Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

"Любовь – это четвероногий мир": день Святого Роха, покровителя собак. Фоторепортаж из Боливии

Фото: Associated Press, Wikipedia.org

16 августа в Боливии традиционно отмечают День Святого Роха – странника-француза, помогавшего в XIV веке смертельно больным. Он вошел в историю как католический святой, покровитель больных чумой и холерой, страдающих болезнями ног и кожи, паломников и хирургов, собак и домашнего скота. Легенды о нем ходили в средневековой Франции, Италии, Испании, Германии, Нидерландах. Легенды о нем пересекли океан.

Историки спорят о том, существовал ли когда-либо Святой Рох. В Боливии знают точно: не только существовал, но и сейчас помогает четвероногим и их людям.

Фреска «Тайная вечеря» в местной церкви Курауара-де-Карангас, Боливия. У Иисуса на тарелке жареная морская свинка — популярная еда в Андах. Кот сопровождает Иуду, а пес смотрит на святого Петра

Фреска «Тайная вечеря» в местной церкви Курауара-де-Карангас, Боливия. У Иисуса на тарелке жареная морская свинка — популярная еда в Андах. Кот сопровождает Иуду, а пес смотрит на святого Петра
AP Photo/Juan Karita

Могила святого Роха в Венеции
Wikipedia.org. Фото: Didier Descouens

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/17aug2022/saint_roch.html

18.08.2022 - Posted by | Животные, Праздник....

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