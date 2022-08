7 примеров детской архитектуры, удивляющих возможностями и гармонией

В последние годы проектированию детских учреждений и развивающих пространств уделяют особое внимание, ведь недостаточно обеспечить лишь комфортной и безопасной обстановкой для пребывания подрастающего поколения. Причудливые здания и увлекательные парки, которые стали появляться в некоторых городах мира, давно превратились в идеальное место для веселого времяпрепровождения, где ребенок развивается как гармоничная личность и воспитывается вкус к прекрасному.

1. Общественное пространство под эстакадой One Green Mile в Мумбаи (Индия)

Под эстакадой, где раньше собирались лишь маргиналы, теперь можно приятно проводить досуг семьям с детьми (One Green Mile, Мумбаи).

Чтобы обеспечить горожан и детей, в том числе, зонами отдыха и центрами развития, не нужно выделять драгоценные земли, которые пригодятся для масштабного строительства. В Мумбаи, например, для обустройства общественных площадей, которые разнообразят досуг горожан и обеспечат детей местом для активных игр, общения и развития, дизайнеры и архитекторы компаний MVRDV, Мумбаи StudioPOD, Enviroscape и AMS Consultants превратили заброшенные пространства под бетонными эстакадами. Совсем недавно заброшенную площадь под эстакадой Senapati Bapat Marg, где всегда собирались лишь маргиналы, трансформировали в современную зону отдыха, способствующую оздоровлению криминогенной обстановки и объединению местного сообщества.

И малышам, и подросткам, и даже их родителям найдутся развлечения (One Green Mile, Мумбаи).

Теперь детворе не нужно искать развлечений по подворотням, они могут найти занятие по душе на игровых площадках с разнообразным оборудованием. При этом они всегда находятся под присмотром, ведь и взрослым есть чем заняться, пока ребятня выплескивает лишнюю энергию или попросту общается со сверстниками.

https://www.youtube.com/watch?v=kz2zfbeh-Ag

2. Shenzhen Neobio Family Park в Шэньчжэнь (Китай)

В Шэньчжэньском семейном парке Neobio найдутся развлечения и для родителей, и детей (ТЦ Shenzhen Neobio, Китай). | Фото: attractionsmanagement.com.

Город-мечты для маленьких посетителей торгового центра займет внимание детей, пока родители заняты своими делами (Shenzhen Neobio Family Park, Китай).

Атриум гигантского торгового центра Shenzhen Neobio специалисты архитектурной студии X+ Living превратили в «город-мечты» для детей. Теперь родители смогут спокойно заниматься шопингом, не спеша отобедать или провести романтический ужин в одном из иммерсионных ресторанов сети Neobio, пока дети по полной развлекаются в фантастическом игровом зале под названием Shenzhen Neobio Family Park. Удивительные аттракционы завлекают малышей и подростков красочным убранством, приглашая их исследовать самые потаенные уголки сказочного парка, где каждого из них ждет множество открытий и незабываемых приключений.

https://www.youtube.com/watch?v=q02zvxLEB9s

3. Children’s Bicentennial Park в Сантьяго (Чили)

В Сантьяго началось обустройство первого детского парка в городе (Children’s Bicentennial Park, Чили).

Разрастание крупных городов, чаще всего, влечет за собой уменьшение общественного пространства и зеленых зон, отданных в пользу строительства жилых комплексов и соответствующей инфраструктуры. Не стала исключением и чилийская столица Сантьяго, территория которой ограничена горной грядой, морским побережьем и долиной реки. Несмотря на роскошную природу, ее окружающую, в самом мегаполисе очень мало мест для отдыха горожан особенно игровых и развивающих центров для детей.

На игровых площадках детям доступны активные развлечения (Children’s Bicentennial Park, Чили).

По сведениям редакции Novate.ru, чтобы хоть немного компенсировать неудобства, на холме Сан-Кристобаль, где раньше проходил сельскохозяйственный канал, решили разбить парк, получивший название Children’s Bicentennial Park, частичное открытие которого было приурочено к 200-летию города. На данный момент освоено 4 га территории (всего длина канала 10 км), где организованы прогулочные зоны, замысловатые лабиринты, детские и спортивные площадки, установлены аттракционы и множество других объектов, призванных развивать у детворы любознательность, ловкость и даже социальную адаптацию, ведь им придется взаимодействовать друг с другом.

https://www.youtube.com/watch?v=amcxvfbUivY

4. Детская библиотека Гилье-Аллеса на острове Гернси в Сент-Питер-Порт (Великобритания)

Нетривиальное оформление читальных залов позволяет создавать особенную атмосферу, где детям не навязывают чтение, а заинтересовывают (The Children’s Library at the Guille-Alles, Великобритания).

Этот тот случай, когда реконструкция старинного здания пошла на пользу самому архитектурному сооружению и тем учреждениям, которые в нем находятся. Речь идет о Детской библиотеке Гилье-Аллеса (The Children’s Library at the Guille-Alles) на острове Гернси в Сент-Питер-Порт (Великобритания), которую из традиционного хранилища книг превратили в современный центр развития детей. Дизайнеры студии CCD Architects приложили максимум усилий, чтобы в просторных и светлых помещениях библиотеки нашлось место не только для уединенного чтения книг в удивительной обстановке.

Проект The Children’s Library at the Guille-Alles номинирован на лучший дизайн «Гражданского и культурного интерьера» премии Dezeen Awards 2020 (Сент-Питер-Порт, Великобритания).

Теперь детвора может познавать мир из книг в более непринужденной обстановке, соответствующей возрасту и предпочтениям каждого юного посетителя. Для малышей, которых только приучают к чтению, весь процесс проходит в игровой форме. Все кто постарше, могут читать, отдыхать и вдохновляться чтением в любом из фантастических пространств, помогающих погрузится в незабываемую атмосферу.

5. Детская площадка в Жилом комплексе КутузовGRAD (Москва)

Двор ЖК КутузовGRAD превратили в огромную площадку, где для каждого возраста предусмотрены свои развлечения и занятия по душе (Москва).

Ментальное здоровье детей и их адаптация в обществе – это забота не только родителей, но и разработчиков жилых комплексов, где проектом должны быть предусмотрены разновозрастные игровые площадки, творческие и спортивные центры, помогающие организовать досуг, обучение и развитие творческого потенциала у подрастающего поколения. К счастью, для жителей Жилого комплекса КутузовGRAD в Москве эти приоритеты не остались лишь на бумаге. Специалисты архитектурного бюро Megabudka, занимающиеся планировкой и обустройством дворового пространства, постарались максимально грамотно задействовать эксплуатируемую кровлю подземного паркинга, превратив ее в прекрасный сад с детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и прогулочными аллеями.

Зона отдыха и игровая площадка во дворе ЖК (Москва).

Для малышей установили современные игровые комплексы, развивающие ловкость и внимание. Не забыли и о подростках, являющихся самой проблемной возрастной категорией. Им доступны спортивные зоны с площадками для воркаута, игр в баскетбол и сквош, дорожки для оттачивания мастерства езды на роликах, скейтбордах и велосипедах. Для взрослых же предусмотрены прогулочные дорожки, лавочки и беседки среди зеленых зон.

6. Игровое поле Play Landscape be-MINE в Берингене (Бельгия)

60-метровый насыпной холм из горной породы превратили в культурно-досуговое пространство для детей (Play Landscape be-MINE, Беринген).

Не всегда дизайнерам достаются городские площади для разработки общественных зон и детских игровых площадок. В Бельгийском шахтерском городке Беринген, например, в рамках реализации проекта по освоению и трансформации промышленных зон be-MINE, команда специалистов архитектурной и строительной компаний Carve and Omgeving и Krinkels разработали проект создания культурного пространства под названием «Гора приключений» (Play Landscape). Им предстояло преобразовать огромную площадь 60-метрововй высоты холма из горной породы, образовавшего возле старой шахты. Гигантскую площадь разработчики разбили на три уровня: полярный лес, динамичная призматическая игровая поверхность и угольный квадрат, объединенных одной лестницей.

Для преодоления всех уровней от подростков потребуется физическая выносливость и умение взаимодействовать друг с другом (Play Landscape be-MINE, Бельгия).

Примечательно: Каждый из уровней настроен на достижение главной цели: воспитание у детей (преимущественно, старшего возраста) коммуникативных навыков и физическое развитие. Чтобы достичь вершины, каждый ребенок должен научиться преодолевать страх, прикладывать максимум усилий и взаимодействовать со всеми участниками игры. Такая организация парка наглядно демонстрирует тяжелый шахтерский труд, который требовал не только физической выносливости, но и умения безоговорочно доверять друг другу в сложных условиях.

https://www.youtube.com/watch?v=F0JLU3Ut8_Y

7. Идеи детских домиков и павильонов, которые украсят частные дворы, общественные пространства и детские сады

Домик на дереве – один из самых желанных подарков, от которого бы не отказались даже взрослые.

Веселые пространства для детей Kyoto playhouse могут стать не только укромным местечком для игр, обучения и развлечений, но и украсят любой сад (проект Давида Ламольи).

Очаровательный домик-камин спасет детвору от непогоды (проект Haugen/Zohar Arkitekter, Норвегия).

Многофункциональные игровые комплексы, которые можно сделать своими руками.

Необычный павильон в детском саду Taka-Tuka-Land (Берлин, Германия).

Корпус в виде огромного веселого кота в детском саду Kindergarten Katzie вызывает восторг у детей и у взрослых (Вольфарствеер, Германия).

Источник: https://novate.ru/blogs/030822/63762/