Какую тайну хранят руины Румкале, неприступной древней крепости на берегу легендарного Евфрата

На юге современной Турции, на берегу реки Евфрат есть шпоробразный скалистый выступ. В глубокой древности здесь была ассирийская цитадель. Чуть позже византийцы возвели на её развалинах мощную крепость. Называют её Румкале или Ромкла, что буквально значит римский замок. Позже крестоносцы стали именовать это место Ранкулат. Что надёжно скрыто от людских глаз в загадочной неприступной крепости с невероятно древней противоречивой историей — далее в обзоре.

Крепость с богатой историей

Румкале — древняя крепость на берегу Евфрата.

Происхождение крепости уходит своими корнями вглубь веков. Этот мыс всегда ценили за прекрасное стратегическое расположение. На нём множество остатков древних поселений, возраст которых весьма сложно определить. Учёные выяснили, что здесь руины ассирийских, эллинистических, римских и византийских укреплений. В этом месте река Мерзиман впадает в легендарный Евфрат. Местность частично затопило после строительства плотины Биреджик на Евфрате в 2000 году. Мощные стены довольно хорошо сохранились. Скорее всего потому что добраться сюда возможно лишь на лодке из соседних городов Зевгма и Халфети.

Сюда можно добраться только на лодке.

Библейское прошлое Румкале

Есть две теории относительно происхождения крепости Румкале.

Некоторые историки считают, что город Румкале был основан в 1230 году до нашей эры протохеттами. Другие уверены, что это сделал ассирийский царь Салманассар в 855 году до нашей эры. И те, и другие допускают, что оба варианта возможны. Этой местностью в разные периоды истории владели хетты, ассирийцы, мидяне, персы, македонцы, селевкиды и парфяне. Потом пришли римляне. Древнее предание гласит, что здесь, в высеченной в скале пещере, жил некогда апостол Иоанн. Тут он создавал копии Священных Писаний. Многие учёные допускают, что где-то в Румкале спрятана одна такая Библия.

Возможно где-то внутри хранится экземпляр Библии переписанный самим апостолом Иоанном.

Мусульманское прошлое

С наступлением средневековья территория несколько раз переходила из рук в руки. Сначала ею владели мусульмане, потом армяне, монголы, позже крестоносцы. В конце концов армянские цари купили крепость у графа Эдессы. Цитадель была перестроена, расширена и превращена в почти неприступное место. До завоевания мамлюками в 1293 году здесь жил Католикос или глава армянской церкви. Новые хозяева стали называть крепость Калат аль-Муслимин. Захват укреплённого бастиона потребовал у нападавших трое суток. Им пришлось задействовать больше трёх десятков катапульт, прежде чем цитадель пала.

Понадобилось три дня и 33 катапульты, чтобы пробить стены и покорить цитадель.

В армянский период это место слыло одним из главных средневековых скрипториев. Здесь трудились одни из лучших иллюстраторов и писцов того времени, в том числе знаменитый Торос Рослин. В 1516 году Румкале захватила Османская империя. Крепость превратили в неприступную тюрьму. Сюда отправляли всех, кого считали опасным для государства и султана лично. Политические преступники и оппоненты власти при такой удалённости и недоступности не несли более никакой угрозы.

Известные историки о Румкале

В таком виде Румкале просуществовала вплоть до 1737 года, когда её посетил английский писатель Ричард Покок. В течение столетия крепость медленно умирала, пока была полностью заброшена. В 1838 году это место посетил граф Гельмут фон Мольтке. Свои впечатления он описал так: «В Румкале трудно сказать, где кончается скала и начинается дело рук человеческих». Выступ горы с одной стороны окружают реки Евфрата, а с другой воды реки Марсифан. Высота обрыва здесь в разных местах достигает от 12 до 30 метров. Скалы венчают зубчатые стены и башни с прорезанными в них небольшими бойницами. Попасть в неприступную крепость можно, преодолев около шести выступов. Выглядят они так, как будто их построили люди, но на самом деле у них естественное происхождение.

Природные скалы сливаются с делом рук человеческих.

Другой путешественник, Карл Риттер, в конце 19 века писал, что некогда прекрасная крепость лежит в руинах. Огромные колонны зданий повалены. Великолепные архитектурные творения лежат на земле неприглядной грудой камней. Сохранились лишь величественные гордые стены, которые возвели римляне. Внутри крепости есть армянский колодец. Глубина его достигает двух сотен метров. По своему великолепию он сравним с творениями римлян. Своды колодца достаточно широки, чтобы по нему спускалась до уровня вод реки Евфрат винтовая лестница. По ней вверх поднимались мулы, которые несли воду.

От крепости остались в основном лишь неприступные зубчатые стены.

К сожалению большая часть нижней части крепости исчезла под водами Биреджикского водохранилища в 2000 году. Среди построек, которые всё ещё видны, есть несколько армянских церквей и монастырей, ёмкости для воды, фонтаны и рвы. В северной части также находится дворец османского периода и остатки жилых домов. Самые древние сохранившиеся постройки датируются 12 веком.

Все оставшиеся относительно целыми постройки принадлежат в основном к 12 веку.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/270722/53865/