Зачем Керенский создал женский батальон: Как петербургские курсантки становились смертницами Первой мировой

Женщинам не свойственно участвовать в боевых действиях. Мастерски владеющие любым оружием воительницы – это скорее из фильмов. На деле же, живущих войной представительниц слабого пола история может пересчитать по пальцам. Но масштабная война ХХ века принесла новую тенденцию. На фронтах Первой мировой женщины воевали за Россию целыми подразделениями. Причем, настолько жертвенно и яростно, что даже стали называться «батальонами смерти». Вот только заряда патриотизма добиться не удалось, а героический путь женских частей оборвался с победой большевиков.

Павшие духом мужчины и отчаянные женщины

Осмотр генералом Половцовым женских частей. /Фото: stoneforest.ru

К лету 1917-го положение русской армии приближалось к критической точке на всех фронтах Первой мировой. Временное правительство запустило в военные ряды безапелляционный лозунг «Война до победного конца!», но среди царских служивых поселились усталость, масштабное дезертирство и усиливающийся саботаж. Чехарда поразила, прежде всего, командные круги, что и приводило к отказу многих боевых частей выполнять приказы и полноценно воевать. Разочарованные и дезориентированные солдаты позволяли себе покидать разваливающийся фронт с оружием в руках.

На фоне угрожающей неразберихи военный министр Керенский понимал: нужно во что бы то ни стало поднимать патриотический настрой в армейских кругах. Для этого были задействованы все пропагандистские органы. На одном из думских заседаний председатель Родзянко обратился в Керенскому с предложением задействовать на фронте женщин. Так и раскрутилась идея создания женских частей с целью пристыдить павших духом мужчин собственным примером. По инициативе Керенского началось формирование первого женского батальона. Дамский союз Москвы обратился к народу с обращением. Женская рать обещала стать той живой водой, что приведет в чувство и заставит очнуться русских богатырей.

Невеста бандита и рядовой Бочкарева

Командир Бочкарева и подчиненные.

Новгородская крестьянка Мария Бочкарева приехала в Сибирь 15-летней девушкой. После раннего замужества ее ждала беднейшая семейная жизнь, разгрузка барж наравне с супругом и укладка асфальта. Муж много пил, избивая юную спутницу самым жестоким образом. Девушка решила бежать в Иркутск, где и познакомилась с известным в криминальных кругах Яковом Буком. После очередного преступления его арестовали и сослали в Якутскую губернию. Вслед за любимым отправилась и Мария. Правда, Яков такого самопожертвования не оценил и однажды избил ее пуще первого супруга.

Грянула Первая мировая, и, разочаровавшись в любовных делах, Бочкарева отправилась пешком через тайгу в Томск. Явившись на призывной пункт, потребовала зачислить ее в армию рядовым бойцом. Офицер предложил девушке ряд должностей в Красном кресте и вспомогательных службах. Тогда Мария заняла деньги и отправила телеграмму на имя самого императора. Ответ пришел быстро, на удивление государь решил сделать исключение и повелел зачислить Бочкареву в резервный батальон. Спустя несколько дней ее остригли, выдали винтовку, военную форму и все, что положено обычному солдату.

В феврале 1915-го подразделение Бочкаревой отправилось на фронт. На третий же день после прибытия новоиспеченная боец пошла в составе роты в атаку. Из 250 солдат до назначенной линии дошли 70. Назад в окопы вернулись 50. С наступлением ночи Мария поползла на нейтралку и до самого утра перетаскивала в траншею раненых. За спасение десятков солдат награждена Георгиевским крестом. Освоившись в условиях боевых действий, Бочкарева ходила в самые горячие атаки, участвовала в ночных вылазках, брала пленных в одиночку.

Добровольцы в юбках и неблагодарная затея

Женщины-добровольцы перед отправкой в расположение части. /Фото: moi-goda.ru

Когда в июне 1917-го Бочкареву привели к Верховному Главнокомандующему Брусилову, прорывной генерал пообещал помочь сформировать женское подразделение. Воодушевленные высокой миссией женщины тысячами откликнулись на зов правительства. Среди них были казачки, дочери военных, дворянки, курсистки, учительницы. Бочкареву назначили командиром первого женского батальона и благословили на ратные дела. Первое, что начальница дала понять новым подчиненным – жесточайшая дисциплина. Порядки были строгие, а за их нарушение Бочкарева била лично. Не вынося суровых порядков, дамы из рядов интеллигенции массово покидали батальон.

Вскоре в России зарегистрировали десятки подобных подразделений в Петрограде, Москве, Минске, на Кубани. Но в действующую армию попали лишь три из них, и бочкаревский в первых рядах. После прибытия 200 женщин в часть под Молодечно в их адрес понеслись обидные мужские насмешки. На 9 июля планировалось наступление Западного фронта, но германские войска нанесли упреждающий удар. Отражая атаки, которых за 3 дня случилось около 15, женщины Бочкаревой бились наравне с опытными бойцами.

Скептично относящийся к женщинам на фронте генерал Деникин после тех событий признал, что батальон Бочкаревой проявил удивительный героизм. Причем, в отличие от мужчин, ни одна женщина не попятилась в неравных схватках. Из 170 «солдат в юбке» 30 погибли и еще 70 получили серьезные ранения. Сама же Бочкарева была ранена 5-й раз. После выхода Марии из госпиталя Корнилов запретил задействовать женские батальоны в боевом применении. Уж очень высокими оказались стартовые потери. Имевшиеся части теперь полагалось использовать лишь на вспомогательных участках. Да и мужчин-фронтовиков воодушевить не удалось. По опыту первых же совместных сражений, отчаяния и самопожертвования женский пример не прибавил.

В октябре 1917-го часть батальона Бочкаревой вместе с юнкерами попытались защитить Временное правительство при вооруженном восстании большевиков. Второй отряд бросили на оборону Зимнего дворца в Петрограде, при взятии которого большевиками девушек разоружили в считанные минуты. К зиме 1918-го женские батальоны распустили, но участницы продолжили сражаться в рядах Белого движения. Бочкарёву, добровольно явившуюся к чекистам, осудили и расстреляли в мае 1920 года в Красноярске.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/210722/53812/