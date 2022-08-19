Лучшие спортивные фотографии 2022
Сегодня в объективе лучшие спортивные фотографии 2022 с конкурса World Sports Photography Awards 2022.
Фотография была сделана на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2021 года, и на ней видна Наоми Осака. (Фото DAVID GRAY):
В раздевалке. (Фото DUSTIN SATLOFF):
Калеб Дрессель выигрывает золото на 100 м баттерфляем для США с мировым рекордом на Олимпийских играх в Токио в июле 2021 года. (Фото IAN MACNICOL):
Итальянка Амбра Сабатини празднует завоевание золота и побитие мирового рекорда в беге на 100 метров среди женщин. (Фото SAMUEL BARNES/SPORTSFILE):
Нападающий «Даллас Маверикс» Дориан Финни-Смит перехватывает мяч у нападающего «Милуоки Бакс» Криса Миддлтона. (Фото KEVIN JAIRAJ):
Эбани Бриджес из Австралии получила травму глаза во время боя за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе в Лондоне против британки Шеннон Кортни. (Фото RICHARD PELHAM):
Соревнования по крикету на Национальном стадионе в Карачи. (Фото MUHAMMED ARBAZ):
Игроки из Крус-Асуль празднуют победу в чемпионате Мексиканской футбольной лиги. (Фото ELOISA SANCHEZ DE ALBA):
Зрители на узких улочках Сиены, Италия, наблюдают за прохождением группы велосипедистов. (Фото ASHLEY & JERED GRUBER):
Чарльз Бишоп на ипподроме Вулверхэмптона. (Фото MIKE EGERTON):
Макс Ферстаппен из Red Bull Racing пинает шину после аварии во время Гран-при Азербайджана F1 на трассе Baku City Circuit. (Фото CLIVE ROSE):
Соревнования на бревне на Олимпийских играх в Токио. (Фото ASHLEY LANDIS):
Хоккей в Ньюарке, штат Нью-Джерси. (Фото BRUCE BENNETT):
Бой UFC в полулегком весе на острове Яс, Абу-Даби. (Фото JOHN BARRY):
Китайский тяжелоатлет Чен Лицзюнь завоевал золотую медаль в весовой категории до 67 кг среди мужчин на Олимпийских играх в Токио. (Фото ISAAC JULIÁN MORILLAS SÁNCHEZ):
Настольный теннис в Tokyo Metropolitan Gymnasium во время Паралимпийских игр Токио-2020. (Фото DONALD MIRALLE):
Матч по регби на стадионе Кейптауна. (Фото STEVE HAAG):
Прыжок с 27-метровой платформы на Мировой серии Red Bull Cliff Diving, Даунпатрик-Хед, Ирландия, в сентябре 2021. (Фото MORGAN TREACY):
Фейерверк над Олимпийским стадионом в Японии во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. (Фото MARK EDWARD HARRIS):
Ралли Дакар 2021 в Саудовской Аравии. (Фото MARIAN CHYTKA):
Гребной слалом на Олимпийских играх в Токио. (Фото MORGAN TREACY):
Линн Перссон из Швеции выступает на чемпионате мира по биатлону в Поклюке, Словения, 13 февраля 2021. (Фото JOEL MARKLUND):
Источник: https://loveopium.ru/sport/luchshie-sportivnye-fotografii-2022.html
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