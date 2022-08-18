Российская семья своими силами восстанавливает замок XIII века, который помнит средневековых рыцарей

Пожалуй, каждому ребенку хотелось бы оказаться в средневековом замке, да и у взрослых тема рыцарей, замков с башнями и подземельями вызывает романтические чувства. Перенестись бы в загадочное прошлое, похожее на сказку! Семья Сорокиных из Белгорода решила осуществить эту мечту. Мама, папа и дети переехали в Калининградскую область, чтобы отреставрировать огромный старинный замок, который, к слову, даже старше графа Дракулы.

Он застал тевтонских рыцарей

Замок Вальдау был построен в 1264 году – во времена тевтонских рыцарей. А несколько веков спустя здесь останавливался Петр I. В общем, достопримечательность так достопримечательность! Правда, совсем заброшенная, полуразрушенная.

Этот замок помнит средневековых хозяев.

Когда-то это здание (а точнее, группа из трех построек) было кровом для знатных особ. Например, был период, когда оно принадлежало магистру Тевтонского ордена Альбрехту. Было это в далеком XVI веке. В советские годы в стенах замка располагалось сельскохозяйственное училище, а потом, постепенно, огромное старинное здание опустело, и, хотя в 2007 году его признали памятником архитектуры регионального значения, оно на тот момент уже находилось в аварийном состоянии. Поэтому его закрыли.

Супруги Надежда и Сергей Сорокины жили под Белгородом и вели сельское хозяйство. Их размеренную жизнь на юге России изменила поездка по делам в Калининград.

Как вспоминает Надежда, в Вальдау они попали практически случайно. Ехали по дороге, увидели указатель, решили заехать – посмотреть, что же там такое. А как увидели этот полуразвалившийся, но величественный замок – так сразу в него и влюбились. Особенно поразила Сорокиных его древность. Мысленно они перенеслись во времена, когда его построили, и представили: только через 200 лет появится московский Кремль, еще через 200 откроют Америку, а этот замок уже стоит такой красивый, высокий, неприступный. И им стало очень жалко этого каменного долгожителя, который, несмотря на свою историческую ценность и такую богатую биографию, оказался никому не нужен. Так и решили Сергей и Надежда любой ценой его возродить.

Семья сразу влюбилась в этот старый полуразрушенный замок.

Сначала супруги вернулись домой на Белгородчину и стали регулярно отправлять пожертвования на ремонт замка. Но когда поняли, что так дело не сдвинется, переехали в Калининградскую область, чтобы реставрировать здание самостоятельно. Благо есть два отличных помощника – сыновья-школьники.

Вандалов испугал свет

Семья взяла замок в аренду на четверть века. По мнению Сорокиных, этого периода как раз хватит и на то, чтобы привести замок в порядок, и чтобы насладиться результатом – красотой возрожденного ими поместья.

У супругов есть отличные помощники: двое сыновей.

Супруги поясняют, что согласно договору, платить они ничего не должны, но официально замок принадлежит Церкви, и трудятся они на ее благо. Покупать здание им невыгодно, потому что хотя оно и стоит не слишком много (примерно как простенькая квартира-однушка в Москве), налог на такой памятник – огромный. А Церкви платить налоги не нужно.

Когда Сорокины взглянули на фронт работ, поначалу пришли в шок. Замок был в плачевном состоянии не только снаружи, но и внутри. Повсюду валялись осколки стекла, мусор, унитазы были разбиты, рамы и двери – выломаны. А еще, расчищая завалы, Сорокины обнаружили кости животного. Отдали их на анализ и получили ответ: это кости петуха. «Возможно, этого петуха ели много веков назад хозяева-тевтонцы или Петр I, когда останавливался в этих стенах», – мечтательно говорит Надежда.

Глаза боятся, а руки делают.

Работы оказалось много. Одних только окон в здании около 60, а стекла-то выбиты! Сначала семья поставила пластиковые окна, но лишь на первое время – чтобы в замок больше не пытались забраться посторонние (раньше-то тут был проходной двор). А потом под руководством главы семейства мама и дети сделали деревянные рамы – по немецким чертежам. Фасад у здания тоже оригинальный, основанный на старых документах и фотографиях, сделанных еще до Второй Мировой войны.

Фасад воссоздавали по старым изображениям.

Как вспоминают Сорокины, поначалу в замок все еще наведывались местные вандалы – чаще всего, подростки. То окно разобьют, то подожгут что-нибудь или поломают. Но как только супруги провели во всем замке электричество и стали включать на ночь свет, незваные гости сразу забыли к ним дорогу, ведь, как известно, все пакости обычно совершаются в темноте – чтобы тебя никто не увидел.

Вандалы больше не приходят.

Дети Сорокиных Савелий и Паша стали с увлечением помогать папе и маме, ведь для мальчишек такая работа – способ потратить неуемную детскую энергию на полезное дело. Кроме того, для любого подростка изучать огромный старинный замок, который фактически принадлежит тебе – это жутко интересно.

А пару лет назад у Сорокиных родилась еще и дочка, которую семья теперь в шутку называет Еленой фон Вальдау. Так в замке появилась своя маленькая принцесса. Пожалуй, она единственная девочка в России, детство которой проходит в тевтонском «дворце» и окружающем его старинном саду с вековыми деревьями.

Дети растут среди вековых лип.

Впрочем, говорить о том, что семья живет прямо в замке, можно лишь фигурально. Да, они проводят здесь за работой большую часть времени, но спят, едят и так далее они все-таки в отдельно стоящей постройке, расположенной рядом. Впрочем, она тоже старинная, так что романтики достаточно.

Раньше на территории нынешней Калининградской области было много тевтонских замков, но в советские годы местные жители как-то не ценили это наследие – разоряли старинные здания, растаскивали на стройматериалы. Как поясняют супруги-реставраторы, сейчас в этих краях более или менее сохранилось до наших дней только пять старинных замков. Доступно для посещения ещё меньше – три (в том числе Вальдау).

Теперь этот замок могут посещать туристы.

Теперь в замок, возрожденный Сорокиными, приезжают туристы из разных уголков страны и даже из-за рубежа, а по благоустроенному семьёй саду любят гулять местные мамы с детьми и влюбленные парочки.

Замок преображается на глазах.

Впрочем говорить о том, что Вальдау уже отреставрирован, еще рано: работы здесь, по мнению супругов-энтузиастов, ещё много.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/210722/53817/