Кто из знаменитостей сделал тельняшку частью своего образа: От гламурной Шанель до скандальных Митьков

Тельняшка давно перестала быть исключительно одеждой моряков и перекочевала в современный модный гардероб, пусть слегка в модифицированном виде. Многие деятели искусства отдавали предпочтение бело-синей "бретонской рубашке", а некоторые и вовсе сделали её неотъемлемой частью своего образа.

Дизайнеры и бретонки

Коко Шанель.

Разумеется, в ряду знаменитостей, прославлявших тельняшку, первой принято называть Коко Шанель. Не будем изменять традиции. Шанель действительно радикально обновила женский гардероб, и вещи в полоску заняли в нем не последнее место – в том числе и «похищенные» из традиционно мужского гардероба. Если верить рассказам, впервые она надела тельняшку в Довиле во время прогулки по побережью, потому что случайно пролила шампанское на одежду и позаимствовала у кого-то "бретонку" — так и начался её модный "полосатый роман".

Жан-Поль Готье.

Но и другие дизайнеры не обошли тельняшку стороной. Жан-Поль Готье, известный своей эксцентричностью, регулярно появляется на публике в тельняшке — уже много лет, даже если дресс-код требует вида построже. Достаётся, конечно, и его моделям — в коллекциях время от времени возникают сине-белые полоски. И, конечно, трудно не вспомнить провокационную рекламу его парфюма, в которой мускулистые красавцы-моряки, словно ожившие античные статуи, подставляют лица солнцу все в тех же традиционных костюмах.

«Новая волна»

Джин Сиберг.

Несмотря на пальму первенства Шанель, не меньшую роль в популяризации тельняшки как части стиля "настоящей парижанки" сыграла противоречивая Джин Сиберг — трогательная юная актриса из фильмов Годара и сторонница радикалов из "Чёрных пантер". Будучи уроженкой США, она, тем не менее, стала символом французского кино "новой волны". Образу Сиберг в фильме "На последнем дыхании" массово стремились подражать, а сам фильм был признан манифестом молодёжи шестидесятых. Короткая стрижка, аккуратные белые брючки, тельняшка — этот мальчишеский стиль удивительно подчеркивал женственность актрисы. В полосатой одежде она появлялась и в других фильмах, и в частной жизни. А современные стилисты в статьях в духе "что такое французский стиль" нередко описывают составляющие имиджа Сиберг, а не "эталонных" Одри Тоту или Шарлотты Генсбур. В тельняшках на фото позируют и другие актрисы прошлого по обе стороны Атлантики – Одри Хепберн, Брижит Бардо, Мэрилин Монро.

Тельняшка как художественное высказывание

Пабло Пикассо и одна из его работ.

Тельняшка пользовалась успехом и у художников — кто-то просто выбирал её в качестве любимой одежды, которую не жаль испачкать масляной краской, а кто-то превратил в особую примету целого художественного направления.

Пабло Пикассо настолько любил тельняшки, что они появлялись в его работах — причём даже тогда, когда черты и фигура портретируемого угадывалась лишь частично. И, конечно, регулярно носил сам и в мастерской, и вне её. Однако настоящую живописную оду тельняшке посвятили в России.

Митьки.

В 1980-х в Ленинграде появилось неформальное творческое объединение, известное как "митьки". Митьки пропагандировали безыскусную маскулинность вместе с сентиментальностью и наивностью, их творчество (живопись и тексты) обращалось к городскому фольклору и создавало его заново вокруг фигуры митька, интеллигента и пьяницы, который "ответил на красный террор белой горячкой" и в знак ненасильственного протеста "удалился от советского строя в кочегарку". Искусство митьков было всем понятно и близко, оно прославляло повседневность и отвергало жестокость. Они называли друг друга "братушками" (как это принято было в ВМФ), а характерными особенностями внешности каноничного митька были борода, ушанка и тельняшка. Вот бородачи в тельняшках населяют страницы книг и полосы газеты, вот сами участники группы дурачатся на фото в сине-белых рубашках… Существует версия, что все последующее протестное искусство в России вышло, что называется, из тельняшки митьков, им посвящают книги и диссертации.

Энди Уорхол.

Энди Уорхол, маниакально озабоченный своей внешностью и стилем, тоже не избежал увлечения тельняшками. Стремясь носить (и ставить в центр своей творческой деятельности) все канонично "обыденное", узнаваемое с первого взгляда и привычное каждому, он не мог обойти тельняшку вниманием. Однако в его случае бело-синяя полоска не вошла в число составляющих стиля, как и любой другой принт за исключением, пожалуй, надписей и логотипов любимых брендов. Графичные принты Уорхол предпочитал почти исключительно в живописи.

Рок-тельняшки

Курт Кобейн.

Конечно, неформальный вид тельняшки пришёлся по вкусу рок-музыкантам — нашим и зарубежным.

Самые узнаваемые элементы гардероба Курта Кобейна — это огромный кардиган и черно-красный свитер, растянутый и порванный местами. Эти вещи стали своего рода "иконами дизайна", ознаменовав появление принципиально нового модного течения – гранжа, отрицавшего законы эстетики и хорошего вкуса. Однако и тельняшки Кобейн любил, о чем свидетельствует множество архивных фотографий.

Юрий Шевчук в тельняшке.

Российские же рок-музыканты различных направлений замечены в массовой — без преувеличения- любви к тельняшкам. Егор Летов, Гарик Сукачев, Илья Лагутенко… Последний известен любовью ко всему морскому – кораллам, кораблям, Андреевскому флагу, потому-то и моряцкий костюм (иногда – буквально процитированный) не вызывает удивления. В онлайн-магазинах даже можно приобрести фирменную тельняшку группы «Мумий Тролль». Пожалуй, на втором месте после Лагутенко окажется Юрий Шевчук, который также хранит особую верность этому предмету гардероба. Любовь к тельняшке во всех ее вариациях — как и к массивным очкам — он пронес сквозь года.

И еще немного Парижа

Марсель Марсо.

Марсель Марсо, создатель парижской школы мимов и участник французского Сопротивления, сделал тельняшку частью своего сценического образа наряду с белым гримом и потрепанной шляпой. Печальный и трогательный клоун Бип казался вечным странником — самому Марсо тоже довелось скитаться. И моряцкий костюм лишь подчеркивал бесприютность его героя.

Текст: Софья Егорова.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/170822/54011/