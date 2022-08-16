Первая ядовитая птица в мире — питоху
Даже от одного прикосновения к перьям этой птицы, у человека могут онеметь пальцы. Питоху или двуцветная мухоловка обитает в Папуа-Новой Гвинее, и считается первой в мире ядовитой птицей. Узнаем её историю и любопытные факты.
Двуцветный питоху или двуцветная дроздовая мухоловка — обитатель Папуа-Новой Гвинеи. Эта мухоловка считается первой научно подтверждённой ядовитой птицей в мире. Местные жители давно были в курсе её особенностей, но учёные обнаружили их только в 1990-х. Тогда орнитолог Джек Дамбахер изучал птиц, и однажды в его ловушку попались питоху. Когда он попытался вытащить их из ловушки руками, они царапали и кусали его пальцы. Учёный инстинктивно приложил пальцы ко рту, и через несколько секунд ощутил, что его губы и пальцы онемели.
Источник: byteimg.com
Учёный определил, что онемение произошло из-за яда, который выделяет птица. Позже он ощущал жжение в течение нескольких часов. Через некоторое время он также взял перо питоху, и положил в рот — онемение мгновенно вернулось. Так Дамбахер сделал открытие, доказав, что питоху — первая ядовитая птица в мире. В том же году ученые, готовившие чучела питоху для музейных выставок, испытывали онемение и жжение, прикасаясь к телам этих птиц.
Источник: netdna-ssl.com
Тогда же Дамбахер опросил жителей Папуа-Новой Гвинеи. Местные жители рассказали, что давно знают о ядовитой птице — и стараются держаться от них подальше. Много лет назад их даже пытались готовить и употреблять в пищу — но из-за ядовитых свойств сейчас это никто не практикует.
Источник: f7dobry.com
В чём же "ядовитость" этой птицы? Учёные доказали, что на коже и перьях питоху присутствует яд батрахотоксин. Это сильный нейротоксин, который влияет на клеточные мембраны, лишая клетки способности к передаче нервных импульсов. Из-за отравления батрахотоксином может произойти остановка сердца. Но человеку укусы и прикосновения к питоху не грозят ничем, кроме временного онемения и жжения.
Источник: blogspot.com
Яд появился в организме этих птиц из-за питания. Питоху поедают жуков Choresine pulchra, в организме которых есть батрахотоксин. С годами у питоху развился иммунитет к этому яду. Последующие исследования показали, что птицы накапливают его не только в коже и перьях, но и в костях и внутренних органах — в более низких концентрациях. Некоторые учёные сходятся во мнении, что яд образовался в их организме в качестве механизма защиты от хищников.
Источник: linodeobjects.com
Источник: cornell.edu
ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=Zj6O8WJ3qtE
Источник: https://petpop.cc/1728506-pervaja-jadovitaja-ptica-v-mire—pitohu.html
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