Николлетто

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Победители конкурса уличной фотографии The Independent Photographer

The Independent Photographer, международная сеть энтузиастов и фотографов, объявила победителей конкурса уличной фотографии, который состоялся в мае 2022 года. Жюри выбрало 10 лучших снимков из работ, присланных со всего мира. По мнению судьи конкурса Брюса Гилдена, работы победителей демонстрируют исключительный уровень таланта.

Поздравляем всех победителей и финалистов!

Давиде Альбани – 1 место. Приз – 1000 долларов

"Октоберфест" — Мюнхен, Германия. Снимок сделан во время всемирно известного пивного фестиваля Октоберфест.
Валентайн де Вильмёр – 2 место. Приз – 600 долларов

"Бойскауты" — Париж, Франция.
Франческо Джойя – 3 место. Приз – 400 долларов

"Рука и сигарета" — Лестер-сквер, Лондон, Великобритания.
Брэд Джонс — финалист

"Хрупкая утопия 72". Бруклин.
Андреа Бадиу-Слабу – финалистка

"Люди Парижа" — Париж, Франция.
Анна Бирет – финалистка

"Взгляд в будущее" — Индия.
Довлет Аннаев – финалист

"Гель Дой". Этот снимок был сделан снежной зимней ночью в Берлине, Германия.
Илья Николаев – финалист

"Кофе и сигарета" — Манхэттен, Нью-Йорк, США. Откровенная фотография, сделанная на 47-й улице в Нью-Йорке.
Инге Колейн – финалистка

"Уличная сцена" — Читтагонг, Бангладеш. Мальчики ищут упавшую рыбу на рыбном рынке в Читтагонге, Бангладеш.
Пьерлуиджи Мезолелла – финалист

"Летняя сцена". Боккадассе, древняя рыбацкая деревня в Генуе, Италия.

Источник: https://nevsepic.com.ua/konkursy/35742-pobediteli-konkursa-ulichnoy-fotografii-the-independent-photographer-11foto.html

18.08.2022 - Posted by | Креатив...

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