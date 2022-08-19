Лучшие спортивные фотографии 2022

Сегодня в объективе лучшие спортивные фотографии 2022 с конкурса World Sports Photography Awards 2022.

Фотография была сделана на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2021 года, и на ней видна Наоми Осака. (Фото DAVID GRAY):

В раздевалке. (Фото DUSTIN SATLOFF):

Калеб Дрессель выигрывает золото на 100 м баттерфляем для США с мировым рекордом на Олимпийских играх в Токио в июле 2021 года. (Фото IAN MACNICOL):

Итальянка Амбра Сабатини празднует завоевание золота и побитие мирового рекорда в беге на 100 метров среди женщин. (Фото SAMUEL BARNES/SPORTSFILE):

Нападающий «Даллас Маверикс» Дориан Финни-Смит перехватывает мяч у нападающего «Милуоки Бакс» Криса Миддлтона. (Фото KEVIN JAIRAJ):

Эбани Бриджес из Австралии получила травму глаза во время боя за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе в Лондоне против британки Шеннон Кортни. (Фото RICHARD PELHAM):

Соревнования по крикету на Национальном стадионе в Карачи. (Фото MUHAMMED ARBAZ):

Игроки из Крус-Асуль празднуют победу в чемпионате Мексиканской футбольной лиги. (Фото ELOISA SANCHEZ DE ALBA):

Зрители на узких улочках Сиены, Италия, наблюдают за прохождением группы велосипедистов. (Фото ASHLEY & JERED GRUBER):

Чарльз Бишоп на ипподроме Вулверхэмптона. (Фото MIKE EGERTON):

Макс Ферстаппен из Red Bull Racing пинает шину после аварии во время Гран-при Азербайджана F1 на трассе Baku City Circuit. (Фото CLIVE ROSE):

Соревнования на бревне на Олимпийских играх в Токио. (Фото ASHLEY LANDIS):

Хоккей в Ньюарке, штат Нью-Джерси. (Фото BRUCE BENNETT):

Бой UFC в полулегком весе на острове Яс, Абу-Даби. (Фото JOHN BARRY):

Китайский тяжелоатлет Чен Лицзюнь завоевал золотую медаль в весовой категории до 67 кг среди мужчин на Олимпийских играх в Токио. (Фото ISAAC JULIÁN MORILLAS SÁNCHEZ):

Настольный теннис в Tokyo Metropolitan Gymnasium во время Паралимпийских игр Токио-2020. (Фото DONALD MIRALLE):

Матч по регби на стадионе Кейптауна. (Фото STEVE HAAG):

Прыжок с 27-метровой платформы на Мировой серии Red Bull Cliff Diving, Даунпатрик-Хед, Ирландия, в сентябре 2021. (Фото MORGAN TREACY):

Фейерверк над Олимпийским стадионом в Японии во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. (Фото MARK EDWARD HARRIS):

Ралли Дакар 2021 в Саудовской Аравии. (Фото MARIAN CHYTKA):

Гребной слалом на Олимпийских играх в Токио. (Фото MORGAN TREACY):

Линн Перссон из Швеции выступает на чемпионате мира по биатлону в Поклюке, Словения, 13 февраля 2021. (Фото JOEL MARKLUND):

Источник: https://loveopium.ru/sport/luchshie-sportivnye-fotografii-2022.html