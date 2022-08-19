"Свадебный фестиваль": модный показ в Пакистане.

Фото: AP Photo/Fareed Khan

18 августа в рамках "Свадебного фестиваля" пакистанский дизайнер Каши представил в Карачи свою новую коллекцию платьев для невест.

Свадебная мода в Пакистане подчинена строгим традициям. Но дизайнеры находят возможности для того, чтобы наряды невест выглядели необычно и современно.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/19aug2022/bridal_fest.html