6bdb590b?&