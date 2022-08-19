5 нетривиальных отелей, проживание в которых принесёт массу впечатлений

Довольно часто, отправляясь в отпуск, мы хотим вырваться из рутины и получить массу новых впечатлений. Однако приезд в среднестатистический отель вряд ли поразит, ведь они уж больно похожи и между собой, и с обычными квартирами. Тогда-то выходом и станут такие гостиницы, концепт которых разительно отличается от большинства традиционных. Вашему вниманию «пятёрка» нетривиальных отелей, проживание в которых — само по себе приключение.

1. Hotel De Vrouwe van Stavoren (Ставорен, Нидерланды)

Отель с номерами в неожиданном месте. /Фото: eurasia.press

Казалось бы, что в первую очередь, привлекает к этому отелю посетителей удачное расположение — в гавани нидерландского города Ставорен, ведь там открываются потрясающие виды на побережье и проплывающие мимо яхты. Однако наибольшей популярностью пользуются у гостей всего четыре номера. А всё потому, что они расположены в настоящих бочках из-под швейцарского вина, которые ранее активно эксплуатировались. Ёмкость каждой из них составляет 14,5 тысяч литров. Это позволило вместить там полноценный уютный номер, а отдельной атмосферы добавляет лёгкий винный запах внутри бочек.

2. Montana Magica Lodge (Нельтуме, Чили)

Будто гора из фэнтези, а не отель. /Фото: atlasobscura.com, flickr.com

Глядя на этот волшебный домик, который как будто вырастает из-под земли, трудно поверить, что это не арт-инсталляция или декорация к какому-нибудь фэнтезийному фильму. Однако речь идёт действительно о гостинице, причём её ничего не помешало быть построенной на территории биологического заповедника Уило-Уило. Внешне отель напоминает не то гору, не то вулкан, который зарос буйной растительностью и непрерывно извергает воду вместо лавы. А попасть внутрь можно только через подвесной мостик на уровне середины сооружения. Кстати, вулкан там действительно есть, но рядышком — из нескольких окон открывается вид на Мочо-Чошу-Энко.

3. Igloo Village Kakslauttanen (Саариселькя, Финляндия)

Технологичные номера-иглу, где можно наблюдать за северным сиянием. /Фото: pix10.agoda.net, 101hotels.com

Пожалуй, многие из нас хотели бы попробовать пожить в аутентичной лапландской избушке, более известной как иглу. Вот только там не очень тепло и не очень комфортно. Однако отель Igloo Village Kakslauttanen сумел удачно совместить атмосферу проживания в полярном климате с удобствами, которые так ценятся многими людьми. Они построили два десятка технологичных иглу, которые отличаются повышенной комфортностью. Однако главной их фишкой являются стены и потолок из термального стекла, что позволяет, находясь в номере, любоваться заснеженным пейзажем днём и северным сиянием ночью.

4. Free Spirit Spheres (остров Ванкувер, Канада)

Комфортабельный номер на дереве. /Фото: slate.com, pinterest.com

Один из самых нетривиальных отелей по своему месторасположению. И дело не только в том, что он находится в лесу, а ещё и потому, что номера разместили в буквальном смысле слова висят на деревьях. Постояльцы после ночёвки там частенько называют его колыбелью для птиц. Гостевых номеров на сегодняшний день всего три и представляют они деревянные сферы с круглыми окнами, причём каждая из них имеет своё название. Каждый номер оборудован холодильником и встроенными колонками, компостными и традиционными туалетами, а вот за душем и сауной приходится спускаться отдельно.

5. Attrap’Reves Montagnac (Альпы Верхнего Прованса, Франция)

Отель в прозрачных номерах посреди соснового леса. /Фото: rucy.com.cy

Ещё один сферический концепт гостиницы в лесу, однако на этот раз всё размещено на улице. Речь идёт о Attrap’Reves Montagnac, который предоставляет возможность переночевать в сосновом бору, лёжа на траве и созерцая звёздное небо. Это становится возможным благодаря построенным номерам в форме пузырей из прозрачного эластичного материала. Таким образом, днём постоялец защищён от негативного воздействия ультрафиолета, а ночью — укрыт от насекомых и сырости. А для любителей понаблюдать за звёздами, в номерах предусмотрен телескоп.

Источник: https://novate.ru/blogs/150822/63862/