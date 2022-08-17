Боевые киты и дельфины: как советские военные дрессировали водных млекопитающих

Животным всегда найдётся место в жизни и деятельности человека, и военное дело исключением не является. Однако в этом случае обычно вспоминаются собаки-сапёры или лошади кавалерии. А вот представить, как водные млекопитающие могут служить на благо Родине, довольно трудно. И напрасно, ведь ещё в Советском Союзе военные достигли неплохих результатов в дрессировке боевых китов и белух, а слава о них иногда всплывает даже сегодня.

Боевые дельфины и белухи — настоящая легенда советского спецназа. /Фото: ren.tv

О том, что у морских млекопитающих довольно высокий интеллект, было известно давно. И совершенно неудивительно, что уже в прошлом предпринимались попытки создать концепты целенаправленного обучения этих животных с целью получения практической выгоды, в том числе для военных. На отечественных просторах первый известный эпизод подобного рода известен ещё с дореволюционных времён, когда цирковым артистом Владимиром Дуровым было предложено царской власти использовать ластоногих в военных целях. Выбраны были морские львы, вот только результатов добиться не успели: в 1916 году животных знаменитого дрессировщика кто-то отравил.

Дрессировщик Дуров пытался обучать морских львов для военных. /Фото: biographe.ru

Позднее о подобной практике вспомнили уже американцы, которые взялись дрессировать «боевых дельфинов». Довольно быстро их использовали во время войны во Вьетнаме, и этот опыт оказался успешным. Примерно в те же годы и Советский Союз взялся за аналогичные проекты — по данным редакции Novate.ru, первый военный дельфинарий был открыт в 1966 году. О том, на что натаскивали водных млекопитающих, было упомянуто, в частности, в советской статье «Морские млекопитающие на страже стратегических объектов»: «В США и СССР дрессированных животных использовали в борьбе с подводными диверсантами, для поиска затопленных мин, торпед и других боезарядов».

Тренировка белого боевого дельфина в 1980-е гг. в Японском море. /Фото: img-news.vl.ru

В качестве мест подготовки животных обычно упоминаются базы на Северном флоте, в московском Институте эволюционной морфологии, а также на Чёрном море. Например, в Казачьей бухте Севастопольского военного океанариума проживали дельфины, которых обучали на обнаружение торпед и мин на глубине до 120 метров. Работали боевые дельфины так: после того, как они находили объект, они отправляли специальный сигнал на пульт оператора военно-морской базы Севастополя. Кроме того, в число навыков дельфинов также входила доставка взрывчатки к судам противника. Интересно, что доставляли разведчиков-диверсантов с плавниками так же, как и людей — десантировали на вертолётах.

Боевые дельфины работали как разведчики и даже как диверсаньы. /Фото: pinterest.com

Другой известной базой, где успешно велись работы по дрессировке морских млекопитающих, находилась в бухте «Витязь» Хасанского района Приморья, где располагался 168-й научно-исследовательский центр Тихоокеанского флота. Однако первоначальные планы использовать черноморских дельфинов провалились — им не удалось приспособиться к местной воде. Тогда выход нашли в выборе китов-белух и сивучей — ушастых тюленей. Их готовили как своеобразные «комбинированные биотехнические системы», которые будут выполнять различные задачи по охране акватории, причём в данном случае речь идёт даже о навыках нападения на вражеских пловцов — для этого на них одевали нечто вроде пики. Также, по аналогии с боевыми дельфинами, белух обучали на поиск затонувших торпед.

Эпоха советских боевых млекопитающих закончилась, но не факт, что навсегда. /Фото: diletant.media

Слава боевых советских дельфинов и белух разносилась по Советскому Союзу с огромной скоростью, и на кухнях среди друзей люди часто обсуждали, на что же способны такие бойцы. Активно пытались изучать опыт СССР и представители ЦРУ. Однако эра дрессировки морских млекопитающих после распада Советского Союза из-за сокращения финансирования стала сокращаться, а затем, в 1998 году базу ТОФ в бухте «Витязь» и вовсе окончательно ликвидировали. Впрочем, никто не может опровергнуть вероятность, что современный ВМФ РФ также может заниматься обучением дельфинов, белух и тюленей и сегодня — в тех же СМИ регулярно появляются материалы, что отдельные участки отечественных территориальных вод оберегаются именно дрессированными морскими млекопитающими.

Источник: https://novate.ru/blogs/170822/63887/