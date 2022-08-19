Лесные пожары в Рязанской области
В Рязанской области природные пожары затронули около 6000 гектаров леса. Дым от пожаров дошел до Москвы. Для тушения очагов возгорания используется вся доступная техника, вертолеты, в готовности находятся три противопожарных самолета.
В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.
Александр Рюмин/ТАСС
Москвичи два дня подряд жаловались на запах гари, который распространился по всем районам столицы. Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха в городе.
Александр Рюмин/ТАСС
Причиной пожара в Кудомском лесничестве Рязанской области стали сухие грозы, сообщил зампред областного правительства Дмитрий Филиппов. Он подчеркнул, что это зафиксированный факт, а не гипотеза.
Александр Рюмин/ТАСС
Вертолетчики Западного военного округа (ЗВО) оказывают помощь в тушении лесных пожаров в Рязанской области, сообщила пресс-служба округа в четверг.
Александр Рюмин/ТАСС
Дознаватели МЧС России расследуют обстоятельства возникновения природного пожара в Спасском районе Рязанской области, которое привело к уничтожению части лесного ландшафта.
Александр Рюмин/ТАСС
Объединенная противопожарная группировка обеспечила безопасность населенных пунктов в условиях природных пожаров в Рязанской области, сейчас угрозы перехода огня на жилье нет, заявил телеканалу "Россия-24" глава Рослесхоза Иван Советников.
Александр Рюмин/ТАСС
Режим ЧС был введен в Спасском и Клепиковском районах, а также в Окском заповеднике. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений).
Александр Рюмин/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5944/61450
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