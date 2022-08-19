Работы художника Александра Васильевича Маскаева

Александр Васильевич Маскаев родился в 1959 году. Окончил Тюменское художественное училище, факультет станковой живописи. Творческую деятельность начал в г. Нижневартовске, на протяжении многих лет, участвуя в выставке "Художники Сибири" и занимаясь преподавательской работой. Член Союза Профессиональных художников России. Живет и работает в г. Луховицы Московской области. Разработал авторское направление — сказки в живописи для детей и взрослых.



































































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Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35682-raboty-hudozhnika-aleksandra-vasilevicha-maskaeva-34foto.html