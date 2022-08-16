Китоглав — птица с необычной внешностью и огромным клювом

Разнообразие обитателей нашей планеты поражает — иногда встечаются такие интересные особи, что хочется изучить их ещё больше! Познакомьтесь, это — китоглав. Необычные птицы родом из Восточной Африки известны своими гигантскими клювами. У них есть ещё несколько любопытных особенностей.

Птица китоглав (Balaeniceps rex) из отряда пеликанообразных в основном обитает в болотах Восточной и Центральной Африки — от Эфиопии до Замбии. На своих длинных ногах они с легкостью перемещаются через растения и даже самые труднопроходимые африканские топи. Китоглавы достигают 1,2 метра в высоту, а размах их крыльев составляет 2,3 метра. Самая впечатляющая и пугающая особенность этих птиц — их гигантский клюв. Его длина составляет больше 40 см, и ширина — более 20 см.

Источник: mymodernmet.com

В основном китоглавы питаются рыбой — преимущественно сомами, тилапиями и протоптерами. Иногда они не отказываются и от черепах, лягушек и даже варанов. Эти огромные птицы и так выглядят довольно жутковато, но еще одна особенность пугает еще больше — они могут часами стоять абсолютно неподвижно, ожидая идеального момента для нападения на свой "обед". Когда этот момент наступает, китоглав молниеносно зачерпывает свою еду вместе с водой и растительностью, после чего отделяет всё лишнее, и обедает.

Источник: mymodernmet.com

Эти птицы предпочитают жить в одиночестве, и они никогда не живут группами. Даже если пара спаривается и ожидает пополнения, особи живут в разных местах и охотятся на противоположных друг другу территориях. Средняя продолжительность жизни китоглавов в дикой природе — около 36 лет. В природе у них нет врагов-птиц, и единственную угрозу для них представляют хищники, ворующие яйца из гнёзд. Именно поэтому китоглавы предпочитают строить гнёзда в труднодоступных местах.

Источник: mymodernmet.com

Главными врагами китоглавов, к сожалению, считаются люди. Хотя они еще не находятся под угрозой исчезновения, из-за разрушения среды обитания и загрязнений их становится все меньше в дикой природе. По оценке МСОП, сейчас во всем мире насчитывается около 3300 — 5300 особей, при этом наибольшее количество можно встретить в Уганде, Южном Судане, Замбии и Танзании. Они также обитают в неволе — на китоглавов можно посмотреть во Всемирном аквариуме Далласа в Техасе, США, и в зоопарке Тампа во Флориде.

Источник: mymodernmet.com

Вот какая необычная птичка:

Источник: sandiegozoo.org

Источник: mymodernmet.com

Источник: mymodernmet.com

Источник: mymodernmet.com

Источник: mymodernmet.com

Видео с китоглавами: https://www.youtube.com/watch?v=55G4XwtpNak

Источник: https://petpop.cc/1728519-kitoglav—ptica-s-neobychnoj-vneshnostyju-i-ogromnym-kljuvom.html