Победители конкурса уличной фотографии The Independent Photographer

The Independent Photographer, международная сеть энтузиастов и фотографов, объявила победителей конкурса уличной фотографии, который состоялся в мае 2022 года. Жюри выбрало 10 лучших снимков из работ, присланных со всего мира. По мнению судьи конкурса Брюса Гилдена, работы победителей демонстрируют исключительный уровень таланта.

Поздравляем всех победителей и финалистов!

Давиде Альбани – 1 место. Приз – 1000 долларов



"Октоберфест" — Мюнхен, Германия. Снимок сделан во время всемирно известного пивного фестиваля Октоберфест.

Валентайн де Вильмёр – 2 место. Приз – 600 долларов



"Бойскауты" — Париж, Франция.

Франческо Джойя – 3 место. Приз – 400 долларов



"Рука и сигарета" — Лестер-сквер, Лондон, Великобритания.

Брэд Джонс — финалист



"Хрупкая утопия 72". Бруклин.

Андреа Бадиу-Слабу – финалистка



"Люди Парижа" — Париж, Франция.

Анна Бирет – финалистка



"Взгляд в будущее" — Индия.

Довлет Аннаев – финалист



"Гель Дой". Этот снимок был сделан снежной зимней ночью в Берлине, Германия.

Илья Николаев – финалист



"Кофе и сигарета" — Манхэттен, Нью-Йорк, США. Откровенная фотография, сделанная на 47-й улице в Нью-Йорке.

Инге Колейн – финалистка



"Уличная сцена" — Читтагонг, Бангладеш. Мальчики ищут упавшую рыбу на рыбном рынке в Читтагонге, Бангладеш.

Пьерлуиджи Мезолелла – финалист



"Летняя сцена". Боккадассе, древняя рыбацкая деревня в Генуе, Италия.

Источник: https://nevsepic.com.ua/konkursy/35742-pobediteli-konkursa-ulichnoy-fotografii-the-independent-photographer-11foto.html