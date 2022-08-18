Последнее суперлуние 2022 года
12 августа 2022 года состоялось четвертое и последнее суперлуние 2022 года, которое называют «осетровым». Расстояние от Земли до нашего естественного спутника составит 359 829 километров.
Суперлуние не считается выдающимся событием в астрофизике; по словам российского астрофизика Сергея Попова, «Это очень скучное событие, такое происходит несколько раз в году. И увидеть разницу в размерах Луны никто не сможет, она не станет гигантской», и сравнение суперлуния и полнолуния сопоставимо с утверждением, что «в одном зоопарке родился слонёнок на 1 см толще, чем в другом».
Суперлуние в Лондоне. (Фото YUI MOK):
Королевское здание печени — знаковая достопримечательность на набережной Ливерпуля. (Фото PETER BYRNE):
Нижний маяк Доверкорт в Эссексе, за которым восходит суперлуние. (Фото MARTIN DALTON):
Люди на колесе обозрения на Международном празднике воздушных шаров в Бристоле. (Фото FINNBARR WEBSTER):
Луна поднимается над статуей древнегреческого бога Посейдона в древнем Коринфе недалеко от Афин. (Фото VALERIE GACHE):
Луна восходит над мысом Сунион и храмом Посейдона к востоку от Афин. (Фото ORESTIS PANAGIOTOU):
Суперлуние над Нижним Манхэттеном в Нью-Йорке. (Фото TAYFUN COSKUN):
Луна восходит в небе за самым высоким зданием в мире Бурдж-Халифа в Дубае. (Фото ALI HAIDER):
Из 12 или 13 полнолуний в году, 3 или 4 можно классифицировать как суперлуние. Сегодня мы смотрим последнее в этом году суперлуние, четвертое.
Последнее суперлуние 2022 года над Эссексом:
Русский термин «суперлуние» происходит от английского термина super moon, который впервые был использован в 1979 году в журнале гороскопов издательства Dell Publishing.
Источник: https://loveopium.ru/kosmos/poslednee-superlunie-2022-goda.html
Комментариев нет.
-
Архивы
- Август 2022 (48)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
- Ноябрь 2021 (91)
- Октябрь 2021 (92)
- Сентябрь 2021 (52)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий