Эфиопский волк: Один из редчайших волков в мире. И всё потому, что он большой привереда! Всегда ест одних и тех же грызунов

Гурманство в природе совсем не редкость. Многие животины высокой культуры сменили разнообразное меню и избрали свой любимый деликатес. Но такие предпочтения ставят их в неудобное положение, ведь любимое блюдо может закончиться, и тогда эстету останется только голодать. Привередливость может поставить животину на грань вымирания, что и случилось с эфиопским волком!

Что тут скажешь, на вид действительно выглядит как эстет.

Капризный волчок прописался в горах Эфиопии. Эти места называют африканскими Альпами. Там полно лугов и склонов, поросших невысокой травкой и кустарниками — для нашего волка самые родные территории. За их пределами он больше нигде не встречается, да и в самих горах его владения разбиты на семь несвязанных кусков. Но тут уж ничего не поделаешь, ведь волков остались жалкие сотни. Это один из редчайших вид псовых.

Редактор статьи орал примерно также как этот волк, когда ему в садике приносили манную кашу. Фу.

К такому развитию событий эфиопского волка привела его гастрономическая привередливость. Его поджарое ржаво-рыжее тело, длинная морда и большие уши предназначались для добычи весьма конкретной провизии — горных грызунов.

Если не знать, что дело происходит в Африке, а на фото — эфиопский волк, можно было бы с чистой душой предположить, что перед нами удачно поохотившаяся лиса.

Кроме них волчара почти ничего не ест — более 90% всех укушенных бочков приходится на африканских слепышей, крыс и мышей. На таких харчах волк даже немного сдулся в сравнении со своими прародителями и стал похож на шакала — взрослая животина не больше 16 кило и метра ростом.

Кого ты там шакалом назвал, пёс сутулый?!

Ради любимой еды волки даже стали по-другому охотиться. Стайные хищники превратились в одиночек. Но кошачьего терпения им все еще не хватает: волки не выжидают и не устраивают засад, а гоняются за грызунами по горам и склонам. А если добыча успеет скрыться в норе, она лишь отсрочит неизбежное — эфиопские волки просто её выкопают.

Тот самый чел, который грызёт кириешки у тебя под ухом в кинотеатре.

Но дух коллективизма из волков полностью не выветрился. Они живут достаточно крупными стаями — до 20 особей. В группе наблюдается четкое разделение на правителей и подчиненных. Альфы составляют где-то треть всей банды. Такой статус за волками держится не по праву сильного, а по праву рождения. И если парни ещё кое-как могут продвинуться по карьерной лестнице, то дамы улучшить своё положение не могут. Даже после смерти одного из лидеров власть зачастую переходит от отца к сыну или от матери к дочери.

Уникальные кадры посвящения в альфу.

Главный бонус положения альфача — возможность делать детишек. Но и среди них это доступно только одному самцу и одной самке. Сей процесс имеет место быть лишь раз в год — с августа по ноябрь. О верности своему статусному супругу/супруге говорить не приходится. Волки обоих полов не прочь сходить налево в соседнюю стаю — во благо стаи, конечно же. Гены нужно обновлять.

Смотрят налево и ни капельки этого не скрывают.

Спустя два месяца после таких походов появляются щенки. И не где-нибудь, а в специально оборудованной норе. За этими малышами будет приглядывать вся стая. Подчиненным хоть и не разрешают плодиться, зато нянчиться они могут сколько угодно. Спустя 3 месяца волчата уже перестанут сосать молоко у мамы и нянек и перейдут на мясцо. Но полноценной ячейкой волчьего общества они станут лишь к 2 годам. К тому времени самцы займут руководящие и подчиненные должности, а большая часть самок уйдет из родной стаи, чтобы прибиться к чужой. Все ради перемешивания генов.

Некоторые не доминирующие самки, оказавшись беременными, чаще всего бросают своих щенков и заботятся только о щенках альфы.

Эфиопские волки чертовски близки к вымиранию. Их осталось несколько сотен, но и они раскиданы кучками по разным горным хребтам без возможности пересекаться. Развитие овцеводства в предгорьях выдавило животин на более высокие вершины, а с их привередливостью выживать там ещё сложнее.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/knigajivotih/efiopskii-volk-odin-iz-redchaishih-volkov-v-mire-i-vse-potomu-chto-on-bolshoi-privereda-vsegda-est-odnih-i-teh-je-gryzunov-62f655299286cc5a6521c703?&