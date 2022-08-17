Самые весёлые, но такие очаровательные российские памятники….\ 5 самых смешных памятников России, у авторов которых явно нет проблем с воображением. Или, наоборот, есть

В последние десятилетия в России появилось огромное количество оригинальных памятников, созданных как известными, так и начинающими скульпторами. Путешествуя по городам своей страны, не забудьте взглянуть на них. Хорошее настроение гарантировано!

Памятник сырку «Дружба». Москва



Находится этот необычный памятник на улице Руставели, возле здания завода плавленых сырков «Карат». Памятник изображает героев басни «Ворона и лисица», дружно сидящих на пеньке и держащих в руках сырок «Дружба». Сам сырок весит около 250 кг и имеет аутентичную упаковку.

Памятник Чижику-Пыжику. Санкт-Петербург

Именно с этого памятника началась повальная мода на необычные скульптурные композиции. Так что, можно сказать, Чижик – первопроходец. Он был установлен в 1994 году на Фонтанке. Естественно, эта небольшая бронзовая птичка сразу обросла поверьями. Если загадать желание и попасть монеткой в Чижика, то желание непременно сбудется. А если молодожен «чокнется» привязанной рюмкой с клювом чижика, то семья будет счастливой.

Много памятников посвящено жилищно-коммунальным службам, например, памятник «Сантехник Степаныч» в Омске. Чугунный сантехник Степаныч, выглядывающий из люка на Любинском проспекте, стал своеобразным символом города и любимцем горожан. Не зря многие проходящие мимо, дают Степанычу закурить. Этот памятник – копия памятника в Братиславе.

Памятник водоснабжению. Мытищи

Этот памятник представляет собой три металлических рельса, венчают которые разноцветные сантехнические задвижки. Сооружен в честь двухсотлетия Мытищинского водопровода. Горожане этот памятник недолюбливают, называют его то Памятником пьяному сантехнику, то Чупа-Чупсами, то Марсианской треногой. Это не мешает памятнику быть достопримечательностью города.

Памятник радиатору отопления. Самара

Этот актуальнейший для нашего климата памятник установлен в 2005 году. Как выяснили самарские исследователи, радиаторную батарею сконструировали в России, что и увековечено в 150-летний юбилей таким необычным способом. Горожане называют этот памятник также как «Памятник коту»

Есть в России памятники, которые понятны каждому русскому человеку. Яркий образец – «Памятник соленому огурцу», размещенный в городе Луховицы Московской области. Эта всенародно любимая закуска воплотилась в бронзе в 2007 году, в праздник 50-летия города. Интересно, что Луховицы являются основным поставщиком огурцов на рынки и в магазины области. Так что, заодно полакомьтесь свежими огурчиками, ведь любовь к огурцам у россиян просто неистребима!

«Памятник счастью». Томск

Этот глубоко философский памятник даст туристу простой ответ на непростой вопрос о том, что же такое счастье. По версии создателей, счастье заключается не в деньгах или славе, а простых человеческих радостях – сытости и тепле. А кто, как не россияне, ценят эти простые человеческие чувства!

«Памятник Крокодилу». Ижевск

Важный крокодил Гена, раскинувшийся в вольготной позе поэта на городской лавочке, вызывает улыбку и улучшает настроение прохожих. Установлен памятник в сквере напротив 24-й школы в 2005 году. Есть несколько версий о том, каким же образом Ижевск связан с крокодилами. По одной из них, есть документальные подтверждения тому, что в начале прошлого века из передвижного зоопарка, гастролирующего в Ижевске, сбежал крокодил, которого долго искали. Возможно, это и есть крокодил Гена. После этого побега появилась легенда, что в местных речушках появились крокодилы. По другой версии, мастера-оружейники Ижевска получили прозвище «крокодилы» за фирменную праздничную одежду.

Есть в России и забавные памятники, посвященные всеми любимым, известным людям. Например, Памятник Евгению Леонову в образе Доцента. Памятник открыт в 2001 году, расположен он на аллее кинозвезд в скверике на пересечении Мосфильмовской улицы и улицы Пырьева, напротив киностудии «Мосфильм». Самый любимый персонаж Евгения Леонова из всенародно любимого фильма «Джентльмены удачи» выглядит очень натурально. На руках Леонова можно рассмотреть даже наколки. Сам момент стычки с заключенными настолько ярко отображен в бронзе, даже кажется, что Леонов сейчас скажет: «Пасть порву, моргалы выколю…»

Памятник Лужкову–дворнику. Москва

Установлен памятник во внутреннем дворике московского музея современного искусства. Лужков символично представлен в образе хозяйственного дворника с метлой. В куре дворник держит метлу, которая переходит в фонарь. Смешно выглядит рваный носок ботинка с торчащим большим пальцем и кучка мусора у ног Лужкова. Чем дольше разглядываешь памятник, тем больше неоднозначных мыслей и ассоциаций возникает. Автор памятника – скандально известный Зураб Церетели.

Источник: https://otdyhturista.ru/2022/06/19/samye-vesyolye-no-takie-ocharovatelnye-rossijskie-pamyatniki/

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5 самых смешных памятников России, у авторов которых явно нет проблем с воображением. Или, наоборот, есть

Недавно россияне имели возможность принять участие в опросе и отдать свой голос за самый смешной памятник, расположенный на территории России. На всеобщий суд было представлено множество интересных монументов, которые получили положительные отклики от аудитории. Ниже представляем 5 памятников, которые набрали больше всего голосов.

Памятник Петру I

Однозначным лидером среди участников стал один из самых неоднозначных памятников России, расположенный в Петропавловской крепости. Скульптура первого российского императора уже много лет вызывает споры в обществе. Все дело в архитектурном решении ее создателя М. Шемякина, а именно в намеренном несоблюдении пропорций тела. Так, голова фигуры была выполнена с помощью прообраза маски правителя, а остальная часть скульптуры уже подчинялась только авторскому замыслу.



Плодом удивительной фантазии творца стало несоответствие размеров тела и головы, где первое кажется слишком большим, а вторая — карикатурно маленькой. Однако автор утверждает, что при создании фигуры руководствовался пропорциями, которые присущи для русских икон. Несмотря на споры, за этот памятник россияне отдали наибольшее число голосов.

Памятник клизме

В Железноводске доказывают, что достопримечательности бывают самые разные, не только красивые и утонченные, но также и забавные, изображающие предметы обихода. Так, прямо у самого входа в один санаторий стоит самый настоящий памятник медицинской клизме. Идея пришла автору в тот момент, когда она задумалась о том, какой же можно представить самый яркий образ, связанный с санаторным отдыхом. Результат ее трудов теперь красуется на втором месте в рейтинге.

Гуляющие собачки

Две краснодарские собачки на прогулке выглядят уж очень умилительно. Появлению одного из символов города способствовало творчество В. Маяковского. Он, находясь в городе, написал о нем известное стихотворение, в котором он утверждает, что этот город является «не собачьей глушью, а собачкиной столицей». В те времена там действительно было много собак, которые в столь тяжелые 20-е годы остались без своих хозяев и вынуждены были скитаться по улицам. Однако местные жители и сегодня обожают собак и всячески стараются баловать даже бездомных хвостатых.

Пермяк соленые уши

Пермская достопримечательность установлена в честь местного населения, которое славилось производством соли. Во время переноса мешков на плечах их уши часто соприкасались с солью, из-за чего краснели и опухали.

Конь Ярыж

Воронежский конь не мог не войти в пятерку лидеров.

Источник: https://otdyhturista.ru/2022/08/08/5-samyx-smeshnyx-pamyatnikov-rossii-u-avtorov-kotoryx-yavno-net-problem-s-voobrazheniem-ili-naoborot-est/