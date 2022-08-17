Веслонос: Аналог металлоискателя на месте носа. Только ищет он пищу. Странная и древняя рыба мутных рек

Хорошая штука — металлоискатель. Включаешь его, надеваешь наушники и идешь искать остатки древних цивилизаций. Ну или драгметаллы. Но это изобретение не ново, и природа разработала подобную приблуду намного раньше. Чтобы просто найти еду и перекусить веслонос превратил свой нос в планктоноискатель!

По его глазам видно, что сейчас он нашёл что-то покруче планктона.

Данная рыбина — настоящий живой антиквариат. Веслоносы бороздили пресные водоемы еще во времена динозавров, в меловом периоде. С тех пор утекло много воды, рыбеха потеряла всех родственников и осталась единственным представителем рода. Малой родиной веслоносов являются реки Миссисипи и Миссури — самые длинные и полноводные реки на Североамериканском континенте.

Пра-пра-дед моего пра-прадеда рассказывал, что видел гигантских ящеров, размером с машину. Врёт поди.

В их мутных водах легко не заметить эту огромную рыбу. А скрывать там есть чего: 1,5 метра длины и 30 кило веса — для речного обитателя не шутка. Причем из всего обтекаемого тулова треть длины приходится на тонкий шнобель веслоноса, напоминающий лопатку для обуви. Сей аппарат является прямым продолжением черепа. Правда, что череп, что весь остальной скелет у веслоноса в основном хрящевой — издержки древнего происхождения.

Чел, ты всё перепутал, не суй мой нос себе в ботинок!

Этот особенный нос возник не от того, что веслоносы много врали. Просто в мутных водах их родных рек обычные органы чувств не помогают. К тому же добыча веслоносов не видна глазу — рыба питается планктоном. Поэтому наш герой вышел из ситуации весьма изящно: превратил свой нос в планктоноискатель.

Хватит водить веслоносов за нос!

Отросток истыкан сенсорными рецепторами. Эти рецепторы реагируют на электричество — оно есть во всех живых организмах. Как только рыб «нащупал» сигнал незримой мелюзги, веслонос открывает пасть и пропускает воду через жабры. Отфильтровав планктон, он плывет дальше уже сытым. В этом, собственно, и заключается вся охота: в открывании и закрывании рта.

Плывёт, орёт.

С таким расслабленным времяпрепровождением размножаться веслоносы начинают поздно. Некоторые самки задумываются о потомстве только ко времени человечьего совершеннолетия. Самцы в этом деле немного расторопнее и взрослеют уже в 7 лет. Для того, чтобы продолжить свой род, веслоносы поднимаются вверх по течению в начале весны.

Ещё пару безумных фоток с веслоносом, который открыл рот. Вам же их сегодня так не хватало!

Прибыв на подходящее место, рыбины выбрасывают икринки на мелководье. Кладка прикрепляется ко дну и в состоянии стояния пребывает неделю. Новорождённые малыши активны не намного больше статичной икры — мальки пассивно спускаются по течению, подъедая по пути планктон. С такой диетой они умудряются расти так, будто они едят не мелких рачков, а Растишку: юные веслоносы прибавляют по паре сантиметров в неделю. Но даже при таком раскладе большинство молоди проглотят хищники.

У этих веслоносов нос ещё не дорос.

Не обошлось в жизни веслоносов и без вмешательства человеков. Ценное мясо и икра стали причиной активной ловли, из-за чего рыбы пропали в нескольких американских штатах. Сейчас животина охраняется местными законами, а диких веслоносов ловят только на спортивной рыбалке, чтобы сразу же отпустить обратно. Мясо и икру теперь получают на аквакультурах без угрозы для диких рыб.

Все на этой фотографии пришли с каникул у бабушки.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/knigajivotih/veslonos-analog-metalloiskatelia-na-meste-nosa-tolko-iscet-on-piscu-strannaia-i-drevniaia-ryba-mutnyh-rek-62f65e52a9b6cf53c4dcd2e2?&