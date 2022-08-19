Учёные раскрыли главную тайну Трипольской культуры, над которой бились столетиями: Секрет забытой Кукутень

Открытие учёными таинственных древних культур и загадочных артефактов часто приносит новую и совершенно удивительную информацию о том, как когда-то жили предки. Одной из величайших загадок в истории является полузабытая восточноевропейская культура Кукутень-Триполья. Для учёных самой захватывающей тайной этой 7000-летней цивилизации было то, зачем они сжигали дотла свои обширные поселения каждые 60-80 лет. Трипольцы возводили прекрасный город, а потом уничтожали его, переселялись чуть дальше и строили ещё один такой же, чтобы спустя десятилетия повторить всё снова…

Невероятно развитая цивилизация времён неолита

Кукутень-Триполье — это неолитическая культура, которая населяла Восточную Европу примерно с 5400 по 2700 года до нашей эры. Они занимали довольно обширные земли, которые охватывали территории современных Молдовы, Украины и Румынии. Трипольцы возводили не очень большие, густонаселённые поселения, которые располагались на расстоянии пары-тройки километров друг от друга. От этой высокоразвитой цивилизации осталась масса артефактов. Самым знаменитым из них является их прекрасная высококачественная глиняная посуда.

Карта с изображением неолитических культур Юго-Восточной Европы, включая основные археологические памятники.

Первые открытия, связанные с этой культурой, были сделаны относительно недавно, лишь в конце 19 века. Цивилизацию называют «Кукутень» в Румынии и «Трипольем» в Украине. Названия связаны с теми местами, где были впервые обнаружены артефакты. Это село Кукутень в Румынии, где фольклорист Теодор Бурада впервые наткнулся на керамические фрагменты в 1884 году. В Украине же это село Триполье в Киевской области. Там Викентий Хвойка обнаружил обширное поселение этих древних людей времён неолита. Прошли годы и было выявлено, что эти находки связаны между собой. Более того, это одна и та же цивилизация.

Триполье времён неолита глазами художника Всеволода Иванова.

Учёные считают её одной из самых впечатляющих цивилизаций эпохи неолита в Европе. По некоторым параметрам она даже превзошла знаменитые первые города Месопотамии. По непонятным причинам о столь развитом древнем обществе мало кто слышал. Тем временем, на сегодня раскопки поселений Кукутень-Триполья показали, что это один из самых ранних известных примеров урбанизации. Население их городов превышало миллион человек!

Кукутень-трипольская культура строила передовые мегапоселения. Это реконструкция трипольского города, известного как Талянки в Украине, датируемого примерно 4000 годоим до нашей эры.

Культура была весьма развита в ведении сельского хозяйства. Они сажали и собирали пшеницу, ячмень, горох, другие бобовые. Археологические данные показывают, что трипольцы также были искусны в гончарном деле. Они создавали прекрасную глиняную посуду, статуэтки, различные предметы быта и украшения. У этой цивилизации были огромные, выглядевшие вполне современно печи, которые они украшали цветными узорами. Качество из керамики трудно переоценить. Современные мастера попробовали воспроизвести керамику Кукутени с помощью сегодняшних технологий, но им не удалось и на сантиметр приблизиться к качеству древних.

Керамика Кукутень-Трипольской культуры с изображением богини-женщины, хранящаяся в Национальном историческом музее Молдовы.

Каков же был образ жизни Кукутень-Триполья

Несмотря на позднее открытие этой забытой культуры, историкам удалось собрать воедино оставшиеся подсказки. Наука смогла понять, как функционировала эта неолитическая культура. Главным принципом этого древнейшего общества был матриархат. Женщина была главой семьи. «Слабый пол» выполнял большую часть сельскохозяйственных работ, занимался ткачеством и гончарным делом. Делом мужчин было создавать рабочие инструменты, охотиться и ухаживать за скотом. В охоте они использовали лук и стрелы, дубинки и копья. Развито было применение хитромудрых ловушек и искусно организованных засад. Религиозное устройство предполагало поклонение Великой Богине-Матери. Об этом говорит множество обнаруженных ритуальных женских статуэток.

Основой питания в кукутень-трипольской культуре служили злаки. Это были пшеница, овёс, просо, рожь, ячмень, конопля. Из этого всего пекли хлеб. Помимо этого выращивали овощи, фрукты, бобовые. Добавлялись также продукты домашнего животноводства и мясо, добытое на охоте и рыба. Домашний скот состоял из свиней, овец и коз. Раскопки свидетельствуют о том, что трипольцы также разводили и использовали лошадей.

Свидетельства ритуального сожжения Кукутень-Трипольских поселений

Учёные обнаружили в Кукутень-Трипольской культуре довольно странный уникальный ритуал. Эти люди постоянно сжигали свои поселения по прошествию некоторого времени. Долгое время считалось, что это происходило в результате вражеских набегов. Потом археологи неожиданно выяснили, что трипольцы делали это сами, преднамеренно. Эта загадочная практика вызвала много вопросов о том, почему культура прикладывала такие усилия для создания своих поселений только для того, чтобы безжалостно сжечь их. Была ли это практика, основанная на религиозных принципах, или это был ритуал символизировавший смерть с последующим обязательным возрождением?

Контролируемое воссоздание горящего дома Кукутень-Триполье, для которого потребовалось бы много топлива, чтобы совпасть с оставленными сгоревшими остатками.

Идеальное общество

Теперь перед наукой стоит задача выяснить зачем это делали. На сегодняшний день существует несколько гипотез. Они включают в себя версии от нашествия термитов до ритуальной кремации умерших. Ясно только то, что для такого регулярного переселения всей общины потребовалось бы идеально организованное общество. Собственно, так оно и было.

Репродукция Кукутень-Трипольской деревни.

При строительстве своих поселений трипольцы использовали дерево и глину. Они рубили деревья каменными и медными топорами. Сооружали они не только одноэтажные строения. В жилищах были глиняные скамьи и жертвенники. Полы и стены обычно украшали орнаментальными росписями красного и белого цветов. Древние считали, что они защищают жилище от злых духов.

Орнаменты на стенах по мнению древних защищали от злых духов.

Зачем они сжигали свои города дотла каждые 60-80 лет

Цивилизация стоила жилые дома, храмы и различные общественные здания. Удивительно, что в такой глубокой древности столь умело возводили строения площадью, превышающей семь сотен квадратных метров! Археологи говорят, что поселения Кукутень-Триполья были самыми крупными городами того времени на всей Земле. Они были тщательно спроектированы и отлично построены. В свете этого ещё непонятней зачем же они сами их сжигали каждые 60-80 лет, чтобы начать всё заново на новом месте? Учёные обнаружили в сожжённых городах остатки тел людей, животных, посуду, инструменты. Специалистами была выдвинута версия о том, что дома становились своеобразными гробницами. Потом они ритуально сжигались вместе со всем скарбом.

Дома сжигали дотла вместе с имуществом и скотом.

Наиболее широко распространена сегодня теория о том, что кукутень-трипольцы сжигали мёртвых вместе со всем имуществом, принося его в жертву духам предков. Так они оставляли им всё старое и переходили на новое место, где строили всё новое. Некоторые историки полагают, что каждое сооружение рассматривалось как почти «живое» существо со своим собственным жизненным циклом смерти и возрождения.

Только представьте себе весь процесс сжигания своих поселений дотла, а затем их восстановления. Даже в нынешние времена развитых технологий такая практика была бы невероятно тяжким бременем. А это нужно делать каждые 60-80 лет. Люди культуры Кукутень-Триполья уникальны тем, что они намеренно разрушали свои прекрасные города, а затем полностью восстанавливали их на новом месте. В пользу теории о том, что таким образом они ритуально погребали своих мёртвых, говорит то, что археологи практически не нашли никаких погребальных предметов и кладбищ. Так что, вполне возможно, что так хоронили и воздавали честь покойным в этой культуре.

Возможно в этой культуре таков был погребальный ритуал.

Скрытая история или как заставить Кукутень-Трипольскую цивилизацию замолчать

К сожалению, в своё время исследования забытой Кукутень-Трипольской культуры сильно тормозил СССР. Сначала руководство страны Советов было в восторге от открытия, ведь первые выводы об устройстве этого древнего общества полностью совпадали с идеалами коммунизма. По мере продолжения раскопок, выводы становились всё более интересными и всё более противоречащими советской идеологии. Учёных объявили врагами государства, а исследования заморозили. В сочетании с тем, что все записи исследователей были уничтожены, становится понятно, почему об этой цивилизации по сей день практически ничего не известно.

https://www.youtube.com/watch?v=AgY4SMheKlY

Кукутень-Трипольская культура представляет собой сложную форму древней жизни. Здесь строительство жилищ и поселений делалось не просто для выживания, а служило культурным и ритуальным целям. Изощрённость устройства данного общества как нельзя лучше подчёркивает их способность переселяться и восстанавливать свои города снова и снова. Истинная цель такого поведения, возможно, никогда не будет известна. Но оно навсегда останется символом высокоорганизованного культурного общества и того, на что они готовы были пойти, чтобы сохранить свои культурные ценности.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/170822/54012/