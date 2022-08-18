"Любовь – это четвероногий мир": день Святого Роха, покровителя собак. Фоторепортаж из Боливии
Фото: Associated Press, Wikipedia.org
16 августа в Боливии традиционно отмечают День Святого Роха – странника-француза, помогавшего в XIV веке смертельно больным. Он вошел в историю как католический святой, покровитель больных чумой и холерой, страдающих болезнями ног и кожи, паломников и хирургов, собак и домашнего скота. Легенды о нем ходили в средневековой Франции, Италии, Испании, Германии, Нидерландах. Легенды о нем пересекли океан.
Историки спорят о том, существовал ли когда-либо Святой Рох. В Боливии знают точно: не только существовал, но и сейчас помогает четвероногим и их людям.
Фреска «Тайная вечеря» в местной церкви Курауара-де-Карангас, Боливия. У Иисуса на тарелке жареная морская свинка — популярная еда в Андах. Кот сопровождает Иуду, а пес смотрит на святого Петра
AP Photo/Juan Karita
Могила святого Роха в Венеции
Wikipedia.org. Фото: Didier Descouens
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/17aug2022/saint_roch.html
Комментариев нет.
-
Архивы
- Август 2022 (48)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
- Ноябрь 2021 (91)
- Октябрь 2021 (92)
- Сентябрь 2021 (52)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий