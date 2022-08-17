Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

7 примеров детской архитектуры, удивляющих возможностями и гармонией

В последние годы проектированию детских учреждений и развивающих пространств уделяют особое внимание, ведь недостаточно обеспечить лишь комфортной и безопасной обстановкой для пребывания подрастающего поколения. Причудливые здания и увлекательные парки, которые стали появляться в некоторых городах мира, давно превратились в идеальное место для веселого времяпрепровождения, где ребенок развивается как гармоничная личность и воспитывается вкус к прекрасному.

1. Общественное пространство под эстакадой One Green Mile в Мумбаи (Индия)

Под эстакадой, где раньше собирались лишь маргиналы, теперь можно приятно проводить досуг семьям с детьми (One Green Mile, Мумбаи).

Под эстакадой, где раньше собирались лишь маргиналы, теперь можно приятно проводить досуг семьям с детьми (One Green Mile, Мумбаи).

Чтобы обеспечить горожан и детей, в том числе, зонами отдыха и центрами развития, не нужно выделять драгоценные земли, которые пригодятся для масштабного строительства. В Мумбаи, например, для обустройства общественных площадей, которые разнообразят досуг горожан и обеспечат детей местом для активных игр, общения и развития, дизайнеры и архитекторы компаний MVRDV, Мумбаи StudioPOD, Enviroscape и AMS Consultants превратили заброшенные пространства под бетонными эстакадами. Совсем недавно заброшенную площадь под эстакадой Senapati Bapat Marg, где всегда собирались лишь маргиналы, трансформировали в современную зону отдыха, способствующую оздоровлению криминогенной обстановки и объединению местного сообщества.

И малышам, и подросткам, и даже их родителям найдутся развлечения (One Green Mile, Мумбаи).

И малышам, и подросткам, и даже их родителям найдутся развлечения (One Green Mile, Мумбаи).

Теперь детворе не нужно искать развлечений по подворотням, они могут найти занятие по душе на игровых площадках с разнообразным оборудованием. При этом они всегда находятся под присмотром, ведь и взрослым есть чем заняться, пока ребятня выплескивает лишнюю энергию или попросту общается со сверстниками.

https://www.youtube.com/watch?v=kz2zfbeh-Ag

2. Shenzhen Neobio Family Park в Шэньчжэнь (Китай)

В Шэньчжэньском семейном парке Neobio найдутся развлечения и для родителей, и детей (ТЦ Shenzhen Neobio, Китай). | Фото: attractionsmanagement.com.

В Шэньчжэньском семейном парке Neobio найдутся развлечения и для родителей, и детей (ТЦ Shenzhen Neobio, Китай). | Фото: attractionsmanagement.com.

Город-мечты для маленьких посетителей торгового центра займет внимание детей, пока родители заняты своими делами (Shenzhen Neobio Family Park, Китай).

Город-мечты для маленьких посетителей торгового центра займет внимание детей, пока родители заняты своими делами (Shenzhen Neobio Family Park, Китай).

Атриум гигантского торгового центра Shenzhen Neobio специалисты архитектурной студии X+ Living превратили в «город-мечты» для детей. Теперь родители смогут спокойно заниматься шопингом, не спеша отобедать или провести романтический ужин в одном из иммерсионных ресторанов сети Neobio, пока дети по полной развлекаются в фантастическом игровом зале под названием Shenzhen Neobio Family Park. Удивительные аттракционы завлекают малышей и подростков красочным убранством, приглашая их исследовать самые потаенные уголки сказочного парка, где каждого из них ждет множество открытий и незабываемых приключений.

https://www.youtube.com/watch?v=q02zvxLEB9s

3. Children’s Bicentennial Park в Сантьяго (Чили)

В Сантьяго началось обустройство первого детского парка в городе (Children's Bicentennial Park, Чили).

В Сантьяго началось обустройство первого детского парка в городе (Children’s Bicentennial Park, Чили).

Разрастание крупных городов, чаще всего, влечет за собой уменьшение общественного пространства и зеленых зон, отданных в пользу строительства жилых комплексов и соответствующей инфраструктуры. Не стала исключением и чилийская столица Сантьяго, территория которой ограничена горной грядой, морским побережьем и долиной реки. Несмотря на роскошную природу, ее окружающую, в самом мегаполисе очень мало мест для отдыха горожан особенно игровых и развивающих центров для детей.

На игровых площадках детям доступны активные развлечения (Children's Bicentennial Park, Чили).

На игровых площадках детям доступны активные развлечения (Children’s Bicentennial Park, Чили).

По сведениям редакции Novate.ru, чтобы хоть немного компенсировать неудобства, на холме Сан-Кристобаль, где раньше проходил сельскохозяйственный канал, решили разбить парк, получивший название Children’s Bicentennial Park, частичное открытие которого было приурочено к 200-летию города. На данный момент освоено 4 га территории (всего длина канала 10 км), где организованы прогулочные зоны, замысловатые лабиринты, детские и спортивные площадки, установлены аттракционы и множество других объектов, призванных развивать у детворы любознательность, ловкость и даже социальную адаптацию, ведь им придется взаимодействовать друг с другом.

https://www.youtube.com/watch?v=amcxvfbUivY

4. Детская библиотека Гилье-Аллеса на острове Гернси в Сент-Питер-Порт (Великобритания)

Нетривиальное оформление читальных залов позволяет создавать особенную атмосферу, где детям не навязывают чтение, а заинтересовывают (The Children’s Library at the Guille-Alles, Великобритания).

Нетривиальное оформление читальных залов позволяет создавать особенную атмосферу, где детям не навязывают чтение, а заинтересовывают (The Children’s Library at the Guille-Alles, Великобритания).

Этот тот случай, когда реконструкция старинного здания пошла на пользу самому архитектурному сооружению и тем учреждениям, которые в нем находятся. Речь идет о Детской библиотеке Гилье-Аллеса (The Children’s Library at the Guille-Alles) на острове Гернси в Сент-Питер-Порт (Великобритания), которую из традиционного хранилища книг превратили в современный центр развития детей. Дизайнеры студии CCD Architects приложили максимум усилий, чтобы в просторных и светлых помещениях библиотеки нашлось место не только для уединенного чтения книг в удивительной обстановке.

Проект The Children’s Library at the Guille-Alles номинирован на лучший дизайн «Гражданского и культурного интерьера» премии Dezeen Awards 2020 (Сент-Питер-Порт, Великобритания).

Проект The Children’s Library at the Guille-Alles номинирован на лучший дизайн «Гражданского и культурного интерьера» премии Dezeen Awards 2020 (Сент-Питер-Порт, Великобритания).

Теперь детвора может познавать мир из книг в более непринужденной обстановке, соответствующей возрасту и предпочтениям каждого юного посетителя. Для малышей, которых только приучают к чтению, весь процесс проходит в игровой форме. Все кто постарше, могут читать, отдыхать и вдохновляться чтением в любом из фантастических пространств, помогающих погрузится в незабываемую атмосферу.

5. Детская площадка в Жилом комплексе КутузовGRAD (Москва)

Двор ЖК КутузовGRAD превратили в огромную площадку, где для каждого возраста предусмотрены свои развлечения и занятия по душе (Москва).

Двор ЖК КутузовGRAD превратили в огромную площадку, где для каждого возраста предусмотрены свои развлечения и занятия по душе (Москва).

Ментальное здоровье детей и их адаптация в обществе – это забота не только родителей, но и разработчиков жилых комплексов, где проектом должны быть предусмотрены разновозрастные игровые площадки, творческие и спортивные центры, помогающие организовать досуг, обучение и развитие творческого потенциала у подрастающего поколения. К счастью, для жителей Жилого комплекса КутузовGRAD в Москве эти приоритеты не остались лишь на бумаге. Специалисты архитектурного бюро Megabudka, занимающиеся планировкой и обустройством дворового пространства, постарались максимально грамотно задействовать эксплуатируемую кровлю подземного паркинга, превратив ее в прекрасный сад с детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и прогулочными аллеями.

Зона отдыха и игровая площадка во дворе ЖК (Москва).

Зона отдыха и игровая площадка во дворе ЖК (Москва).

Для малышей установили современные игровые комплексы, развивающие ловкость и внимание. Не забыли и о подростках, являющихся самой проблемной возрастной категорией. Им доступны спортивные зоны с площадками для воркаута, игр в баскетбол и сквош, дорожки для оттачивания мастерства езды на роликах, скейтбордах и велосипедах. Для взрослых же предусмотрены прогулочные дорожки, лавочки и беседки среди зеленых зон.

6. Игровое поле Play Landscape be-MINE в Берингене (Бельгия)

60-метровый насыпной холм из горной породы превратили в культурно-досуговое пространство для детей (Play Landscape be-MINE, Беринген).

60-метровый насыпной холм из горной породы превратили в культурно-досуговое пространство для детей (Play Landscape be-MINE, Беринген).

Не всегда дизайнерам достаются городские площади для разработки общественных зон и детских игровых площадок. В Бельгийском шахтерском городке Беринген, например, в рамках реализации проекта по освоению и трансформации промышленных зон be-MINE, команда специалистов архитектурной и строительной компаний Carve and Omgeving и Krinkels разработали проект создания культурного пространства под названием «Гора приключений» (Play Landscape). Им предстояло преобразовать огромную площадь 60-метрововй высоты холма из горной породы, образовавшего возле старой шахты. Гигантскую площадь разработчики разбили на три уровня: полярный лес, динамичная призматическая игровая поверхность и угольный квадрат, объединенных одной лестницей.

Для преодоления всех уровней от подростков потребуется физическая выносливость и умение взаимодействовать друг с другом (Play Landscape be-MINE, Бельгия).

Для преодоления всех уровней от подростков потребуется физическая выносливость и умение взаимодействовать друг с другом (Play Landscape be-MINE, Бельгия).

Примечательно: Каждый из уровней настроен на достижение главной цели: воспитание у детей (преимущественно, старшего возраста) коммуникативных навыков и физическое развитие. Чтобы достичь вершины, каждый ребенок должен научиться преодолевать страх, прикладывать максимум усилий и взаимодействовать со всеми участниками игры. Такая организация парка наглядно демонстрирует тяжелый шахтерский труд, который требовал не только физической выносливости, но и умения безоговорочно доверять друг другу в сложных условиях.

https://www.youtube.com/watch?v=F0JLU3Ut8_Y

7. Идеи детских домиков и павильонов, которые украсят частные дворы, общественные пространства и детские сады

Домик на дереве – один из самых желанных подарков, от которого бы не отказались даже взрослые.

Домик на дереве – один из самых желанных подарков, от которого бы не отказались даже взрослые.

Веселые пространства для детей Kyoto playhouse могут стать не только укромным местечком для игр, обучения и развлечений, но и украсят любой сад (проект Давида Ламольи).

Веселые пространства для детей Kyoto playhouse могут стать не только укромным местечком для игр, обучения и развлечений, но и украсят любой сад (проект Давида Ламольи).

Очаровательный домик-камин спасет детвору от непогоды (проект Haugen/Zohar Arkitekter, Норвегия).

Очаровательный домик-камин спасет детвору от непогоды (проект Haugen/Zohar Arkitekter, Норвегия).

Многофункциональные игровые комплексы, которые можно сделать своими руками.

Многофункциональные игровые комплексы, которые можно сделать своими руками.

Необычный павильон в детском саду Taka-Tuka-Land (Берлин, Германия).

Необычный павильон в детском саду Taka-Tuka-Land (Берлин, Германия).

Корпус в виде огромного веселого кота в детском саду Kindergarten Katzie вызывает восторг у детей и у взрослых (Вольфарствеер, Германия).

Корпус в виде огромного веселого кота в детском саду Kindergarten Katzie вызывает восторг у детей и у взрослых (Вольфарствеер, Германия).

Источник: https://novate.ru/blogs/030822/63762/

17.08.2022 - Posted by | архитектура....

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