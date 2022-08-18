Последнее суперлуние 2022 года

12 августа 2022 года состоялось четвертое и последнее суперлуние 2022 года, которое называют «осетровым». Расстояние от Земли до нашего естественного спутника составит 359 829 километров.

Суперлуние не считается выдающимся событием в астрофизике; по словам российского астрофизика Сергея Попова, «Это очень скучное событие, такое происходит несколько раз в году. И увидеть разницу в размерах Луны никто не сможет, она не станет гигантской», и сравнение суперлуния и полнолуния сопоставимо с утверждением, что «в одном зоопарке родился слонёнок на 1 см толще, чем в другом».

Суперлуние в Лондоне. (Фото YUI MOK):

Королевское здание печени — знаковая достопримечательность на набережной Ливерпуля. (Фото PETER BYRNE):

Нижний маяк Доверкорт в Эссексе, за которым восходит суперлуние. (Фото MARTIN DALTON):

Люди на колесе обозрения на Международном празднике воздушных шаров в Бристоле. (Фото FINNBARR WEBSTER):

Луна поднимается над статуей древнегреческого бога Посейдона в древнем Коринфе недалеко от Афин. (Фото VALERIE GACHE):

Луна восходит над мысом Сунион и храмом Посейдона к востоку от Афин. (Фото ORESTIS PANAGIOTOU):

Суперлуние над Нижним Манхэттеном в Нью-Йорке. (Фото TAYFUN COSKUN):

Луна восходит в небе за самым высоким зданием в мире Бурдж-Халифа в Дубае. (Фото ALI HAIDER):

Из 12 или 13 полнолуний в году, 3 или 4 можно классифицировать как суперлуние. Сегодня мы смотрим последнее в этом году суперлуние, четвертое.

Последнее суперлуние 2022 года над Эссексом:

Русский термин «суперлуние» происходит от английского термина super moon, который впервые был использован в 1979 году в журнале гороскопов издательства Dell Publishing.

Источник: https://loveopium.ru/kosmos/poslednee-superlunie-2022-goda.html